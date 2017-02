Dax über 12.000 Punkten erwartet: Bilanzen versüßen den Karneval

Die Bilanzsaison ist in vollem Gange. Das dürfte den Dax wieder über die 12.000 Punkte bringen. Gute Zahlen legt aber auch Peugeot vor, während ein weiterer Autobauer seinen Chef verliert.

Getragen von einer erneuten Flut von Firmenbilanzen erwarten Börsianer den erneuten Sprung des Dax über die 12.000er-Marke. Am Mittwoch hatte er diese nicht halten können und 0,3 Prozent im Plus bei 11.998,59 Punkten geschlossen.

Ihre Bücher öffnen unter anderem ProSiebenSat.1 und Henkel. Letzterer verdiente im vierten Quartal operativ etwas mehr als erwartet. In Frankreich gab der Autobauer Peugeot, der den deutschen Konkurrenten Opel übernehmen will, eine Verdoppelung des Gewinns bekannt. Zu den Konjunkturdaten, die auf dem Terminplan stehen, zählen die Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum und zur Kauflaune der Verbraucher.

Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll sorgte für etwas Verunsicherung. Letztlich brachte es aber keine neuen und vor allem keine klareren Erkenntnisse. Dem Protokoll zufolge halten die US-Notenbanker eine baldige Zinserhöhung für angezeigt, ob es aber im März schon soweit sein wird, scheint eher zweifelhaft. Zudem sprachen die Notenbanker erneut davon, dass der politische Kurs von Präsident Donald Trump einen Unsicherheitsfaktor darstelle.

Asien: Leichte Verluste

Lustlos mit einer leicht abwärts gerichteten Tendenz präsentiert sich der Aktienhandel in Ostasien. Nach wenig inspirierenden Vorgaben der US-Börsen und einem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das insgesamt keine neuen Erkenntnisse brachte, geben die meisten Indizes in der Region um 0,3 bis 0,4 Prozent nach. Der Nikkei-Index büßt 0,3 Prozent ein auf 19.329 Punkte. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,5 Prozent auf 3244 Punkte.

Auf Unternehmensseite sorgt die Nachricht, dass Nissan-Chef Carlos Ghosn im April sein Amt aufgeben und in den Aufsichtsrat wechseln will, für moderate Verluste bei der Aktie. Sie büßt 0,8 Prozent ein. In Sydney hob der Kurs von Qantas um 5,4 Prozent ab. Die Fluglinie hatte gute Geschäftszahlen vorgelegt, wobei besonders die Billigflugtochter Jetstar sehr profitabel arbeitete.

Rohstoffe: US-Ölreserven sinken

Die Ölpreise legten im frühen Handel zu. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,32 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im April stieg um 47 Cent auf 54,06 Dollar.

Hinweise auf gesunkene Ölreserven in den USA hätten den Preisen Auftrieb gegeben, hieß es aus dem Handel. Demnach habe das private Institut API einen Rückgang in der vergangenen Woche um 884.000 Barrel registriert. Die offiziellen Zahlen der Energiebehörde EIA werden am Nachmittag veröffentlicht. Sollte auch hier ein Rückgang der Ölreserven bestätigt werden, wäre dies der erste seit Dezember.

Der Goldpreis legte nach den Fed-Aussagen zu, tendiert seitdem aber ebenfalls seitwärts. Die Feinunze kostet 1.237 Dollar.

Quelle: n-tv.de