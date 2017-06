Startseite

Öl-Rigs vor Mexiko geschlossen: Billiges Öl macht Anleger nervös

Anleger rätseln, woher die Ölpreisschwäche rührt. Ein Sturm im Golf von Mexiko könnte dem Preis wieder auf die Sprünge helfen. Derweil baut das Pfund Sterling immer weiter ab.

Am deutschen Aktienmarkt ist nach seinem Rekordhoch und den anschließenden Gewinnmitnahmen erst einmal die Luft raus. Offenbar scheuen die Anleger auf dem hohen Bewertungsniveau die Gefahr eines Rückschlags, schreibt Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Am Vortag hatten die Anleger nach der neuen Dax-Bestmarke von 12.951 Punkten Kasse gemacht. Dazu hatte auch der deutliche Rutsch der Ölpreise die Stimmung belastet. Der könnte sich aber auch schnell wieder fangen.

Zur Wochenmitte büßt der Dax 0,6 Prozent auf 12.733 Punkte ein. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee kostete zuletzt 46,03 Dollar je Barrel (159 Liter) und blieb damit in Reichweite ihres Sieben-Monats-Tiefs vom Dienstag.

Den deutschen Nebenwerte-Indizes ergeht es ähnlich wie dem Dax: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fällt 0,5 Prozent auf 25.233 Zähler zurück und der Technologiewerte-Index TecDax verliert 0,8 Prozent auf 2269 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sinkt 0,7 Prozent auf 3532 Punkte.

"Niemand weiß so recht, wo die Schwäche in den Ölpreisen herkommt", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Es hängt somit der Verdacht in der Luft, dass eine schwache Nachfrage an allem schuld sein könnte. Das hört man an den Börsen gar nicht gern, da eine schwache Ölnachfrage in der Regel auch Rückschlüsse auf eine möglicherweise schwächere zukünftige Wirtschaftsentwicklung zulässt."

Im Februar 2016 hatten die großen Investment-Vehikel der Ölförderländer zeitweise weltweit Aktien auf den Markt geworfen, um damit Löcher in den Staatshaushalten zu stopfen. Das hatte die Aktienkurse vorübergehend stark gedrückt. Derzeit behindert allerdings ein Sturm über Mexiko die Ölförderung. Das könnte auch Spuren beim Ölpreis hinterlassen.

Bei den Einzeltiteln zählten Scout24 zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Die Papiere der Kleinanzeigenbörse rutschten 3,2 Prozent ab. Die Deutsche Telekom hatte ihre restlichen Anteile an dem Unternehmen zu je 32,20 Euro verkauft.

Telekom-Titel notierten 0,1 Prozent leichter. Presseberichte, T-Mobile US solle mit Sprint fusioniert werden, sorgten demnach für keine Euphorie. "Der Markt hatte doch eher auf einen Verkauf gehofft mit einer hohen Cash-Komponente", sagte ein Händler. Bei einer Fusion mit einem US-Unternehmen bestehe die Gefahr, dass es wieder zu einer Übernahme durch die Hintertür wie bei Linde kommen könnte. Bereits vor drei Jahren wollte Sprint den Konkurrenten übernehmen.

Ein anderer Händler sieht eher die Gefahr, dass die T-Mobile US dann zum Übernehmer von Sprint werden könnte. "Mit der höheren Verschuldung und niedrigeren Profitabilität würde das dann auch alle Multiples bei der Telekom verwässern und belasten", so ein anderer Händler.

Deutsche Post konnten nur minimal von günstigen Vorlagen des US-Wettbewerbers Fedex profitieren. Im Geschäftsquartal bis Ende Mai lag der Nettogewinn von Fedex mit 1,02 Milliarden Dollar deutlich über den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 4,25 Dollar die Schätzungen von 3,87 Dollar deutlich. Auch der Umsatz wuchs überraschend stark.

Im Londoner Auswahlindex FTSE gab es am Morgen einen großen Ausreißer nach unten: Nach einer Gewinnwarnung standen die Aktien von Provident Financial vor dem größten Tagesverlust ihrer Geschichte. Die Papiere des Eigenheimfinanzierers fielen um knapp 20 Prozent - zuletzt notierten sie 15,9 Prozent leichter. Wegen Problemen bei der Neuorganisation des Geschäfts rechnet der Anbieter von Krediten für Schuldner mit geringer Bonität ("Subprime") für 2017 mit Gewinneinbußen von umgerechnet 45 Millionen Euro. Das ist fast drei Mal so viel wie im April vorhergesagt. Den Angaben zufolge hat Provident Schwierigkeiten, fällige Raten einzutreiben. Außerdem sei das Kreditvolumen in den vergangenen Monaten zurückgegangen.

Das Interesse an dem Börsengang von Vapiano ist offenbar gut. "Die Nachfrage nach der Wachstumsstory ist enorm", so ein Marktteilnehmer, der mit dem Börsengang vertraut ist. Das Buch sei bereits ganz gezeichnet. Die Frage sei, ob die Preisspanne ausgereizt werde. Die Bookbuilding-Spanne reicht von 21 bis 27 Euro. Positiv wertet ein anderer Marktteilnehmer, das die Ankeraktionäre dem Unternehmen erhalten blieben. Im Spezialistenhandel geht die Aktie bei 26,25 Euro um.

Momentan ist generell zu erkennen, dass die Unternehmen am Markt vermehrt Kapital einsammeln. So hat auch der Modekonzern Tom Tailor seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Aktien wurden zum Stückpreis von 6,50 Euro angeboten. Der Tom Tailor Holding AG fließt ein Nettoemissionserlös von 61 Millionen Euro zu. Die Aktie verlor daraufhin 2,4´3 Prozent.

