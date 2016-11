Marktberichte

Jahresendrally stottert: Bei 10.800 ist beim Dax der Deckel drauf

Trotz oder gerade wegen Donald Trump: Am deutschen Aktienmarkt klettern die Kurse, den vierten Tag in Folge. Allerdings gibt es auch immer wieder Gewinnmitnahmen. Damit fehlt der Aufwärtsbewegung der Schwung.

Die Kurse am deutschen Aktienmarkt steigen auch am Donnerstag. Es ist der vierte Handelstag in Folge mit Aufschlägen. Aber: "Wir haben heute einige Verkäufe gesehen", so ein Aktienhändler. Die Anleger hätten die höheren Kurse genutzt, um Gewinne mitzunehmen. "Die Anleger setzen darauf, dass der Dax die seit Anfang des Jahres bestehende Spanne zwischen 10.200 und 10.800 Punkten nicht verlassen wird", so der Händler weiter. Der Dax ist nun bereits das vierte Mal nahe der Marke von 10.800 Punkten wieder nach unten gedreht.

Der Dax notiert am Nachmittag 0,5 Prozent fester bei 10.690 Punkten. Im Hoch kratzte er mit 10.794 Zählern bereits an der charttechnisch wichtigen 10.800er Marke. Am Mittwoch war er tiefrot gestartet, hatte nach dem Wahlsieg Donald Trumps einen Kursrutsch hinnehmen müssen, am Ende des Handelstages aber mit einem deutlichen Aufschlag geschlossen. Der MDax positioniert sich 0,2 Prozent fester bei 20.697 Zählern. Der TecDax gibt seine frühen Gewinne wieder ab und notiert 0,5 Prozent tiefer bei 1741 Stellen.

Konjunktur: Trump-Nachklapp und Berichte

Der Dax hatte zur Wochenmitte die Kursverluste von vor der Wahl an einem einzigen Handelstag wettgemacht und den Stand von vor sechs Tagen erreicht. Nun liege er aber vor einem kleineren Widerstandsbereich bei 10.700 Punkten, der weitere Gewinne zunächst bremsen könnte, sagt ein Händler. Aber: "Viele Marktakteure standen vor der Wahl in den USA an der Seitenlinie und müssen nun agieren."

Ein Ereignis wie die überraschende Wahl Trumps zum US-Präsidenten sei aber "nicht am Tag nach der Wahl eingepreist", sagt der Teilnehmer. Nun dürften seitens vieler Investoren grundsätzlich neue Anlageentscheidungen fallen. Schließlich habe sich die Meinung durchgesetzt, Trump werde vor allem ein Fiskalprogramm starten, um Investitionen in die Infrastruktur anzukurbeln. Dies dürfte auch den Inflationsdruck, die Verschuldung und damit auch das Angebot von Staatsanleihen erhöhen.

In Deutschland erreicht die Berichtssaison zudem ihren Höhepunkt. An keinem anderen Tag des Jahres werden derart viele Quartalsdaten veröffentlicht. Im Dax etwa hat die Deutsche Telekom überzeugende Zahlen vorgelegt.

USA: Wall Street auf Rallykurs?

Die US-Börsen dürften an die starke Kursentwicklung vom Mittwoch anknüpfen. Der S&P-500-Future zeigt sich vorbörslich 0,7 Prozent höher. Nach dem ersten Schrecken über die Wahl Trumps zum neuen US-Präsidenten hatte sich am Vortag rasch die Hoffnung durchgesetzt, dass die von Trump angekündigten Infrastrukturprojekte vielen Zweigen der US-Wirtschaft, etwa der Baubranche, zu neuer Blüte verhelfen könnten. Andere Sektoren profitierten davon, dass bestimmte politische Pläne der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clintons nun voraussichtlich nicht verwirklicht werden. Das betraf vor allem die Pharmabranche, die sich im Fall eines Wahlsiegs Clintons auf Preissenkungen hätte einstellen müssen.

