Trump liegt bei der US-Wahl vorn: Börsianer fürchten Kursrutsch im Dax

Eiskalte Überraschung an den Märkten: In der laufenden US-Wahl liegt Trump überraschend deutlich vorn. Hektisch versuchen Investoren, sich auf das unerwartete Szenario einzustellen. Weltweit geraten die Kurse massiv unter Druck. Der Dax dürfte tief im Minus eröffnen.

Am deutschen Aktienmarkt steht Anlegern ein unangenehmer Handelstag bevor: Der deutsche Leitindex wird angesichts des bisherigen Verlaufs der US-Wahl zum Auftakt in der Wochenmitte tiefrot erwartet.

Auf Teleboerse.de wird der Dax am frühen Morgen zum Handelsstart am Mittwoch bei 10.098,00 Punkten gesehen, was einem herben Kursrutsch von 3,7 Prozent entspricht. Im Handelsverlauf könnte die psychologisch bedeutsame Kursmarke von 10.000 Punkten fallen. Am Vortag war der deutsche Leitindex 0,2 Prozent fester bei 10482,32 Punkten aus dem Handel gegangen.

Bei der US-Wahl führt der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump überraschend in wichtigen Bundesstaaten und hat gute Chancen, ins Weiße Haus einzuziehen. Die überraschende Führung Donald Trumps sei so nicht eingepreist gewesen, heißt aus dem Handel.

Der sich abzeichnende Wahlsieg Trumps belastet die internationalen Futures-Kurse massiv. An der Börse in London zeichnet sich bereits ein dickes Minus ab: Dort fallen die Kurse für Termingeschäfte wenige Stunden vor Handelsbeginn um mehr als vier Prozent.

Die S&P-500-Futures für den US-Markt liegen aktuell 5 Prozent im Minus. Für den Dax-Future leiten Händler aus dem Korrelationshandel eine Eröffnung rund 6,3 Prozent unter dem Futures-Schluss vom Vortag ab. Dies könnte den Dax-Future zum Start bis auf 9880 Punkte drücken, heißt es.

Asien: Massive Kursverluste in Japan

In Asien stehen die Aktienmärkte im Handelsverlauf zeitweise extrem unter Druck. Weil an den US-Börsen erst am Tag nach der Wahl wieder gehandelt wird, bleibt der Blick der Analysten voll auf die fernöstlichen Aktienmärkte gerichtet. In Japan brach der Nikkei-Index um mehr als 5 Prozent ein. Die Regierung in Tokio erklärte vorsorglich, für etwaig erforderliche Stützungsaktionen bereit zu stehen. Die US-Aktienmärkte werden aktuellen Prognosen zufolge ebenfalls stark im Minus erwartet - allerdings beginnt der reguläre Handel dort erst gegen 15.30 Uhr (MEZ).

An den Devisenmärkten sind bereits massive Umschichtungen zu erkennen: Der Dollar bricht gegen den Yen am Morgen um 3,4 Prozent ein. Im Tief notierte der Dollar bei 101,46 nach Ständen zuvor von rund 105 Yen. Im Blick steht die psychologische Marke von 100 Yen. Sollte diese gerissen werden, dürfte es schnell Richtung Jahrestief bei 98,99 gehen.

Der Yen profitiert besonders von seinem Ruf als sicherer Hafen, auch wenn der Yen zu anderen großen Währungen ebenfalls stark unter Druck steht. Gegenwind bekommt er davon, dass die Wahrscheinlichkeit auf eine US-Zinserhöhung im Dezember massiv fällt auf 63 Prozent von zuvor 85 Prozent.

Die Aussicht auf einen Wahlsieg Donald Trumps genügt, um Investoren in Staatsanleihen zu treiben, die als sicherer Hafen gelten. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen fällt um 8 Basispunkte auf 1,74 Prozent, auch die Kurse japanischer Anleihen steigen. Ob sich diese Bewegung als nachhaltig erweist, bleibt abzuwarten. Einige Analysten weisen darauf, dass die geplante massive Ausweitung des Staatsverschuldung unter Trump Investoren aus den US-Anleihemärkten treiben könnte.

Rohstoffe: Wende in der Globalisierung?

Beim Rohöl traten die Notierungen im US-Handel zunächst noch auf der Stelle, fallen aber im asiatischen Handel am Mittwoch massiv um über 3 Prozent zurück. Händler verweisen auch hier auf den sich abzeichnenden Wahlsieg von Donald Trump.

Viele Anleger fürchten einen Anstieg des weltweiten Protektionismus sollte Trump ins Weiße Haus einziehen, heißt es. Trump hatte die Einführung neuer Zölle, eine Beschränkung der Einwanderung und Neuverhandlungen von Handelsverträgen angekündigt. Damit wäre der Höhepunkt der Globalisierung überschritten, heißt es.

Rohöl der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 44,90 Dollar und damit 1,12 Dollar oder 2,4 Prozent weniger als am Vorabend. Der Preis für Öl der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 1,25 Dollar oder 2,8 Prozent auf 43,75 Dollar

Quelle: n-tv.de