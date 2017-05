Startseite

Verfrühter Optimismus?: Anleger trauen sich wieder was

Nach den Verlusten wegen des Polit-Chaos' in Washington treten die Schnäppchenjäger auf den Plan. Experten warnen vor Verlusten, denn der nächsten Akt im Drama steht bereits unmittelbar bevor.

Der Deutsche Aktienmarkt erholt sich am letzten Handelstag der Woche wieder etwas vom Kursverfall der vergangenen Tage. Auch für die Wall Street deuteten die US-Terminkontrakte auf leicht steigende Kurse zum Handelsstart hin. Das von US-Präsident Donald Trump losgetretene Politchaos hat die Aktienmärkte seit Tagen weltweit verunsichert.

Der Dax gewinnt 0,3 Prozent auf 12.629 Punkte. Insgesamt deutet sich für das wichtigste deutsche Börsenbarometer damit eine negative Wochenbilanz an. Am Dienstag hatte der Leitindex bei 12.841 Punkten zwar ein Rekordhoch erreicht, war dann aber um rund 2 Prozent abgesackt.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, legt 1,0 Prozent auf 24.901 Punkte zu. Für den TecDax geht es 1,0 Prozent auf 2218 Zähler aufwärts. Auch die europäischen Börsen tendieren freundlich: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückt um 0,4 Prozent auf 3578 Punkte vor.

"Nach der anfänglichen Aufregung bezüglich der chaotischen Zustände im Weißen Haus scheinen sich die Gemüter der Marktteilnehmer wieder zu beruhigen", sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Börsianer warnten aber auch vor verfrühtem Optimismus. "Der Skandal in Washington ist nicht verschwunden und auch nicht die Nervosität von Anlegern. Ein zu früher Wiedereinstieg könnte sich als teuer erweisen", sagte David Madden, Marktanalyst vom Broker CMC Markets.

Besonders der steigende Euro könne sich auf Dauer negativ für die Aktienmärkte auswirken, da dann die europäischen Waren im Welthandel teurer werden und die Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten Firmen sinkt, sagte Madden. Die Gemeinschaftswährung hat zeitweise fast ein halbes Prozent fester bei 1,1143 Euro notiert. Solche Niveaus gab es zuletzt vor der Wahl Trumps im November 2016. Seither war vor allem der Dollar gefragt, weil Anleger auf einen Wirtschaftsboom in den USA spekulierten. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Steuern zu senken und mehr Geld auszugeben für Infrastrukturprojekte. Mittlerweile scheint auch in den Euro-Dollar- Handel wieder Ruhe einzukehren.

Auch n.tv.de-Börsenexperte Saniel Saurenz warnte vor der Unberechenbarkeit "politischer Börsen". Der Dax habe einen ersten Warnschuss bekommen. "Das Fazit für die nächsten Wochen muss lauten, dass die politischen Börsen erst einmal bleiben. Sprichwörtlich sind ihre Beine zwar kurz, doch diesmal haben die politischen Börsen verdammt lange Beine. Eine mögliche Amtsenthebung Donald Trumps könnte den gesamten Trump-Trade / Trump-Call rückabwickeln." Der jüngste Rutsch sei kein Beben, sondern nur ein laues Korrekturlüftchen gewesen, das kommende Woche noch weiter wehen könnte.

Bei den Einzeltiteln führten K+S mit einem Plus von 4,8 Prozent die Gewinnerliste im Nebenwerteindex MDax an. Anleger spekulierten nach Aussagen von Händlern auf einen Börsengang des Salzgeschäfts. Zudem berichtete der Platow-Brief über eine geplante Kapitalerhöhung, die ausschließlich von einem Finanzinvestor gezeichnet werden solle. Zahlreiche Aktien, darunter Deutsche Bank, wurden mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Ein Bericht über eine mögliche Allianz der Energie-Versorger RWE und Engie trieb die Aktien von RWE um bis zu 5,2 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 16,94 Euro in die Höhe. Die Titel waren am frühen Nachmittag die mit Abstand größter Gewinner im Dax. Insidern zufolge erwägt RWE, seine Beteiligung an der Ökostromtochter Innogy an Engie abzugeben. Die Essener würden im Gegenzug eine Beteiligung an dem französischen Konzern erhalten. Innogy-Aktien legten im MDax 4,6 Prozent zu.

Die Titel des RWE-Konkurrenten Eon gewannen 1,8 Prozent. Hier sorgte vor allem eine Umstufung für Bewegung: Morgan Stanley erhöhte das Kursziel auf 18 von 15,50 Euro erhöht.

Thyssenkrupp gaben ihre frühen Gewinne wieder ab. Hier schwanken die Hoffnungen auf einen Großauftrag für den Bau von fünf Korvetten im Wert von mindestens 1,5 Milliarden Euro. Die Vergabekammer des Bundeskartellamtes hatte ihn nach Beschwerden des libanesischen Konkurrenten German Naval Yards gestoppt.

Im Nebenwerteindex MDax stachen auch die Aktien des Salz- und Düngemittelherstellers K+S heraus mit einem Kursplus von 3,9 Prozent. Anleger spekulierten auf einen Börsengang des Salzgeschäfts. Zudem berichtete der Platow-Brief über eine geplante Kapitalerhöhung, die ausschließlich von einem Finanzinvestor gezeichnet werden solle.

Kursbewegende Analystenstimmen gab es auch zu anderen Titeln: Berenberg nahm bei Hypoport eine sehr deutliche Erhöhung vor: Das Kursziel wurde auf 154 von 105 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt. Die Aktie profitierte davon mit plus 7,3 Prozent.

Goldman Sachs äußerte sich ferner positiv zu Wirecard und hob das Kursziel auf 67 Euro an. Die Aktien legten daraufhin 3,4 Prozent zu.

