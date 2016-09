Marktberichte

Auftritte von US-Bankern erwartet: Anleger hoffen auf Dax-Erholung

Nach den Kursgewinnen am Vortag ist Durchatmen angesagt. Zumindest, bis die Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer eintrudeln. In den USA könnten weitere Banker Hinweise zur Zinserhöhung geben.

Im Windschatten der Kursgewinne an der Wall Street und in Asien wird der Dax Börsianern zufolge am Donnerstag erneut zulegen. Am Mittwoch hatte er unter anderem dank einer Kurserholung bei der Deutschen Bank 0,7 Prozent auf 10.438 Punkte zugelegt.

Anleger richten ihr Augenmerk unter anderem auf die Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Außerdem stehen die Stimmungsbarometer der europäischen Verbraucher und Unternehmen auf dem Terminplan.

In den USA treten weitere Notenbanker vor die Öffentlichkeit. Von ihren Aussagen erhoffen sich Investoren Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der geplanten Zinserhöhungen. An der Wall Street hatten die US-Indizes dank der Einigung der großen Exportländer auf eine Begrenzung der Ölförderung nach Börsenschluss in Deutschland ins Plus gedreht. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,6 Prozent und der Nasdaq 0,2 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,5 Prozent.

Fernost: Opec-Förderkürzung gibt Auftrieb

In Tokio zog der Nikkei-Index am Donnerstag um 1,6 Prozent auf 16.725 Zähler an. Der breiter gefasste Topix gewann 0,9 Prozent auf 1343 Zähler. Exportwerte profitierten davon, dass wegen der gestiegenen Risikofreude die Anleger den sicheren Hafen Yen wieder in Richtung Dollar verließen. So verteuerten sich die Aktien des Autobauers Honda um 1,8 Prozent.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,9 Prozent höher. Die chinesische Börse in Shanghai stieg um 0,7 Prozent. Auch die Kurse an der südkoreanischen Börse in Seoul, in Hongkong und am australischen Markt kletterten in die Höhe.

Ölpreise halten starke Gewinne

Die Ölpreise haben die starken Gewinne nach einer Einigung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) auf eine Förderobergrenze nahezu halten können. Nachdem die Preise für US-Öl und Nordsee-Öl am Vorabend um jeweils mehr als zwei Dollar nach oben gesprungen waren, ging es am Morgen nur um wenige Cent nach unten.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 48,54 US-Dollar und damit 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um vier Cent auf 47,01 Dollar.

Quelle: n-tv.de