Marktberichte

Immerhin, die Briten sind zurück: Anleger verharren nahe Jahreshoch

Der deutsche Leitindex kommt drei Tage vor Ende des Börsenjahres nicht mehr vom Fleck. Die Umsätze sind dünn und Nachrichten Mangelware. Die Händler, die die Stellung über den Jahreswechsel halten, schauen nach London.

Am zweitletzten vollen Handelstag des Jahres kommen die Anleger kaum mehr aus der Deckung.

Der Dax handelt drei Punkte niedriger bei 11.469 und damit nur knapp unter dem Jahreshoch vom Vortag von 11.481 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3275 fast unverändert. "Die Umsätze werden auch heute dünn bleiben", sagt ein Börsianer. "Schließlich will niemand auf der Zielgeraden zum Jahresultimo noch vom Weg abkommen."

Am Dienstag war der Umsatz im Dax mit 30 Millionen Aktien für knapp 1,1 Milliarden Euro so niedrig wie noch nie in diesem Jahr gewesen. Selbst an den Mai-Feiertagen hatte das Handelsvolumen mit mehr als zwei Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch gelegen.

Zumindest kleine Impulse erhoffen sich Händler aus London, wo die Börse am Mittwoch zum ersten Mal in dieser Woche wieder geöffnet ist. In Europa waren am Vortag auch deswegen die Umsätze um rund die Hälfte eingebrochen. Ob London jedoch das Geschäft beleben kann, ist zweifelhaft, denn der Terminkalender ist auch hier weitgehend leer. Analysten haben über die Feiertage ebenfalls Urlaub genommen. "Ohne Research fehlen auch von dieser Seite die Impulse", sagt ein Händler.

Kursbewegende Nachrichten für einzelne Aktien gibt es nicht.Möglicherweise könnte am Vormittag etwas Bewegung in die Kurse kommen, wenn Daten zum Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen aus Italien gemeldet werden. Hier könnte die schwierige politische Lage ihre Spuren hinterlassen haben.

"Zugleich dürfte das Thema Bankenrettung weiterhin auf der Agenda stehen", sagt Dirk Gojny von der National-Bank. Denn es bleibe nicht mehr viel Zeit, um die angeschlagene Banca Monte dei Paschi formal vor der Abwicklung zu retten. Dies muss bis Jahresende geschehen.

Am Montag war bekannt geworden, dass die Kapitallücke bei der Krisenbank offenbar 8,8 und nicht 5 Milliarden Euro beträgt. Die Aktie war zuletzt ausgesetzt.

Asien: Nikkei schließt unverändert

Den ostasiatischen Märkten fehlte einmal mehr die einheitliche Tendenz. An den meisten Plätzen fallen die Kursbewegungen eher moderat aus. Am stärksten bewegen sich die Kurse in Sydney, wo am Dienstag nicht und am Freitag nur verkürzt gehandelt wurde. Der S&P/ASX-200 liegt kurz vor Handelsende mit 0,8 Prozent im Plus, befeuert von moderaten Kursgewinnen an der Wall Street. Kurstreiber sind Aktien aus dem Rohstoffsegment.

"Die weitere Verbesserung der US-Konjunktur sorgt für Käufe von Kupfer, Eisenerz und auch Öl", erklärt Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets mit Blick auf erneut robust ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. Dort ist das Verbrauchervertrauen auf den höchsten Stand seit August 2011 gestiegen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit 19.402 Punkten nahezu unverändert. Einmal mehr stand die Toshiba-Aktie im Mittelpunkt des Geschehens. Sie stürzt um das maximal erlaubte Tageslimit von 20 Prozent ab, nachdem es bereits am Vortag abwärts gegangen war. Der japanische Industriekonzern hatte am Dienstag nach Handelsende in Tokio mitgeteilt, mit einer Wertberichtigung seiner Atomkraft-Sparte im Umfang von mehreren Milliarden US-Dollar zu rechnen. Seit Jahresbeginn bis zum 23. Dezember war der Toshiba-Kurs um 93 Prozent gestiegen.

Neue Konjunkturdaten aus Japan spielen derweil wie schon am Vortag kaum eine Rolle. Dort ist die Industrieproduktion im November zum Vormonat um 1,5 Prozent gestiegen und damit etwas schwächer als gedacht.

Größter Verlierer ist die Börse in Seoul. Der Kospi-Index verliert 0,7 Prozent. Dort zieht der Politskandal um Staatspräsidentin Park Geun-hye weitere Kreise. Nun wurde der frühere Gesundheitsminister verhaftet wegen des Vorwurfs, Druck auf den staatlichen Rentenfonds gemacht zu haben, damit dieser im vergangenen Jahr der Fusion zweier Samsung-Töchter zustimmte.

In Hongkong, wo sich der Index nach der Feiertagspause am Dienstag kaum bewegt, sind Aktien von Unternehmen, die alternative Energie erzeugen, gesucht. Longyuan und Huaneng Renewables gewinnen jeweils rund vier Prozent, nachdem Peking die Tarife für Strom aus alternativen Energien weniger stark gesenkt hat, als im Vorfeld befürchtet.

In Schanghai machen Sorgen vor einer Liquiditätsverknappung die Runde, der Composite gibt um 0,3 Prozent nach. So entzog die Notenbank dem Geldmarkt am Mittwoch umgerechnet 23 Milliarden Dollar an Liquidität. Hintergrund sei unter anderem das Bemühen Pekings, übermäßigen spekulativen Unternehmesbeteiligungen Einhalt zu gebieten, heißt es.

Rohstoffe: Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 56,0 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als zum Handelsschluss. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 6 Cent auf 53,84 Dollar. Der Handel bewegt sich weiter in ruhigen Bahnen. Die Aussicht auf einen Rückgang des weltweiten Ölangebots stützt laut Händlern die Preise tendenziell. Am Markt schaut daher weiter auf die angekündigten Kürzung der Produktionsmenge durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und andere Förderländer, die zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten soll.

Quelle: n-tv.de