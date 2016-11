Marktberichte

VW im Fokus: Börsianer erwarten Zuwächse beim Dax

Zum Wochenschluss wird für den Leitindex ein leichtes Plus prognostiziert. Nach der Bekanntgabe des Stellenabbaus bei Volkswagen sind alle Augen auf die VW-Aktie gerichtet.

Kursgewinne an den Börsen in Asien und den USA geben dem Dax zum Ende der Handelswoche Rückenwind. Nach Einschätzung von Börsianern wird der Leitindex im Plus starten und einen neuen Versuch unternehmen, die charttechnisch wichtige Marke von 10.800 Punkten zu knacken.

Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,2 Prozent höher bei 10.685,54 Zählern geschlossen. Spannend wird es bei Volkswagen, der Pläne zu seinem Konzernumbau vorstellt. Einem Insider zufolge will der Autobauer weltweit 30.000 Stellen streichen, den Großteil davon in Deutschland. Die Kosten sollten durch die Umstrukturierung bis 2021 um 3,7 Milliarden Euro sinken.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger auch auf den Auftritt von Mario Draghi beim europäischen Bankenkongress. Analysten rechnen damit, dass sich der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) bei dieser Gelegenheit zum jüngsten Anstieg der Anleiherenditen äußern wird.

Die Hoffnung auf einen amerikanischen Wirtschaftsboom unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump hatte in den vergangenen Tagen Spekulationen auf eine anziehende Inflation und rasche Zinserhöhungen der Notenbank Fed befeuert. Dadurch stiegen nicht nur die Renditen der US-Bonds, sondern der Anleihen weltweit. An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland etwas zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher, während der Nasdaq 0,7 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,5 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,6 Prozent auf 17.967 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel hingegen um 0,4 Prozent auf 3197 Punkte.

Die Ölpreise gaben am Freitag weiter nach. Am Markt wurde vor allem der starke Dollar als Belastungsfaktor genannt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 46,16 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung fiel um 43 Cent auf 44,99 Dollar.

Der US-Dollar, zu dem Rohöl an den Ölmärkten in aller Regel gehandelt wird, hat weiter Rückenwind. Seit der Ankündigung von US-Notenbankchefin Janet Yellen vom Donnerstag, dass die Leitzinsen in den USA bald steigen könnten, hat die US-Währung zu vielen anderen Devisen weiter zugelegt. Der Dollar-Index, der den Greenback ins Verhältnis zu den wichtigsten Währungen setzt, liegt zurzeit auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2003. Ein starker Dollar verteuert Rohöl für viele Nachfrager und lastet deshalb auf den Preisen.

Indes geht die Talfahrt des Euro weiter. Die Gemeinschaftswährung fiel erstmals seit Dezember 2015 unter die Marke von 1,06 US-Dollar. Im Tief wurden 1,0582 Dollar erreicht. Hintergrund der Euro-Schwäche ist der zu vielen Währungen starke Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0717 Dollar festgesetzt. Der amerikanische Dollar hat zurzeit äußerst starken Rückenwind. Besonders deutlich wird das am Dollar-Index, der die US-Währung ins Verhältnis zu wichtigen Devisen setzt. Dieser Index liegt aktuell auf dem höchsten Stand seit 2003.

Quelle: n-tv.de