Auch bei Morphosys ging es deutlich mit 3,6 Prozent nach oben. Hier wurde der erfolgreiche und vorzeitige Abschluss des ersten Teils einer klinischen Phase-1-Studie bekanntgegeben.

Fiat Chrysler erholten sich um 2,2 Prozent von einem Kurseinbruch, den die Aktie nach Berichten erlitten hatte, das US-Justizministerium bereite schon eine Klage wegen Emissionsvorwürfen vor.

Wall Street: Stabilisierung dürfte sich fortsetzen

Auch an der Wall Street stehen die Zeichen nach dem Trump-Gewitter Erholung. Die weiter anziehenden Ölpreise stützten des Sentiment etwas, heißt es im Handel. Insgesamt attestieren Marktteilnehmer eine Rückbesinnung auf Fundamentaldaten. Die US-Konjunktur habe zuletzt neue Signale der Stärke ausgesandt, und auch die Geschäftsberichte der Unternehmen hätten zuletzt wieder freundlicher gewirkt.

"Auch wenn die Schlagzeilen unverändert vom politischen Drama in Washington bestimmt werden, ist die eigentliche Nachricht seit gestern mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf einem Dreimonatstief, dass sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin verbessert", sagt Chefanalyst Johnny Bo Jakobsen von Nordea.

Auch der Philadelphia-Fed-Index für Mai hatte die Marktschätzungen am Vortag deutlich übertroffen und aufkommende Konjunktursorgen zerstreut. Der Aktienterminmarkt knüpft dort an, wo der Kassamarkt am Vorabend aufgehört hatte. Es deutet sich eine etwas festere Handelseröffnung an der Wall Street an.

Auf Wochensicht drohen aber Verluste. Denn die Hoffnung, dass der politisch schwer angeschlagene US-Präsident seine Versprechen Steuerreform und Infrastrukturprogramm in absehbarer Zeit wird in die Tat umsetzen können, sind dramatisch gesunken. Zumal das Politchaos in Washington in der kommenden Woche schon in die nächste Runde gehen dürfte. Denn dann stehen parlamentarische Anhörungen in Washington auf der Agenda, die Trump entweder entlasten oder aber, wie vielfach befürchtet, erneut belasten könnten.

Asien: Märkte stabilisieren sich

Auch die asiatischen Börsen reagierten verunsichert durch die politischen Turbulenzen um Trump. Marktexperten sagten, die Aussichten für Trumps Pläne zur Ankurbelung der Wirtschaft seien unklar. Der Präsident warnte vor einer Beschädigung der Vereinigten Staaten durch die Einsetzung eines Sonderermittlers in der Russland-Affäre.

Händlern zufolge verhielten sich die Anleger in Asien auch wegen der kommende Woche anstehenden Ereignisse vorsichtig. Sie hätten dabei vor allem die Anhörung des Ex-FBI-Chefs James Comey im US-Senat im Blick und die Opec-Tagung in Wien.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans war gegenüber dem Vortag kaum verändert. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,19 Prozent höher bei 19590 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,3 Prozent auf 1559 Zähler.

Im Fokus standen die Aktien des Autozulieferers Takata, die 20 Prozent nach oben schossen. Im Rechtsstreit um defekte Takata-Airbags hatten sich vier Autobauer in den USA auf einen Vergleich mit Sammelklägern verständigt. Die Börsen in China lagen lange Zeit im Minus, drehten nach dem Börsenschluss in Tokio aber in den grünen Bereich.

Devisen: Euro wenig verändert

Am Devisenmarkt war die Nervosität der Marktteilnehmer wegen Trump immer noch spürbar. Der Dollar-Index, der den Wert der US-Devise zu anderen wichtigen Währung widerspiegelt, rutschte weiter ab. Auf Wochensicht verlor er fast zwei Prozent und erreichte Niveaus wie vor der Wahl Trumps zum Präsidenten im November 2016.

Für den Euro ging es wegen des fallenden Dollars nach oben, er notierte gut ein halbes Prozent fester bei 1,1161 Dollar. Nach Meinung von Börsianern könnte sich der stärkere Euro jedoch auf längere Sicht negativ auf die Aktienmärkte auswirken. Europäische Waren werden deshalb im Welthandel teurer, und die Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten Firmen sinkt.

Der Kurs des brasilianischen Real, der am Vortag zeitweise deutlich abgerutscht war, hat sich zuletzt etwas stabilisiert. Nach Enthüllungen um Schweigegeldzahlungen und eine Behinderung von Justizermittlungen in einem Korruptionsskandal bangt Brasiliens Präsident Michel Temer um sein Amt.

Rohstoffe: Öl und Gold teurer

Die Ölpreise legten am Freitag weiter zu. Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit der Aussicht auf eine Verlängerung der Förderkürzung wichtiger Ölstaaten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg am Morgen um 40 Cent auf 52,91 Dollar. Ein Fass der Sorte WTI verteuerte sich um 45 Cent auf 49,80 Dollar.

Am Ölmarkt rückt die Aussicht auf eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung durch Mitgliedsstaaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russlands wieder stärker in den Fokus. Immer mehr Experten gehen davon aus, dass die Verlängerung beim Opec-Treffen in der kommenden Woche in Wien beschlossen wird.

Wegen des Polit-Chaos' in Washington steuern Anleger auch sichere Häfen an: "Wir sehen durch die Trump-Enthüllungen zwar keine Panik, aber die Verunsicherung hat bei den Investoren deutlich zugenommen", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Nachfrage nach Absicherung ist in den letzten Tagen deutlich angestiegen." So verteuerte sich etwa die "Anti-Krisenwährung" Gold um ein halbes Prozent auf 1252 Dollar je Feinunze.

Quelle: n-tv.de