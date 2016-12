Marktberichte

Ruhiger Start in Asien: Bewegt die Monte Paschi den Dax?

Zum Start der letzten Handelswoche vor Weihnachten erwarten Experten einen ruhigen Tag an den Börsen. Für Ungewissheit sorgt lediglich die angeschlagene italienische Bank Monte dei Paschi, die mit einer Kapitalerhöhung beginnen will.

Für eine Pause der Kursrally an Europas Aktienmärkten sprechen die Vorgaben sowohl aus dem späten US-Handel am Freitag als auch aus Asien. Weder vom Devisenmarkt noch von den Bond- oder Rohstoffmärkten gebe es größere Impulse, sagt ein Händler. Dax und Euro-Stoxx-50 dürften sich zum Handelsbeginn kaum von der Stelle rühren.

Als kursbelastend könnte sich zum Jahresende am ehesten die Kapitalerhöhung der Banca Monte dei Paschi erweisen, sagt ein anderer Händler. Am Markt rechne man mit einer Kapitalerhöhung von 5 Milliarden Euro. "In den letzten Tagen hat sich aber immer stärker heraus kristallisiert, dass dies ohne staatliche Mithilfe kaum möglich sein dürfte", sagte Kreditanalyst Christian Götz bereits am Freitag.

Die Bank startet die Kapitalerhöhung nach eigenen Angaben an diesem Montag. Die Aktien werden in einer Preisspanne von 1 und 24,90 Euro je Aktie angeboten. Es sollen 65 Prozent der Aktien bei internationalen Investoren untergebracht werden.

Unklare Richtung in Asien

An den ostasiatischen Aktienmärkten zeigt sich keine klare Richtung. Beobachter sprechen übergeordnet von leichten Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kursgewinnen. In Japan drücke der zum Dollar anziehende Yen auf die Stimmung, in Schanghai herrsche Nervosität angesichts des jüngsten Ausverkaufs am Rentenmarkt. Im Zuge weltweit anziehender Renditen waren die Kurse in China zuletzt regelrecht abgestürzt.

In Tokio gibt der Nikkei minimal im späten Geschäft nach auf 19.388 Punkte. Während der anziehende Yen etwas belastet, weil er die Exportchancen japanischer Unternehmen verschlechtert, stützen ausgefallene Exportdaten Japans im November besser als erwartet.

Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise legen im frühen Handel zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 55,57 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar stieg um 43 Cent auf 52,33 Dollar.

Nach der beschlossenen Förderkürzung durch die Staaten des Ölkartells Opec und weiterer Förderländer sei der Spielraum nach unten bei den Preisen begrenzt, sagte Ric Spooner vom Finanzdienstleister CMC Markets. In diesem Umfeld habe zuletzt die Aussicht auf eine ausbleibende Produktionssteigerung in Libyen den Preisen etwas Auftrieb gegeben.

Quelle: n-tv.de