Das in den Augen der Märkte größte Risiko des Jahres sei rasch abgehakt worden, kommentiert Analyst Joshua Mahony von IG die Reaktion auf die Wahl. Der Schlitten für die traditionelle Weihnachtsrally an den Börsen stehe quasi schon bereit, fügt er hinzu. Nun richteten sich die Blicke der Anleger wieder auf die US-Notenbank, die im Dezember die Zinsen erhöhen dürfte.

Unter den Einzelwerten könnten Twitter unter dem überraschenden Abgang des Vorstandsmitglieds Adam Bain leiden, den das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss angekündigt hatte. Vorbörslich wird die Aktie 2 Prozent niedriger gestellt. Nach der Vorlage eines überzeugenden Zahlenausweises verteuern sich Shake Shack 6 Prozent. Nach Börsenschluss wird der Unterhaltungskonzern Walt Disney Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorlegen.

Dax: Siemens und Telekom stark

Aktien der Deutschen Telekom geben 1,6 Prozent ab. Ihre Daten treffen allesamt die Prognosen. Händler heben jedoch positiv den freien Cashflow hervor, der deutlich stärker als erwartet gewachsen sei.

Bei Siemens reden Händler indes von einer "kleinen Enttäuschung". Vor allem der Auftragseingang liege um immerhin eine Milliarde Euro unter der Konsensprognose. Zudem sei die Margenprognose von 10,5 bis 11,5 Prozent für 2016/2017 "sehr zurückhaltend" angesichts einer Konsensprognose von 11,3 Prozent. Allerdings könnten sich Siemens als einer der Profiteure der Infrastrukturprojekte des neuen US-Präsidenten Trump erweisen. Siemens-Titel gewinnen 3,9 Prozent.

Continental bestätigt die bereits gesenkte Jahresprognose. Händler sehen hier keinen Kurstreiber für die Aktie, denn immerhin müssten die Aktionäre damit einen Einbruch des operativen Ergebnisses im dritten Quartal von über 40 Prozent verkraften. Continental-Papiere geben 3,3 Prozent ab.

MDax: Tops und Flops

Lanxess ziehen im MDax 1,4 Prozent an. Das Spezialchemieunternehmen konnte mit seinen Zahlen überzeugen. Zudem hob es zum dritten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose an.

Hannover Rück liegen nach der Zahlenvorlage 3,4 Prozent im Plus. Nach einem starken dritten Quartal hält ein Händler die Nettogewinnprognose von 950 Millionen Euro für das Gesamtjahr für "zu konservativ". Der operative Gewinn und auch der Nettogewinn hätten im dritten Quartal die Erwartungen deutlich überboten.

Bilfinger positionieren sich 0,8 Prozent fester. "Der bereinigte Gewinn liegt im dritten Quartal am oberen Rand der Schätzungen von Analysten", sagt ein Händler. Die Sparmaßnahmen hätten sich im Sommerquartal positiv auf die Ergebnisse ausgewirkt. Den "Boden" dürften die Umsätze allerdings erst im Verlauf des kommenden Jahres erreichen, weshalb die Aktie noch kein Kauf sei.

K+S gewinnen 3,1 Prozent, nachdem im dritten Quartal sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis unter den Konsensschätzungen liegen und sich das Unternehmen auch in seinem Ausblick vorsichtig zeigt.

Zu den Topgewinnern mit einem Aufschlag von mehr als 3 Prozent gehören Dürr. Der Lackieranlagenspezialist hat im dritten Quartal zwar weniger verdient und umgesetzt als erwartet. Der Auftragseingang stieg allerdings unerwartet kräftig.

TecDax: Enttäuschung bei Nordex

GFT sind Topgewinner im TecDax, die Aktien springen mehr als 11 Prozent an. Der IT-Dienstleister hat seine gute Geschäftsentwicklung im dritten Quartal fortgesetzt und den Jahresausblick bestätigt. Wichtigster Wachstumstreiber war die fortschreitende Digitalisierung im Finanzsektor. Die Jahresprognose bestätigte GFT.

