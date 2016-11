Marktberichte

Wall Street bleibt dicht: Börsianer erwartet ruhigen Dax-Start

Sind manche Investoren schon in den Weihnachtsurlaub gefahren? Nach ruhigen Tagen erwarten Händler auch heute wieder einen weitgehend impulslosen Handel. Aus Fernost kommen keine eindeutigen Vorgaben. Die Wall Street bleibt an Thanksgiving gleich ganz geschlossen.

Bereits seit zwei Wochen treten die Börsen in Europa auf der Stelle. So handelt zum Beispiel der deutsche Aktienmarkt seitdem in einer Spanne zwischen 10.600 und 10.800 Punkten. An diesem übergeordneten Bild sollte sich auch nichts ändern. In den USA bleibt die Wall Street auf Grund des Feiertags Thanksgiving geschlossen, von daher wird mit einem impulsarmen Handel bei dünnen Umsätzen gerechnet. Zudem dürften die Impulse vom Devisenmarkt ausbleiben, nachdem bereits am Vortag der schwache Euro kaum Auswirkung auf den Aktienmarkt hatte.

"Viele Investoren haben ihre Bücher bereits geschlossen", so ein Händler. Wer nichts machen müsse, bleibe dem Markt fern. Spannend würde es, wenn der Dax aus der Spanne nach oben ausbreche und damit die Jahresperformance für den Index ins Plus drehe. "Ansonsten ist es für viele Fondsmanager ein verlorenes Jahr", so der Händler. IG erwartet den Dax 6 Punkte fester bei 10.668, auch der Euro-Stoxx-50 sollte kaum verändert in den Handel starten.

Nach der Schwäche am Vortag stabilisiert sich der Euro zum Dollar bei 1,055 und damit nahe seinem Jahrestief. Im Devisenhandel werden die Stimmen lauter, die die Gemeinschaftswährung im kommenden Jahr auf Parität zum Greenback erwarten. Der Goldpreis, der zur Wochenmitte unter der Stärke im Dollar litt, nähert sich mit großen Schritten seinem Jahrestief von Anfang 2016. Bei den Rohstoffen tendiert Öl der Sorte Brent mit knapp 49 Dollar ebenfalls kaum verändert, Kupfer und Nickel setzen dagegen ihre Aufwärtsbewegung fort.

Asien: Nikkei setzt Gewinnserie fort

Die Aktienmärkte in Fernost haben keine gemeinsame Richtung gefunden. Die Aussicht auf eine Zinserhöhung in den USA ließ den Dollar steigen. Der damit geschwächte Yen veranlasste japanische Anleger dazu, wo vor allem bei Exportwerten wie dem VW-Rivalen Toyota kräftig zuzugreifen. Solche Firmen profitieren besonders vom Kursrückgang der Landeswährung, weil sie ihre Produkte im Ausland günstiger anbieten können. Außerhalb Japans hatte die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve den gegenteiligen Effekt, hier gaben die Kurse nach. Investoren zogen ihr Geld vor allem aus Schwellenländern ab, um es in den USA anzulegen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verbuchte den sechsten Tag in Folge Gewinne und schloss 0,9 Prozent höher bei 18.333 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor dagegen 0,4 Prozent. "Der Nikkei könnte bis zum Jahresende weiter steigen und möglicherweise über 19.000 Punkte kommen, abhängig von der Entwicklung der Wechselkurse und der US-Anleihen", sagte Nobuhiko Kuramochi, Marktstratege bei der Anlagefirma Mizuho Securities.

Rohstoffe: Irak kürzt Ölproduktion

Die Ölpreise reagieren zunächst nicht auf positive Signale des Iraks zu einer möglichen Produktionskürzung reagiert. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Januar kostet am Morgen 49,01 US-Dollar. Das sind sechs Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember steigt um neun Cent auf 48,05 Dollar.

Der Irak ist nach Auskunft von Ministerpräsident Haider Al-Abadi bereit, seine Ölproduktion zu kürzen und sich an einer im Grundsatz beschlossenen Förderreduzierung des Ölkartells Opec zu beteiligen. Dies sagte Al-Abadi am Mittwoch in Bagdad. Bisher hatte der zweitgrößte Opec-Produzent auf eine Ausnahmeregelung gepocht. Am kommenden Mittwoch will die Opec entscheiden, welchen Beitrag die einzelnen Kartellmitglieder zu der Förderreduzierung leisten sollen. Eine Einigung gilt weiter als schwierig.

Quelle: n-tv.de