Asien: MSCI-Entscheid stützt Schanghai-Kurse

Abwärts ging es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Getrübt wurde die Stimmung von schwächeren US-Vorgaben und dem fortgesetzten Verfall der Ölpreise. Hauptthema war aber die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI, ab dem kommenden Jahr chinesische A-Aktien in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das half den Aktien in Schanghai, sich dem Abwärtssog zu entziehen. Der Schanghai-Composite schloss nach einer Schlussrally mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 3.156 Punkte.

In Tokio ging es mit dem Nikkei nach den Gewinnen der Vortage und dem Erreichen eines 22-Monatshochs um 0,5 Prozent nach unten auf 20.139 Punkte, in Seoul büßte der Kospi ebenfalls ein halbes Prozent ein. Am stärksten gab das Börsenbarometer an der rohstofflastigen Börse in Sydney nach und zwar um 1,6 Prozent. Das war das größte Tagesminus im bisherigen Jahresverlauf, verursacht von stärkeren Kurseinbußen bei Aktien aus dem Bankensektor nach deren jüngster Abstufung durch Moody's und aus dem Rohstoff- und Ölsektor.

Rohstoffe: Opec verspielt Vertrauen

Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich zuletzt um 1,3 Prozent auf 45,43 Dollar je Barrel (159 Liter) und lag damit nur einen US-Cent über ihrem Sieben-Monats-Tief vom Dienstag.

"Wenn die Opec-Staaten gehofft haben, dass die Verlängerung der Förderbremse die Preise stabilisieren hilft, haben sie sich geirrt", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Sollten die US-Förderer ihre Produktion weiter erhöhen und gleichzeitig die Nachfrage aus Asien anhaltend schwächeln, sei ein Abrutschen des Ölpreises auf bis zu 40 Dollar nicht ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund warfen Investoren auch Aktien von Ölkonzernen erneut aus ihren Depots. BP, Shell, Total und Repsol verloren bis zu 0,8 Prozent.

Nach Einschätzung der Ölmarktexperten der Commerzbank sind es nicht Ereignisse, die zuletzt für Druck auf die Ölpreise sorgten sondern ein Stimmungsumschwung. Der Optimismus von zuvor scheine nahezu verschwunden zu sein. Der Ölpreisverfall selbst sei dabei ein gutes Argument für die Marktteilnehmer, die aktuellen Ereignisse kritisch zu sehen.

Das Überangebot sei aber auch noch lange nicht verschwunden und die Opec trotz ihrer eisernen Disziplin nicht am Ziel, so die Commerzbank-Experten weiter. Auch wenn man die aktuellen Preise als langfristig günstig erachte, könne eine weitere Stimmungsverschlechterung den Brentölpreis in den kommenden Wochen sogar unter 45 Dollar je Barrel drücken.

Im Fokus steht zuletzt allerdings auch der tropische Sturm "Cindy" - der ebenfalls für einen Stimmungsumschwung sorgen könnte. Einige Bohrstellen und Ölplattformen im Golf von Mexiko mussten geschlossen worden, berichten Medien. Auch ein Ölterminal in Louisiana habe seine Aktivitäten eingestellt. "Sollte der amtliche Ölmarktbericht in der nächsten Woche einen signifikanten Rückgang der US-Ölimporte zeigen, dann dürfte der Sturm der Grund dafür sein", meinen die ING-Experten.

Aus dem Golf von Mexiko kommen 17 Prozent der gesamten US-Ölförderung. Das Sturmzentrum von "Cindy" befindet sich derzeit rund 430 Kilometer südöstlich von Galveston, Texas. Nach letzten Vorhersagen soll der Sturm am Donnerstagmorgen (Ortszeit) nahe der Grenze zwischen Texas und Louisiana auf Land treffen.

Devisen: Pfund Sterling auf Zwei-Monats-Tief

Der Verfall der Rohstoffpreise könnte noch weitere Kreise ziehen: So könnte er Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) haben, weil dadurch die Inflation zurückgeht, wie CMC-Experte Hewson betont. "Das könnte darauf hindeuten, dass wir dieses Jahr keine weitere Zinserhöhungen mehr sehen, unabhängig davon, was US-Notenbanker uns glauben machen wollen." Am Montag hatte sich ein einflussreiches Fed-Mitglied gegen eine Pause im Zinserhöhungszyklus ausgesprochen.

Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stagnierte am Mittwoch bei 97,746 Punkten, und der Euro kostete 1,1133 Dollar.

Mark Carney, der Chef der Bank von England (BoE), erteilte einer baldigen Anhebung des Schlüsselsatzes ebenfalls eine Absage. Dies drückte das Pfund Sterling auf ein Zwei-Monats-Tief von 1,2590 Dollar. Da zudem die Konjunktur schwächele, stehe die Währung vor einer weiteren Abwertung, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. "Mit einer instabilen politischen Lage zu Hause in die Brexit-Verhandlungen in Brüssel zu gehen, kann ebenfalls kein Pluspunkt sein."

Im Tagesverlauf sollte zwar die neue Legislaturperiode des Unterhauses offiziell eröffnet werden, aber die Konservativen konnten sich mit der nordirischen Regionalpartei DUP bislang nicht auf eine Kooperation einigen. Ohne eine Vereinbarung fehlt Premierministerin Theresa May die absolute Mehrheit im Parlament.

Quelle: n-tv.de