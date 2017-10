Startseite

Apple setzt Qualcomm zu: Berichte treiben die Wall Street an

In Europa ist der Handel überschaubar - dank eines Feiertags in Deutschland. Die Wall Street dagegen lässt sich von positiven Quartalsberichten inspirieren. Nur für Chiphersteller Qualcomm ist es ein bitterer Tag.

Gute Zwischenberichte von Unternehmen wie Mastercard und Kellogg haben der Wall Street zu Gewinnen verholfen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent im Plus bei 23.365 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 2575 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,3 Prozent auf 6716 Stellen.

Die Aktien von Mastercard 0,8 Prozent zu. Der Kreditkartenanbieter hat dank der Kauflaune der Verbraucher mehr verdient als am Markt erwartet worden war. Positiv überraschte auch Kellogg mit dem ersten Umsatzplus seit langem. Die Erlöse des US-Konzerns waren zuvor zehn Quartale in Folge stetig zurückgegangen. Nun punktet Kellogg mit Tiefkühlkost und Müsliriegeln. Händler griffen auch bei den Aktien beherzt zu, der Kurs kletterte um sieben Prozent.

Dagegen brachen die Papiere von Under Armour über 14 Prozent ein. Die Konkurrenz von Adidas und Nike setzt dem Sportartikelhersteller zu, der seine Geschäftsziele zurückschraubte. Nike verloren im Sog fast ein Prozent. Zu den Verlierern gehörten auch Qualcomm, die Aktien lagen 7,6 Prozent im Minus. Zuvor hatte Reuters berichtet, dass Apple iPhones und iPads ohne Qualcomm-Chips entwickelt hat.

Kein Handel in Deutschland

Starke Zahlen des Ölriesen BP sorgten für gute Stimmung an Europas Börsen. Der Ölkonzern verdoppelte im vergangenen Quartal seinen Gewinn und kündigte eine Wiederaufnahme seiner Aktienrückkäufe an.

Der Handel blieb allerdings insgesamt dünn, weil der deutsche Aktienmarkt wegen des diesmal bundesweit gefeierten Reformationstags geschlossen war. Am Mittwoch wird in Teilen Deutschlands und Europas dann der Feiertag Allerheiligen begangen. Die Anleger hielten sich außerdem zurück in Erwartung wichtiger geldpolitischer Entscheidungen der Notenbanken der USA und Großbritanniens.

Trotz enttäuschender Industriedaten aus China legten Asiens Börsen derweil überwiegend zu. In Tokio ging der Leitindex Nikkei unverändert bei knapp 22.012 Punkten aus dem Handel. Auf die Stimmung drückte ein Medienbericht, wonach im US-Kongress über eine etwas langsamere Senkung der Unternehmenssteuern nachgedacht wird als von Präsident Donald Trump geplant, wie Händler erläuterten. Zudem hielten sich die Investoren vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch zurück.

Zu den Verlierern gehörte der Telekomkonzern Softbank, dessen Kurs um 4,6 Prozent einbrach. Insidern zufolge stecken die Gespräche über eine Fusion der US-Mobilfunktochter Sprint mit der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US in einer Sackgasse. Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtete sogar, sie seien geplatzt.

