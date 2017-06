Startseite

Wahlfiasko für Theresa May: Anleger wetten auf "friedliche" Scheidung

Die Hardliner unter den Brexitbefürwortern in Großbritannien müssen eine schwere Schlappe einstecken. Anleger begrüßen das. Verlierer des Wahlausgangs ist das britische Pfund.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich der Schlappe der britischen Konservativen bei der Parlamentswahl wenig beeindruckt und setzen auf eine gütliche Einigung im Brexit-Streit. Rückenwind für die Kurse kommt zusätzlich von starken Signalen aus der deutschen Wirtschaft.

Der Dax überwindet erstmals in der laufenden Woche die Marke von 12.800 Punkten. Am Vormittag steigt der Leitindex 0,5 Prozent auf 12.779 Zähler, nachdem in den Tagen vor der britischen Wahl Zurückhaltung geherrscht hatte. Das Rekordhoch des deutschen Leitindex bei 12.878 Punkten aus der Vorwoche rückt damit nun wieder näher.

Der MDax legt 0,7 Prozent auf 25.343 Zähler zu. Auch der TecDax klettert 0,4 Prozent auf 2306 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht 0,3 Prozent auf 3575 Punkte an.

Die Aktienmärkte nahmen damit am Vormittag wieder Kurs auf ihre bisherigen Rekordhochs. Es überwiegt die Hoffnung, dass die geplante Scheidung Großbritanniens von der EU friedlich ausfällt - oder beide am Ende gar doch zusammenbleiben. "Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Exit vom Brexit eintritt, liegt nach meiner Meinung jetzt bei 60 Prozent mit zunehmender Tendenz", sagte Folker Hellmeyer, Chef-Analyst der Bremer Landesbank. Derweil hat die britische Premierministerin allerdings angekündigt, von der Queen mit der Regierungsbildung beauftragt worden zu sein. Außerdem bekräftigte sie ihre Absicht, das Königreich aus der Europäischen Union zu führen.

Bei den Einzeltiteln profitierten die Aktien von Heidelbergcement. Nach einer positiven Analysteneinschätzung verteuerten sie sich an der Index-Spitze um fast 3 Prozent. Zudem platzierte das Unternehmen eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit bis Juni 2027.

Bei Versorgerwerten setzten am Freitag Gewinnmitnahmen ein. Nach den Aufschlägen im Zusammenhang mit dem günstigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Brennelementesteuer überrascht dies nicht. Der Sektor ist einer der Hauptgewinner im Dax in diesem Jahr. RWE verloren 1,6 Prozent und Eon 1,2 Prozent.

Der Bürgschaftsantrag trieb den Kurs von Air Berlin. Er legte um 14 Prozent zu und nähert sich wieder der Marke von einem Euro. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft gemeinsam mit den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Berlin einen Bürgschaftsantrag der hoch verschuldeten Fluggesellschaft. Sollte Air Berlin ein tragfähiges Zukunftskonzept besitzen, könnte das Hilfsprogramm genehmigt werden, heißt es am Markt. "Dann gibt es neue Hoffnung auch für den Kurs", sagt ein Händler. Ohne tragfähiges Geschäftsmodell gebe es keine Bürgschaft und damit auch keine besseren Zukunftsperspektiven.

Airbus zogen deutlich um 1,4 Prozent an. Händler verwiesen dabei auf Aussagen von Ferdinando Alonso. Der Chef der Militärflugzeugsparte sagte, die Gespräch mit den Kunden wegen der Probleme mit dem A400M kämen voran. Die Parteien hätten aber Stillschweigen zu den Details vereinbart.

Briten droht "Hung Parliament"

Bei den Brexit-Verhandlungen hält auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer nunmehr eine Einigung mit Großbritannien für wahrscheinlich. Zwar sei völlig offen, wie die nächste britische Regierung aussehen werde und auch Neuwahlen seien möglich, sagte Krämer. Aber eines sei sicher: "Der harte Brexit wurde abgewählt." May bat die britische Königin Elizabeth bereits um die Erlaubnis, eine neue Regierung bilden zu dürfen.

Auch der FTSE 100 legte nach dem Wahldesaster für May zu. Der Londoner Leitindex "Footsie" nahm zunächst Kurs auf sein Rekordhoch und legte bis zu 1,3 Prozent zu, im Verlauf schmolz das Kursplus ab auf 0,6 Prozent bei 7491 Punkten.

