Marktberichte

Griechenland legt Zahlen vor: Börsianer erwarten festeren Start für Dax

Zuletzt hatte die Wahl Donald Trumps den Leitindex ins Plus gehievt. Für Montag versprechen sich die Investoren viel von den Auftritten zweier US-Banker. Werden sie endlich mehr zur Zinserhöhung in den USA sagen?

Gestützt auf Kursgewinne in den USA und Japan wird der Dax Börsianern zufolge am Montag fester starten. Am Freitag hatten starke Firmenbilanzen und Hoffnungen auf einen Wirtschaftsboom unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump den Leitindex 0,4 Prozent ins Plus auf 10.667,95 Punkte gehievt.

Investoren richten ihre Aufmerksamkeit unter anderem auf die Auftritte zweier US-Notenbanker am Abend (MESZ). Von ihren Aussagen erhoffen sie sich Hinweise auf das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Außerdem legt das krisengeschüttelte Griechenland vorläufige Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung im dritten Quartal vor.

An der Wall Street hatten die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Deutschland teilweise ins Plus gedreht. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent und der Nasdaq 0,5 Prozent höher. Der S&P500 fiel hingegen um 0,1 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 1,7 Prozent auf 17.673 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 3202 Punkte.

Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Handelswoche so gut wie nicht bewegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 44,79 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung fiel dagegen um fünf Cent auf 43,36 Dollar. An der Lage am Ölmarkt hat sich in den vergangenen Wochen wenig geändert.

Einem rekordhohen Angebot vieler Förderländer steht eine moderat steigende Nachfrage gegenüber. Die Strategie des Ölkartells Opec, aufstrebende US-Produzenten mit einem Preiskampf aus dem Markt zu drängen, geht nach wie vor nicht auf. Während die Staatshaushalte vieler Opec-Staaten mangels ausreichender Öleinnahmen hoch defizitär sind, haben die Schieferölproduzenten aus den USA ihre Aktivitäten wieder ausgeweitet.

Der Euro hat am Montag weiter unter Druck gestanden. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0773 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar. Wichtigster Grund ist die derzeitige Stärke des amerikanischen Dollar, nicht nur gegenüber dem Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0904 Dollar festgesetzt.

Quelle: n-tv.de