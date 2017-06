Startseite

Ernüchternde Konjunkturdaten: Börsen bauen Verluste aus

Der Dax kommt deutlicher unter Druck. Anleger befürchten ein weiteres Abstürzen der Ölpreise. Für eine böse Überraschung sorgen auch die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone.

Die europäischen Börsen haben ihre Verluste gegen Mittag weiter ausgebaut. Für Ernüchterung sorgten die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Zwar ist der Index für das verarbeitende Gewerbe etwas besser als erwartet ausgefallen, dafür präsentierte sich der Service-Index überraschend schwach. Die Commerzbank fragt sich bereits, ob die Konjunktur in der Eurozone ihren Hochpunkt bereits überschritten habe.

Der Dax verlor 0,6 Prozent auf 12.705 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,6 Prozent auf 3.533 nach unten.

Wichtig könnten die US-Daten am Nachmittag werden. Veröffentlicht werden Markit-Einkaufsmanagerindizes für Juni für das verarbeitende wie das nicht-verarbeitende Gewerbe. Analysten rechnen für den Service-Index mit einem minimalen Rückgang auf 53,5 von 53,6 Punkten. Der Index für das verarbeitende Gewerbe soll dagegen leicht auf 53,0 von 52,7 steigen. Auch der Einkaufsmanager aus Belgien wird mit Spannung erwartet, da er

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab 0,4 Prozent auf 25.171 Punkte ab. Der Technologiewerte-Index TecDax zeigte 0,7 Prozent leichter bei 2268 Zählern.

"Die Vorgaben von den Überseebörsen liefern keine neuen Impulse", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Auch sonst seien kaum Kurstreiber in Sicht. Die Ölpreise, die den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen die Richtung vorgegeben hatten, stabilisierten sich zwar auf niedrigem Niveau. Laut Händlern herrscht Markt aber nach wie vor Unsicherheit über den starken Rückgang der Preise in dieser Handelswoche.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich zeugten derweil davon, dass der Aufschwung im Juni etwas an Kraft verloren hat: "Die Entwicklung ist erst einmal überraschend", so ein Marktteilnehmer zu den etwas leichter als erwartet ausgefallenen Dienstleistungs-Indizes aus beiden Ländern. In Frankreich hat sich der Dienstleistungsindex auf 55,3 von 57,2 Punkten verschlechtert, in Deutschland fiel er auf 53,7 Punkten nach 55,4.

"Per saldo haben sich die Composite-Indikatoren in Frankreich und Deutschland abgekühlt", so Ulrich Wortberg, Marktstratege bei der Helaba in einer Schnelleinschätzung. Die Niveaus seien dennoch hoch und die Wachstumsaussichten günstig.

Bezüglich des Ifo-Geschäftsklimaindexes am Montag sollten die Erwartungen aber nicht zu hoch gesteckt werden. Es gelte zu berücksichtigen, dass der ifo-Index im Vormonat bereits den höchsten Stand seit Januar 1991 erreicht habe.

Im Blick hielten Investoren Stada-Aktien. Um Mitternacht lief die Annahmefrist für das Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven ab. Bis Donnerstagnachmittag hatten nur 45,3 Prozent der Stada-Aktionäre die Offerte über 66 Euro je Aktie angenommen. Stada-Papiere verloren im MDax 0,4 Prozent.

Wall Street: Kaum verändert erwartet

Auch am letzten Handelstag der Woche scheint sich die Stimmung an den US-Börsen nicht aufzuhellen. Die hartnäckig schwächelnden Ölpreise lasten auf den Aktienmärkten, wie Händler sagen.

Anders als in Europa, wo es mit den Kursen am Freitag deutlicher nach unten geht, scheinen die US-Märkte allerdings einen Boden gefunden zu haben. Der Future auf den S&P-500 deutet eine kaum veränderte Eröffnung an.