Zu den größten Verlierern an der Londoner Börse gehörten die Aktien von Banken, weil sie besonders von einer möglichen Konjunktureintrübung betroffen wären. Lloyds und Royal Bank of Scotland büßten je rund drei Prozent ein. Barclays gaben 1,5 Prozent nach.

Auch Luftfahrt- und Tourismuswerte flogen aus den Depots. Thomas Cook, Easyjet und die British-Airways-Mutter IAG verloren bis zu vier Prozent. Die Papiere der Rivalen Lufthansa und Air France-KLM stiegen dagegen auf ihre höchsten Stände seit drei Jahren.

Mit der aktuellen Situation eines "Hung Parliament", eines Unterhauses ohne klare Mehrheit, habe die politische Unsicherheit in dem Vereinigten Königreich zwar spürbar zugenommen, schrieb Großbritannien-Experte Sören Hettler von der DZ Bank. Deshalb sei auch das britischen Pfund deutlich unter Druck geraten. Dies wiederum stützte aber den Aktienmarkt, denn eine schwache Landeswährung könnte den Export ankurbeln.

Großbritannien steht kurz vor Beginn der Brexit-Verhandlungen über einen EU-Austritt vor einer komplizierten und möglicherweise langwierigen Regierungsbildung. Damit dürfte nun die Frage in den Vordergrund rücken, ob die Brexit-Gespräche überhaupt wie geplant am 19. Juni starten können. Wer sie führen wird, scheint nach den Wahlen ungewiss. Der Schachzug von May, mit vorgezogenen Wahlen eine noch stärkere politische Mehrheit zu erzielen, als sie sie vor der Wahl innehatte, ist nicht aufgegangen.

Noch keinen Reim auf die neusten Entwicklungen hat sich die Ratingagentur Moody's gemacht. Sie will nach der Wahlschlappe erst einmal abwarten, den Prozess der Regierungsbildung beobachten und die Konsequenzen für die Kreditwürdigkeit des Landes "zu gegebener Zeit" beurteilen. Die Kreditwächter wiederholen aber ihre Einschätzung, dass die Entwicklung des Ratings großteils vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen und vom Wachstumsausblick abhängt.

Die nach nun entstandene Hängepartie könnte noch eine große Rolle bei den Brexit-Gesprächen spielen. Guy Verhofstadt, Verhandlungsführer für das EU-Parlament, twittete: "Schon wieder ein Eigentor, nach Cameron macht May eine bereits komplexe Verhandlung noch schwieriger."

Wall Street: US-Börsen behauptet erwartet

Hatte der "Super-Donnerstag" schon nicht gehalten, was die schlimmsten Börsenpessimisten befürchtet hatten, scheinen Anleger an der Wall Street nun auch den Wahlausgang in Großbritannien locker wegzustecken. Denn der Aktienterminmarkt deutet zum Wochenausklang auf eine gut behauptete Handelseröffnung am US-Kassamarkt hin.

Im Vorfeld der Unterhauswahlen hatten Marktakteure immer wieder vor unsicheren Mehrheitsverhältnissen angesichts der Brexit-Verhandlungen gewarnt. Nun ist genau dieser Fall eingetreten, doch die Börsen in Europa reagieren freundlich auf den britischen Wahlausgang - und die Wall Street könnte sich dem anschließen. "Die Möglichkeit eines 'harten Brexits' ist mit diesem Wahlergebnis wohl vom Tisch", versucht ein Marktteilnehmer die verhalten positive Stimmung zu erklären.

Zuvor hatten bereits die potenziellen Aufreger EZB-Geldpolitik und die Comey-Trump-Affäre die US-Börsen am Vortag kalt gelassen - US-Aktienindizes kletterten stattdessen auf Rekordhochs, wenngleich die Aufschläge in homöopathischer Dosis erfolgten. In den USA sehen Händler ein zartes Wiederaufleben des "Reflation"-Handels. Denn US-Präsident Donald Trump sieht sich zwar mit schweren Anschuldigungen durch den früheren FBI-Chef James Comey konfrontiert, um sein Amt muss er aber nach Ansicht von Händlern nicht unmittelbar bangen. Daher konzentrierten sich Anleger wieder stärker auf seine Steuer- und Wirtschaftspolitik, die für Wachstum stehe.

