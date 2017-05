Startseite

Verfrühter Optimismus?: Anleger springen wieder auf den Dax-Zug

Nach dem Wirbel wegen chaotischer Zustände im Weißen Haus scheint sich der Staub zu legen. Experten warnen, der Skandal sei noch nicht vorbei. "Ein zu früher Einstieg könnte teuer werden."

Der Deutsche Aktienmarkt erholt sich am Freitag zur Eröffnung leicht vom Kursverfall der vergangenen Tage. Das von US-Präsident Donald Trump losgetretene Politchaos hat die Aktienmärkte zuvor weltweit verunsichert.

Der Dax gewinnt 0,3 Prozent auf 12.631 Punkte. Insgesamt deutet sich für das wichtigste deutsche Börsenbarometer eine negative Wochenbilanz an. Am Dienstag hatte der Leitindex bei 12.841 Punkten zwar ein Rekordhoch erreicht, war dann aber um rund 2 Prozent abgesackt.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, legt 0,z Prozent auf 24.827 Punkte zu. Für den TecDax geht es 0,8 Prozent auf 2215 Zähler aufwärts. Auch die europäischen Börsen tendieren freundlich: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückt um 0,3 Prozent auf 3575 Punkte vor.

"Nach der anfänglichen Aufregung bezüglich der chaotischen Zustände im Weißen Haus scheinen sich die Gemüter der Marktteilnehmer wieder zu beruhigen", sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Börsianer warnten aber auch vor verfrühtem Optimismus. "Der Skandal in Washington ist nicht verschwunden und auch nicht die Nervosität von Anlegern.Ein zu früher Wiedereinstieg könnte sich als teuer erweisen", sagte David Madden, Marktanalyst vom Broker CMC Markets.

Bei den Einzeltiteln führten K+S mit einem Plus von 2,8 Prozent die Gewinnerliste im Nebenwerteindex MDax an. Anleger spekulierten nach Aussagen von Händlern auf einen Börsengang des Salzgeschäfts. Zudem berichtete der Platow-Brief über eine geplante Kapitalerhöhung, die ausschließlich von einem Finanzinvestor gezeichnet werden solle. Zahlreiche Aktien, darunter Deutsche Bank, wurden mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Asien: Märkte stabilisieren sich

Chart Nikkei

Auch die asiatischen Börsen reagierten verunsichert durch die politischen Turbulenzen um Trump. Marktexperten sagten, die Aussichten für Trumps Pläne zur Ankurbelung der Wirtschaft seien unklar. Der Präsident warnte vor einer Beschädigung der Vereinigten Staaten durch die Einsetzung eines Sonderermittlers in der Russland-Affäre.

Händlern zufolge verhielten sich die Anleger in Asien auch wegen der kommende Woche anstehenden Ereignisse vorsichtig. Sie hätten dabei vor allem die Anhörung des Ex-FBI-Chefs James Comey im US-Senat im Blick und die Opec-Tagung in Wien.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans war gegenüber dem Vortag kaum verändert. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,19 Prozent höher bei 19590 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,3 Prozent auf 1559 Zähler.

Im Fokus standen die Aktien des Autozulieferers Takata, die 20 Prozent nach oben schossen. Im Rechtstreit um defekte Takata-Airbags hatten sich vier Autobauer in den USA auf einen Vergleich mit Sammelklägern verständigt. Die Börsen in China lagen lange Zeit im Minus, drehten nach dem Börsenschluss in Tokio aber in den grünen Bereich.

Devisen: Euro wenig verändert

Der Kurs des Euro liegt nahezu unverändert knapp über 1,11 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1129 (Mittwoch: 1,1117) Dollar festgesetzt. Das Polit-Chaos in den USA, das dem Euro im Verlauf der Woche kräftig Auftrieb verliehen hatte, ist zum Wochenschluss etwas in den Hintergrund gerückt.

"Der Staub hat sich gelegt", kommentierte Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Nach der Aufregung wegen chaotischer Zustände im Weißen Haus scheinen sich die Gemüter der Anleger ihrer Einschätzung nach etwas zu beruhigen.

Generell rechnen Marktbeobachter mit einem vergleichsweise ruhigen Wochenausklang. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf der Agenda, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.

Auch der Kurs des brasilianischen Real hatte sich zuletzt etwas stabilisiert. Am Vortag war der Real zeitweise deutlich abgerutscht. Nach Enthüllungen um Schweigegeldzahlungen und eine Behinderung von Justizermittlungen in einem Korruptionsskandal bangt Brasiliens Präsident Michel Temer um sein Amt.

Rohstoffe: Opec treibt Ölpreis

Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt. Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit der Aussicht auf eine Verlängerung der Förderkürzung wichtiger Ölstaaten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg am Morgen um 40 Cent auf 52,91 Dollar. Ein Fass der Sorte WTI verteuerte sich um 45 Cent auf 49,80 Dollar.

Am Ölmarkt rückt die Aussicht auf eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung durch Mitgliedsstaaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russlands wieder stärker in den Fokus. Immer mehr Experten gehen davon aus, dass die Verlängerung beim Opec-Treffen in der kommenden Woche in Wien beschlossen wird. Zuvor hatten politische Turbulenzen in Washington die Investoren noch zeitweise in sichere Anlagehäfen getrieben, was auch die Ölpreise belastet hatte.

Quelle: n-tv.de