Nordex rutschen mehr als 8 Prozent ab: Nicht nur, dass die Branche der erneuerbaren Energien als einer der Verlierer der erwarteten Trump-Politik gesehen wird, Nordex wartet mit einer kleinen Umsatz- und Gewinnwarnung auf. Händler sprechen von einer "herben Enttäuschung".

Rohstoffe: Ölpreis stabilisiert

Der Ölpreis präsentiert sich uneinheitlich. Am Mittwoch hat er nach der Bekanntgabe des Siegs von Trump kräftig nachgegeben. Inzwischen liegt der Preis aber wieder leicht über dem Niveau vor dem Rückgang. Händler begründen das mit eher moderaten Aussagen Trumps nach der Wahl. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt 0,4 Prozent auf 46,56 Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt dagegen 0,5 Prozent auf 45,13 Dollar zu.

Die laut Zahlen vom Mittwoch in der vergangenen Woche weiter gestiegenen US-Rohöllagerbestände konnten die Ölpreise nicht belasten. Die Vorräte waren dem Energieministerium zufolge um 2,43 Millionen auf 485,0 Millionen Barrel geklettert. Experten hatten mit einem Anstieg um 2,0 Millionen Barrel gerechnet.

Devisen: Euro unter 1,09

Der Euro bewegt sich nach dem Zickzack-Kurs vom Mittwoch wieder abwärts. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0893 Dollar, 0,2 Prozent weniger als noch am Mittwochabend. Vor der Bekanntgabe des Wahlergebnisses in den USA hatte die Gemeinschaftswährung noch über 1,10 Dollar gekostet, zwischenzeitlich war sie dann bis auf 1,13 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank hat den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1022 Dollar festgesetzt nach 1,1038 Dollar am Dienstag.

"Die Märkte haben den ersten Trump-Schock gut verdaut", meint Lutz Karpowitz von der Commerzbank. Das zeigte sich auch bei anderen Währungen. Der japanische Yen und der Schweizer Franken, die als "sichere Häfen" zunächst deutlich zugelegt hatten, sind inzwischen im Verhältnis zum Dollar sogar etwas schwächer als vor den Wahlen. Im Gegenzug haben sich Währungen wie der mexikanische Peso, der südkoreanische Won und die türkische Lira, die nach dem Trump-Sieg stark unter Druck geraten waren, wieder etwas erholt.

Insbesondere der Peso bleibt aber dennoch deutlich geschwächt. Die mexikanische Währung hatte am Vortag zwischenzeitlich über 13 Prozent an Wert verloren und war auf ein Rekordtief gefallen. Auch am Donnerstagmorgen blieb der Peso noch um 8 Prozent unter dem Niveau vor Bekanntgabe des Wahlsiegs Trumps. "Für Mexiko sind die Gefahren - Stichworte 'Mauer' und 'Gastarbeiter' - hinreichend greifbar, so dass der Devisenmarkt dieses Risiko einpreist", schreibt Karpowitz.

Asien: Nikkei mit Kurssprung

Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich deutlich erholt am Donnerstag. Nach dem ersten Schrecken über den Wahlsieg Trumps kehrten viele Anleger an die Börsen zurück. Der Markt in Tokio schaffte sogar den stärksten Kursanstieg seit neun Monaten: Der Nikkei-Index schloss 6,7 Prozent im Plus bei 17.344 Punkten, nachdem er am Mittwoch noch um mehr als 5 Prozent eingebrochen war. Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik ohne Japan stieg gut 2 Prozent. In China legte der Shanghai Composite knapp 1,4 Prozent zu.

"Die Investoren sind irritiert über ihre emotionalen Entscheidungen", sagte Takuya Takahashi, Stratege bei Broker Daiwa Securities. Ökonom Imre Speizer von der Bank Westpac sprach von einem erstaunlichen Comeback der Risikobereitschaft. "Die Märkte kommen scheinbar zu einer Neueinschätzung der wirtschaftlichen Perspektiven unter Trump. Sie gehen nun von einem höheren Wachstum und einer höheren Inflation aus", sagte er. Trump hat umfassende Steuererleichterungen angekündigt sowie mehr Investitionen in Infrastruktur und Rüstung.

Quelle: n-tv.de