Asien: Börsen reagieren verhalten

Die Börsen in Asien zeigten sich von den sich anbahnenden Problemen in Großbritannien weitgehend unbeeindruckt. Positive Vorzeichen überwogen, anfängliche vereinzelte Minuszeichen verschwanden recht schnell wieder. In Tokio kletterte der Nikkei-Index mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent auf 20.013 Punkte wieder über die 20.000er Marke. Hier stützte auch die positive Yen-Entwicklung.

An den anderen Handelsplätzen fielen die Gewinne moderater aus. Die Ausnahme war Seoul, dort markierte der Kospi ein neues Rekordhoch. Der Index schloss mit einem Plus von 0,8 Prozent. Auch in Shanghai ging es mit den Kursen aufwärts, der Shanghai-Composite legte um 0,3 Prozent auf 3.159 Punkte zu.

In Hongkong reduzierte sich der Hang-Seng-Index dagegen um 0,1 Prozent. Hier standen mit dem Wahlausgang in Großbritannien die Kurse britischer Aktien unter Druck. "Für den Markt ist ein 'Hung Parliament' das schlechteste Szenario, denn dies schafft erhöhte Unsicherheiten", so Stratege Jameel Ahmad von FXTM.

Softbank-Aktien schossen in Tokio um 7,4 Prozent nach oben. Hier stützte der positive Ausblick des Online-Händlers Alibaba. Dieser peilt für 2018 ein Umsatzwachstum von 45 bis 49 Prozent an. Eine erhöhte Risikobereitschaft helfe auch Aktien wie Softbank, hieß es von Fondsmanager Mitsushige Akino von Ichiyoshi Asset Management. Die Softbank-Aktie markierte den größten Tagesgewinn seit November, ergänzte der Teilnehmer.

Devisen: Pfund bricht ein

Das britische Pfund Sterling rutschte nach Mays Wahlniederlage um bis zu zwei Prozent auf 1,2695 Dollar ab. Das war der tiefste Stand seit dem 18. April, als May zu den Neuwahlen aufgerufen hat. Zwischenzeitlich erholte sich das Pfund wieder etwas. Am Vormittag notierte es wieder bei 1,2753, am Donnerstag waren es noch 1,30 Dollar.

Experten sind unseins, wohin die Reise für die britische Währung nun geht. Wie ein Analyst anmerkte, wäre ein Rücktritt aus Marktsicht die "sauberere Lösung". Langfristig sei May nach der Wahlschlappe wohl ohnehin kaum zu halten. Nach einem schnellen Rücktritt sieht es jedoch nicht aus. May will selber mit der Regierungsbildung beginnen.

"Es gibt so viele Variablen, dass das Pfund in den nächsten Tagen sogar steigen könnte, da die Wahrscheinlichkeit eines sanften und angenehmeren Brexit steigt", sagte Richard Berry, Gründer des Brokerhauses Berry FX.

Dagegen hält Chef-Investmentstratege Salman Ahmed vom Fondsmanager Lombard Odier eine Abschwächung auf 1,25 Dollar für möglich. Die Analysten der Commerzbank gehen davon aus, dass es für das Pfund erst wieder aufwärtsgeht, wenn es Klarheit über eine Regierungsbildung gibt.

Der Euro lag zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 1,1181 Dollar. Zum Pfund notierte die Gemeinschaftwährung bei 0,8782 Pfund.

Rohstoffe: Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise bewegten sich am letzten Handelstag der Woche kaum. Nach starken Verlusten im Verlauf der Woche sprachen Marktbeobachter von einem vergleichsweise impulsarmen Handel kurz vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt am Vormittag um 0,2 Prozent leicht auf 48,01 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) liegt bei 45,83 - ein Anstieg um 0,2 Prozent.

Nach wie vor ist das zu hohe Angebot das beherrschende Thema am Ölmarkt. Ein überraschender Anstieg der Ölreserven in den USA hatte die Preise zur Wochenmitte stark unter Druck gesetzt. Seit Montag sind die Preise für Brent-Öl und US-Öl jeweils um etwa sechs Prozent gefallen. Die Opec hatte versucht, mit einer Verlängerung der Förderkürzung die Ölpreise zu stabilisieren. Dem stehen steigende Fördermengen in den USA gegenüber.

Beim Goldpreis löste das sich abzeichnende "Hung Parliament" keine größere Bewegung aus. Der Preis für die Feinunze gab um 0,3 Prozent auf 1.274 Dollar nach. Von Panik wie nach dem Brexit-Votum könne keine Rede sein, hieß es im Handel. Die Anleger setzten offenbar auf eine weichere Brexit-Linie in London.

Quelle: n-tv.de