Marktberichte

FBI lässt Anleger aufatmen: Börsianer fiebern US-Wahl entgegen

Die Erleichterung der Investoren lässt sich messen: Die US-Bundespolizei findet keine Hinweis auf Verfehlungen der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin. Kurz vor dem Wahltermin ziehen die Kurse von Dollar und mexikanischem Peso an.

Die Aussichten auf einen Sieg von Hillary Clinton bei der US-Präsidentenwahl geben den Märkten offenbar Auftrieb. Im frühen Handel zum Wochenstart legen der Dollar und der mexikanische Peso zu. Anleger reagierten erleichtert darauf, so heißt es aus dem Handel, dass die Bundespolizei FBI nach weiteren Ermittlungen in Clintons E-Mail-Affäre keine Anhaltspunkte für eine Anklage fand.

"Wenn sie nicht noch für einen anderen unerwarteten Skandal sorgt, wird sie wahrscheinlich das Rennen machen", sagte Anlagestratege Norihiro Fujito vom Handelshaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Die Wahl findet am Dienstag statt. Clinton gilt an der Börse als Kandidatin des Status quo, ihr Rivale Donald Trump wegen seiner Unberechenbarkeit dagegen als Investorenschreck.

Vor der Präsidentenwahl in den USA herrscht an den Börsen höchste Alarmbereitschaft. Ein Sieg des republikanischen Kandidaten Tump könnte die Aktienmärkte ordentlich durchschütteln. Trump gilt als unberechenbar, seine politischen und wirtschaftlichen Pläne sind undurchsichtig.

Jüngsten Umfragen zufolge könnte es am Dienstag auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Immobilienmilliardär und seiner für die Demokraten antretenden Rivalin Hillary Clinton hinauslaufen. Die Angst, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist groß bei Anlegern. Viele haben noch den Schock nach dem überraschenden Votum der Briten für den EU-Austritt vor Augen.

Sollte Trump das Rennen machen, wäre beim Dax die Marke von 10.000 Punkten nicht zu halten, ist sich Aktienstratege Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets sicher. In der zurückliegenden Woche verlor der Leitindex bereits gut vier Prozent. Am Freitag hatte der Dax den fünften Handelstag in Folge im Minus beendet. Am Ende der Woche erreichte der deutsche Leitindex einen Schlussstand von 10.259 Punkten. Auch an der Wall Street ging es bergab: Der Dow-Jones-Index verlor auf Wochensicht 1,5 Prozent, der S&P 1,9 und die Technologiebörse Nasdaq 2,8 Prozent.

Die Terminkontrakte auf den Wall-Street-Index S&P-500 notieren zu Beginn der neuen Handelswoche 1,3 Prozent im Plus. Der S&P-500 hatte zuletzt so viele Tage hintereinander nachgegeben wie seit mehr als 35 Jahren nicht mehr.

Asien: Nikkei klar im Plus

An der Tokioter Börse liegt der Nikkei-Index der 225 führenden Werte im frühen Handel 1,4 Prozent höher mit 17.142 Punkten. Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans rückt um 0,9 Prozent vor.

Im fernöstlichen Devisenhandel treibt die FBI-Mitteilung den Dollar nach oben. Zum Yen legt er zeitweise 1,1 Prozent zu auf 104,24 Yen. Der Euro verliert in seinem Verhältnis zur US-Währung 0,5 Prozent auf 1,1082 Dollar. Der mexikanische Peso schnellt zum Dollar um 1,7 Prozent in die Höhe. Die Währung hat sich zu einem Barometer dafür entwickelt, welche Siegchancen die Märkte Trump geben. Dessen Politikvorschläge gelten für Mexiko als sehr nachteilig.

Quelle: n-tv.de