Allerdings muss am Freitag eine Fülle an Konjunkturdaten verarbeitet werden. Veröffentlicht werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe im Juni sowie die Mai-Daten zu den Neubauverkäufen.

Noch vor der Startglocke werden Geschäftszahlen von Blackberry erwartet. Schon am Vorabend nach US-Börsenschluss hat Bed, Bath & Beyond Quartalszahlen vorgelegt, die unter den Erwartungen lagen. Die Aktie bricht im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um über 9 Prozent ein.

Asien: Schlussrally in Schanghai

Die ostasiatischen Aktienmärkte schlossen überwiegend wenig verändert. Eine Ausnahme machte Schanghai. Dort führte - quasi spiegelbildlich zum Vortag - eine Schlussrally das Börsenbarometer noch in positives Terrain. Der Schanghai-Composite gewann 0,3 Prozent auf 3158 Punkte.

Die längste Zeit des Handels hatte er deutlicher im Minus gelegen, laut Händlern belastet von Verunsicherung, weil die Bankenaufsicht Untersuchungen über das Kreditgebahren im Ausland aggressiv agierender chinesischer Unternehmen begonnen hat. Sie betreffen Unternehmen wie HNA, Fuson, Anbang Securities und Dalian Wanda Group. Die Ermittlungen hatten bereits im Späthandel am Donnerstag die Kurse von Wanda Film und Fosun unter Druck gebracht und auch den breiten Markt noch ins Minus gezogen.

Am Markt hätten darauf Sorgen vor strengeren Regulierungen im gesamten Finanzsektor die Runde gemacht, hieß es. Die Entwicklung erinnere die Markteilnehmer zudem daran, wie groß der Einfluss immer noch sei, den Peking auf den Aktienmarkt ausübe, sagte Handelsexperte Dong Yul Lim von CMC Markets. Die Aufnahme von chinesischen A-Aktien in die Schwellenlandindizes von MSCI am Mittwoch habe derlei Befürchtungen nur kurz in den Hintergrund gedrängt.

Als sich Wanda Film und Shanghai Fosun Pharmaceutical im Spätgeschäft dann deutlicher zu erholen begannen, legten auch die Kurse in der Breite wieder zu. Wanda Film schlossen 3,6 Prozent fester, Shanghai Fosun gewannen 3,3 Prozent und bei HNA Investment reduzierte sich das Tagesminus auf 0,9 Prozent. Wanda und Fosun hatten auf die neusten Vorwürfe mit der Aussage reagiert, die Geschäfte liefen normal.

In Tokio zeigte sich der Nikkei-Index mit 20.133 Punkten gut behauptet, auch in Sydney behaupteten sich die Kurse. Der Kospi in Seoul profitierte etwas davon, dass der neue Staatspräsident Moon Jae-in auf China zugehen will, damit Peking die gegen sein Land verhängten Wirtschaftssanktionen aufhebt. China hatte sie aus Verärgerung über die Installation eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea vor einigen Wochen erlassen. Einzelwerte wie Hyundai Motor profitierten etwas stärker von der Entwicklung und legten um 1,2 Prozent zu.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Takata nach ihrem über 50-prozentigen Absturz am Donnerstag um 45 Prozent erholt. Große Autobauer wie Honda, Toyota und Nissan hatten dem offenbar unmittelbar vor einem Insolvenzantrag stehenden Airbag-Hersteller mitgeteilt, basierend auf den abgeschlossen Verträgen die Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten zu wollen und ihn finanziell zu unterstützen. Honda hatte am stärksten unter fehlerhaften Airbags von Takata gelitten und deswegen die meisten Fahrzeuge zurückrufen müssen. Die Wochenbilanz für die Takata-Aktie ist trotz der Erholung verheerend: Gegenüber Freitag der Vorwoche hat die Aktien zwei Drittel an Wert verloren.

