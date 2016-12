Marktberichte

Kein großes Minus: Berlin-Ereignis wirft Dax nicht aus der Bahn

Am Frankfurter Aktienmarkt ist man für heute zunächst auf Minuszeichen eingestellt. Allerdings reagiert der Dax nur verhältnismäßig schwach auf den mutmaßlichen Terroranschlag in Berlin. Rückenwind gibt es aus Japan.

Der mutmaßliche Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt wird auf das Marktgeschehen geringeren Einfluss haben als befürchtet. Dennoch dürfte der Dax mit fallenden Kursen in den Handel starten, Händler rechnen mit einem Minus von rund 50 Punkten zum Handelsstart. Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verunsichere die Investoren und Sparer, so dass sie erst einmal keine Aktien kauften, so n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel.

Auch der Euro habe einen Dämpfer bekommen. Ein Grund kann die Unsicherheit nach dem Anschlag sein, aber vor allem spielt die Situation der Banken in Italien eine Rolle. Die neue Regierung in Italien will offensichtlich ein Hilfspaket von 20 Mrd. Euro für die Banken zur Verfügung stellen - als Sicherheitsmaßnahme. Das aber lässt die Börsianer vermuten, die Kapitalerhöhung der Krisen Bank Monte die Paschi laufe nicht gut, und die potentielle Schieflage einer Bank dürfte den Bankensektor in Europa insgesamt belasten.

Im Fokus steht die Vorzugsaktie von Volkswagen. Der Wolfsburger Autokonzern legt eine Sammelklage von Kunden in Kanada gegen Zahlung von bis zu 2,1 Milliarden kanadischen Dollar bei. Die Einigung betreffe landesweit 105.000 Fahrzeuge mit einem 2,0-Liter TDI-Motor, wie das Dax-Unternehmen mitteilte. Das Gericht muss der Einigung noch zustimmen.

Positiv beurteilt ein Marktteilnehmer die Perspektiven von Rocket Internet. "Der Kurs dürfte mit der Kapitalspritze für Hello Fresh steigen", sagt er. Hello Fresh erhält 85 Millionen Euro, einen Teil von einem neuen Investor und einen Teil von Baillie-Gifford. "Die Schotten gelten als extrem konservativ und bottom-up-orientiert", so der Marktteilnehmer. Das sollte die Stimmung stützen. Die Investoren bewerteten Hello Fresh vor der Kapitalspritze mit 2 Milliarden Euro. Der Anteil von Rocket Internet fällt nun auf 53 Prozent.

Asien: Nikkei legt zu

An den ostasiatischen Aktienmärkten sorgen ein positiver Ausblick von US-Notenbankchefin Janet Yellen und gute Konjunkturdaten aus Deutschland in Gestalt des Ifo-Index' für Auftrieb. Hinzu kommen gute Vorgaben von den US-Börsen. Lediglich in Shanghai und Hongkong geben die Kurse etwas nach. Der vermeintliche Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt sowie das Attentat auf den russischen Botschafter in der Türkei spielten für die Kursfindung kaum eine Rolle, heißt es.

Yellen hatte bei einem Auftritt gesagt, dass die jüngste Verbesserung der US-Wirtschaft einen der stärksten Arbeitsmärkte seit Jahren für Universitätsabsolventen hervorgebracht habe. "Sie rechnet wirklich damit, dass die US-Wirtschaft kräftig wächst", kommentiert Greg McKenna, Marktstratege bei AxiTrader die Yellen-Aussage. Das mache die Anleger wieder risikofreudiger und lasse sie über die Ereignisse in Berlin und Ankara hinwegsehen.

In Tokio steigt der Nikkei-Index um 0,5 Prozent und schließt bei 19.495 Punkten. Auftrieb erhält er auch vom wieder schwächeren Yen. Hilfreich ist zudem, dass von der Bank of Japan (BoJ) kein Störfeuer kommt. Sie hat zum Ende ihres Treffens erstmals seit Mai 2015 wieder eine etwas positivere Einschätzung der japanischen Wirtschaft getroffen und hält an ihrem geldpolitischen Kurs zunächst unverändert fest. Sämtliche Risiken für die Konjunkturentwicklung kämen aus dem Ausland, darunter vor allem die Entwicklung in den Schwellenländern, insbesondere China, heißt es. An ihrem gedämpften Inflationsausblick halten die Notenbanker fest.

Auch im australischen Sydney schließt der der Markt freundlich, es geht dort ebenfalls um 0,5 Prozent nach oben. In Seoul steigt der Kospi um 0,3 Prozent. An den chinesischen Börsen wird die Stimmung derweil etwas getrübt davon, dass die chinesische Zentralbank ab dem nächsten Quartal nicht in den Bilanzen ausgewiesene Investitionen von Finanzunternehmen in ihre Risikobeurteilung mit einfließen lassen will.

Rohstoffe: Öl etwas billiger

Die Ölpreise fallen im frühen Handel leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostet am Morgen 54,81 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 14 Cent auf 52,92 Dollar.

Der Auftrieb beim Dollar habe auf die Ölpreise gedrückt, hieß es aus dem Handel. Die US-Währung hatte bereits am Vorabend zugelegt, nachdem die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, sich in einer Rede optimistisch zum US-Arbeitsmarkt geäußert hatte. Rohöl wird in Dollar gehandelt. Ein starker Dollar verteuert daher das Öl für Anleger außerhalb der USA und bremst so die Nachfrage.

Ansonsten sind die Augen der Marktteilnehmer weiterhin auf die vom Ölkartell Opec und von anderen Förderstaaten beschlossenen Produktionskürzungen gerichtet. Mit Spannung wird erwartet, ob die Länder ihre für 2017 angekündigten Drosselungen tatsächlich umsetzen werden. Einzelne Länder haben ihren Kunden bereits geringere Liefermengen zu Beginn des kommenden Jahres avisiert.

Devisen: Euro unter Druck

Der Euro bewegt sich indes weiter in Richtung Parität zum US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,0381 Dollar – das ist ein Kursminus von 0,2 Prozent.

Gegenüber der japanischen Währung legt der Dollar auf 117,65 Yen zu, nachdem er am Montag im Tagestief bis auf 116,60 zurückgefallen war. Der als sicherer Hafen geltende Yen leide etwas unter der wieder gestiegenen Risikofreude der Investoren, heißt es.

Quelle: n-tv.de