Marktberichte

"Wenn der Dax die 10.800 nimmt ...": Anleger verlieren Rally-Glauben

Rekorde satt und in Folge an der Wall Street, tote Hose am deutschen Aktienmarkt: Statt eines Angriffs Richtung Jahreshoch verzeichnet der Dax Abgaben. Die werden zum Mittag hin zudem größer.

Am deutschen Aktienmarkt ist am Mittwochmittag die Luft vorerst raus. Während and er Wall Street erneut vierfach Rekord-Sekt ausgeschenkt wurde, zeigt sich hierzulande auf dem Börsenparket ein diametrales Bild: Die Kurse Fallen. Nach dem Tageshoch bei 10.743 Punkten geht es für den Dax wieder abwärts. Die Zuversicht schwindet, dass aus der "Trump-Party" in den USA hierzulande doch noch eine "Jahresendrally" werden könnte.

Der Dax notiert am Mittag 0,3 Prozent schwächer bei 10.682 Punkten. Am Montag und Dienstag war er jeweils leicht fester aus dem Handel gegangen. Der MDax positioniert sich 0,3 Prozent höher bei 20.768 Zählern. Der TecDax büßt 0,8 Prozent auf 1727 Stellen ein.

Konjunktur/Charttechnik: Fragezeichen hinter 10.800

Am deutschen Aktienmarkt bleibt die Skepsis groß, ob der Dax aus seiner Seitwärtsbewegung unterhalb des Jahreshochs bei 10.828 Punkten ausbrechen kann. Denn das Sentiment dürfte verglichen mit der Stimmung an der Wall Street gedämpft bleiben. "Die Trump-Story ist eine US-Story", sagt ein Händler. Große US-Anleger favorisierten den heimischen Markt, auch weil sie wegen der Dollar-Stärke an den anderen Märkten mit Währungsverlusten rechnen müssten.

Hierzulande belaste dagegen weiterhin die politische Unsicherheit: Im Blick stehen das Senats-Referendum in Italien am 4. Dezember und die Wahl zum österreichischen Bundespräsidenten am gleichen Tag. Sollte das Senats-Referendum wie erwartet scheitern, könnte dies eine neue politische Krise in Italien und der EU auslösen.

Am Tag vor dem US-Erntedankfest wird jenseits des Atlantiks eine Reihe von Konjunkturdaten veröffentlicht. Auf dem Terminplan stehen die Auftragseingänge für langlebige US-Güter sowie die Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Mit Spannung warten Anleger zudem auf die Vorlage der Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend (20:00 Uhr MEZ). Von den Mitschriften erhoffen sie sich Hinweise auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen.

Dax: Infineon nach Zahlen schwächer

Lufthansa-Aktien notieren 0,8 Prozent fester. Die Pilotenvereinigung Cockpit hat den Streik nun bis Donnerstag ausgeweitet. "Damit nimmt die Belastung erst einmal zu", sagt ein Händler. "Das heißt, dass auch am Freitag noch vereinzelt Flüge ausfallen werden", so ein weiterer Marktteilnehmer. Es dauere immer eine gewisse Anlaufzeit, bis die volle Flugkapazität wieder erreicht werde. Das drücke auf den Kurs.

Infineon-Aktien fahren Zickzack: erst Verluste, dann Gewinne, am Mittwoch wieder Abgaben von 0,8 Prozent. "Die Zahlen sind nicht so schlecht, wie sie auf den ersten Blick wirken", sagt ein Händler zwar. Anscheinend nehmen Anleger aber Gewinne mit, nachdem die Titel seit Jahresbeginn rund 25 Prozent zulegen konnten.

Bei den Autotiteln stehen erneut VW im Blick. Die Papiere gewinnen 1,6 Prozent. Der Autobauer will Diesel-Fahrzeuge aus dem US-Angebot streichen. Goldman Sachs hat den Anlegern nun grünes Licht zum Einstieg gegeben, die Analysten des Hauses haben VW von "Verkaufen" auf "Kaufen" erhöht. Genauso stark hochgenommen haben sie Porsche. Dagegen haben sie Daimler von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt.

MDax: Luchtblick bei Osram

Osram verlieren 0,2 Prozent. Ein Vertreter der Gewerkschaft IG Metall hat sich für die Unabhängigkeit des Lichtkonzerns ausgesprochen. Osram benötige keinen Partner und sei alleine gut aufgestellt, sagte Jürgen Wechsler, Bezirksleiter der IG Metall Bayern. Zudem signalisierte er Widerstand gegen mögliche Übernahmeversuche.

Devisen: Euro schaukelt

Der Euro gibt seine morgendlichen Gewinne schnell wieder ab. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0614 Dollar - und damit rund 0,2 Prozent weniger als noch am Dienstag. Damit pendelt der Euro weiterhin wie auch an den vergangenen Tagen um die Marke von 1,06 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0617 Dollar festgesetzt.

Im Blick haben die Deviseninvestoren vor allem die Fed-Protokolle. Experten gehen von Hinweisen auf die für Mitte Dezember erwartete Zinsanhebung aus. An den Finanzmärkten gilt der Schritt bereits als vollständig eingepreist. Es wäre erst die zweite Zinsanhebung nach der Finanzkrise.

Rohstoffe: Ölpreis verschnauft

Der Ölpreis entwickelt sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Starke Impulse gibt es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 49,07 Dollar. Das sind 0,1 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt dagegen 1,1 Prozent auf 48,12 Dollar.

Für Belastung sorgt am Ölmarkt, dass wichtige Fragen in der vom Ölkartell Opec angestrebten Förderkürzung nicht geklärt sind. Es geht vor allem um Irak und Iran, die derzeit zweit- und drittgrößten Opec-Produzenten. Zusammen vereinen sie fast ein Viertel der Kartellförderung auf sich. Nach derzeitigem Stand wollen sie keinen Beitrag zu der beabsichtigen Produktionskürzung leisten. Mit der Kürzung will die Opec das Überangebot am Ölmarkt verringern und die Preise anheben.

Asien: Tokioter Börse geschlossen

Die steigenden Kurse an der Wall Street beflügelten am Mittwoch auch die Kauflaune der Anleger an den Aktienmärkten in Fernost. Die Liste der Gewinner führte der S&P/ASX200 in Sydney mit einem Plus von 1,3 Prozent an. Hier sorgten anziehende Rohstoffpreise für Kauflaune. In China stützte ein niedriger Yuan-Kurs die Märkte. Der Shanghai Composite stieg 0,2 Prozent, der MSCI-Index für die Region Asien-Pazifik unter Ausschluss Japans kletterte 0,6 Prozent. Die Aktienbörse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Etwas nach unten ging es in Malaysia, den Philippinen und in Indonesien, auch weil der Ringgit seine Talfahrt fortsetzte. Händler warten nun, ob sich die Zentralbank in Malaysia auf ihrer Sitzung zur Ringgit-Schwäche äußern wird.

Die Beurteilung Trumps ist auch in Asien einer nüchterneren Betrachtung gewichen, wie es hieß. Die asiatischen Märkte hatten zeitweise besonders verschnupft auf die Sorgen vor einer Einschränkung des Freihandels reagiert. "Sie werden nun von den Erwartungen eines Konjunkturpakets in den Hintergrund gedrängt", sagte Ric Spooner, Marktanalyst von CMC Markets in Sydney.

Quelle: n-tv.de