Toshiba rutschten um 4,4 Prozent ab, nachdem das wegen Problemen bei der US-Kraftwerkstochter in eine Krise geratene Unternehmen mitgeteilt hatte, dass seine Aktien ab dem 1. August nur noch in der zweiten Sektion der Tokioter Börse gehandelt werden. Das könnte zur Folge haben, dass einige Investoren der Aktie den Rücken kehren, wegen der dort von der Hauptsektion abweichenden Selbstverpflichtungsregeln. Australische Bankenaktien weiter im Steuerstrudel

Für China Unicom ging es in Hongkong um 1,9 Prozent nach oben. Hier stützten Nachrichten, wonach die beiden Technologieriesen Alibaba und Tencent Beteiligungen an dem staatlich kontrollierten Mobilfunkunternehmen eingehen könnten. Hintergrund sind Bestrebungen Pekings, bislang staatlich dominierte Unternehmen mit mehr privatem Kapital auszustatten. Im konkreten Fall sei von rund 10 Milliarden Dollar die Rede, hieß es.

Devisen: Pfund legt zu

Das Pfund wertete von 1,2680 Dollar am Morgen auf in der Spitze 1,2740 auf, nachdem Kristin Forbes, die noch bis kommende Woche dem geldpolitischen Rat der britischen Notenbank angehört, gegen das Aufschieben einer Zinserhöhung Position bezogen hat. Dafür sprächen "zwingende" Gründe. Forbes hatte zuletzt in dem Gremium noch zwei Kollegen auf ihrer Seite, so dass sich drei von acht Mitgliedern dafür aussprachen, auf der Juni-Sitzung der britischen Notenbank eine Zinserhöhung zu beschließen.

Analyst Jeremy Cook von World First hält aufgrund der Forbes-Aussagen die Chancen für gestiegen, dass es kurzfristig zu einer Zinserhöhung kommen wird. Diese dürfte dem Pfund einen leichten Impuls geben. Grundsätzlich sei der Spielraum für eine Aufwertung aber begrenzt angesichts der Ungewissheit rund um den Brexit.

Der Kurs des Euro ist derweil leicht gestiegen. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1165 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1169 (Mittwoch: 1,1147) Dollar festgesetzt.

Rohstoffe: Spannung vor COT-Report

Die Ölpreise haben ihre leichte Erholung vom Vortag fortgesetzt. Ein Barrel Brent notierte am Morgen unverändert bei 45,29 Dollar. Der Preis für ein Fass WTI kostete ebenfalls unverändert 42,82 Dollar.

Trotz der aktuellen Konsolidierung steuern die Ölpreise auf die fünfte Handelswoche mit Verlusten zu. Seit Montag hat Brent-Öl mehr als drei Prozent und US-Öl fast fünf Prozent an Wert verloren. Obwohl das Ölkartell Opec und andere wichtige Förderländer wie Russland die Produktion gekürzt haben, herrscht am Markt nach wie vor ein zu hohes Angebot an Rohöl. Vor allem die steigende Fördermenge in den USA hatte mehrfach die Preise stark belastet und zuletzt am Mittwoch eine Talfahrt ausgelöst.

Mit Spannung blicken Händler deshalb am Abend beim Ölpreis auf die Veröffentlichung des Commitments-of-Traders-Report der US-Börsenaufsicht CFTC. "Ein Großteil des Preisrutsches ist auf Verkäufe von Fonds zurückgeführt worden, die zu sehr auf eine Kursrally nach der Ankündigung von Produktionskürzungen gesetzt hatten", sagte ein Händler am MOrgen.

Sollte es Anzeichen geben, dass große Spekulanten keine Positionen mehr abbauen müssen, dürfte der Kursverfall in den WTI-Rohöl-Futures zu Ende gehen. Ersichtlich werde dies an einem Anstieg der Net-Long-Positionen dieser Gruppe bei gleichzeitigem Rückgang im Open Interest. Die COT-Daten werden um 21.30 Uhr MESZ vorgelegt.

Quelle: n-tv.de