Marktberichte

Schwankungen zum "Hexensabbat": Börsianer erwarten leichte Dax-Gewinne

Zum großen Verfalltermin an den Terminmärkten rechnen die Börsianer damit, dass der Dax erneut mit Gewinnen startet. Die Börse in Tokio erreicht erneut ein Jahreshoch. Die Augen richten sich nun unter anderem auf die Inflationsdaten aus der Eurozone.

Händler rechnen an diesem Freitag mit einer Konsolidierung auf hohem Niveau an den Börsen. Die US-Vorlagen sprächen weiter für eine freundliche Stimmung bei den Zyklikern und beim Euro gebe es keine Zeichen für ein Ende der Talfahrt. Als Kursgewinner werden in Europa wieder Finanzwerte erwartet und dank einer guten US-Branchenvorgabe Halbleiter.

Als besonders positiv wird vermerkt, dass der S&P-Futures trotz des Bruchs seines Aufwärtstrends nur in eine Seitwärtsbewegung um 2.250 Punkte übergegangen sei. Daher dürfte auch der Dax mit leicht aufwärtsgerichteter Tendenz über der 11.300er-Marke handeln. Die Dax-Futures deuten auf eine Eröffnung um 11.375 Punkte. An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland nachgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent und der Nasdaq 0,4 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent.

Der Große Verfalltag an den Terminbörsen steht zwar kalendarisch im Blick, dürfte dieses Mal aber nicht von großer Relevanz sein. "Die entscheidenden Marken sind alle überrannt worden, seitdem die 10.800 geknackt wurde, gab es nur noch Eindeckungen", meinte ein Händler schon am Vortag. Lediglich zur Abrechnung der Verfallskurse der großen Indizes am Mittag dürfte es kurzfristige Volatilität geben.

Unmittelbar vor dem sogenannten Hexensabbat schwanken Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Bei den Konjunkturdaten stehen die Inflationsdaten aus der Eurozone im Blick. Sie dürften weiter gestiegen sein und damit den Druck auf die EZB erhöhen, ihre geldpolitische Laxheit zu überdenken.

Asien: Tokio mit neuem Jahreshoch

An den südostasiatischen Börsen passiert am Freitag nicht viel. Die Indizes dümpeln ohne klaren Trend vor sich hin. Allerdings fällt die Börse in Tokio wie schon am Vortag aus dem Rahmen. Dort sind es die Finanzwerte, die den japanischen Leitindex erneut auf ein Einjahreshoch führen. Das neue Hoch basiert einmal mehr auch auf dem schwachen Yen, der die Exportaussichten der japanischen Unternehmen befeuert. Der Nikkei-225 legt im späten Geschäft um 0,7 Prozent auf 19.414 Punkte zu und markierte im Verlauf mit 19.440 Zählern den höchsten Stand seit Dezember 2015.

In Schanghai stagniert der Composite bei 3.116 Punkten und auch der HSI in Hongkong bewegt sich kaum, nachdem der Leitindex der chinesischen Sonderwirtschaftszone am Vortag nach einer Zinserhöhung der lokalen Zentralbank noch das Schlusslicht war. "Der Ausverkauf gestern in Reaktion auf die US-Zinsbeschlüsse war übertrieben", sagt Chefhändler Andrew Sullivan von Haitong. Die lokale Bankbehörde folgt mit ihren Zinsbeschlüssen in der Regel den US-Vorgaben.

In China sorgt die Erholung des chinesischen Rentenmarktes nach den panikartigen Verkäufen des Vortages für Beruhigung. Am Vortag hatten die Behörden den Rentenhandel am Terminmarkt zum ersten Mal überhaupt ausgesetzt, nachdem der Markt den höchsten Absturz aller Zeiten verbucht hatte. Frische Liquiditätsspritzen der chinesischen Zentralbank beruhigen die Lage.

Devisen: Euro erholt sich leicht

Der Euro hat sich etwas von seinen starken Kursverlusten der vergangenen Tage erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0440 US-Dollar, nachdem sie am Donnerstag mit 1,0367 Dollar den tiefsten Stand seit Anfang 2003 erreicht hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0419 Dollar festgesetzt.

Wichtigster Grund der Euro-Schwäche ist die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik. Dies stärkt den Dollar gegenüber vielen Währungen erheblich. Technische Analysten weisen darauf hin, dass der Euro nach den Verlusten der vergangenen Tage aus seiner Handelsspanne der letzten zwei Jahre ausgebrochen ist. Im Falle weiterer Verluste könnten diese deshalb deutlich ausfallen. "Werte um 0,95 Dollar wären damit ins Kalkül zu ziehen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Rohstoffe: Ölpreise erholen sich leicht

Die Ölpreise haben sich etwas von ihren teils deutlichen Verlusten seit Wochenmitte erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 54,25 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Januar stieg um 26 Cent auf 51,16 Dollar. Am Markt wurden die leichten Preisaufschläge mit dem etwas schwächeren US-Dollar erklärt.

Seit der Zinserhöhung der US-Notenbank vom Mittwochabend hat die US-Währung stark zugelegt, zuletzt aber auf hohem Niveau leicht nachgegeben. Das habe Druck von Rohöl genommen, das in Dollar gehandelt wird und deshalb mit höherem Dollarkurs für viele Investoren teurer wird. Das drückt meistens die Nachfrage und die Weltmarktpreise.

Quelle: n-tv.de