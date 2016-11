Marktberichte

Flucht in Cash und Gold: Anleger fürchten Trump-Sieg

Kurz vor der Wahl liegt liegt Donald Trump in den USA nach langer Zeit wieder in einer Umfrage vor Hillary Clinton. Für Börsianer ein schlechtes Zeichen. Viele flüchten sich in krisensichere Anlagen.

Donald Trump ist und bleibt das Schreckgespenst der Investoren. Nachdem wenige Umfragen am Dienstag gezeigt haben, dass er in der Gunst der US-Wähler knapp vor seiner Herausforderin Hillary Clinton liegt, sind die Kurse deutlich gefallen. Der deutsche Leitindex legt am Morgen erwartungsgemäß wieder den Rückwärtsgang ein.

Der Dax notiert kurz nach Handelsstart 0,9 Prozent niedriger bei 10.428 Zähler.

Anleger bringen ihr Geld in Sicherheit. Sie verkaufen Aktien und behalten entweder das Bargeld oder kaufen Gold, denn das gilt als krisensichere, wertbeständige Anlage. Der Trump-Schock könnte den Goldpreis wieder über 1300 Dollar je Feinunze treiben.

Im Blick steht in der Mitte der Handelswoche zudem die Sitzung der US-Notenbank am Abend. Von ihr wird zunächst einmal eine Bestätigung der Geldpolitik erwartet, aber auch Hinweise auf eine Leitzinserhöhung im Dezember.

Asien: Auf breiter Front bergab

Der Schreck über die jüngsten Umfragen aus den USA sitzt tief: Am Mittwoch geht es an den südostasiatischen Börsen auf breiter Front bergab. Trump gilt wegen seiner protektionistischen Ansichten nicht als der Liebling der Börsen. Zudem wisse man letztlich gar nicht, für was der Immobilienunternehmer stehe, so eine weitere Sorge am Markt.

In Tokio fällt der Aktienmarkt - auch belastet von steigenden Yen-Kursen - auf den tiefsten Stand seit sieben Tagen. Kurz vor Handelsschluss gibt der Nikkei 1,7 Prozent auf 17.151 Punkte ab. Sydney meldet gar ein Siebenwochentief - trotz sehr guter Arbeitsmarktdaten aus Neuseeland. In Schanghai verliert der Composite 0,6 Prozent auf 3.105 Zähler.

Devisen: Dollar verliert

Sollte Trump nächster Präsident werden, dürfte dies zu Unsicherheiten an den Finanzmärkten führen, was die US-Notenbank vor einem Zinsschritt zurückschrecken lassen könnte.

Ein solches Szenario dürfte den Dollar belasten. Der Euro reagiert mit Aufschlägen auf die jüngsten Umfragen. Am Morgen notierte er kurzzeitig bereits über der Marke von 1,11 Dollar.

Die Commerzbank spricht von einem "Deja vu". Zwar spreche weiterhin mehr für einen Clinton-Sieg, allerdings habe der Devisenmarkt die Turbulenzen am Devisenmarkt nach dem Brexit-Referendum nicht vergessen. Die sicheren Währungshäfen Yen und Schweizer Franken sind die Gewinner der neuen Unsicherheit.

Rohstoffe: Öltalfahrt hält an

Die Ölpreise sind weiter gesunken. Im frühen Handel markierte der amerikanische Ölpreis den tiefsten Stand seit Ende September. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 47,86 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel um 36 Cent auf 46,31 Dollar.

Die Ölpreise seien von neuen Daten zu den Öllagerbeständen belastet worden, hieß es von Händlern. Jüngste Zahlen des privaten American Petroleum Institute (API) zeigten einen starken Aufbau der Rohölreserven. Analysten führen den seit Wochen vorherrschenden Preisdruck zudem auf die zunehmende Skepsis zurück, ob die Opec und andere Ölproduzenten eine verabredete Förderkürzung umsetzen können.

Gold dagegen profitiert vom Trump-Effekt und fallenden Dollarkursen. Die Feinunze verteuert sich auf 1.291 Dollar nach Preisen um 1.280 Dollar am Vortag. Die HSBC sieht den Goldpreis am Jahresende bei 1.400 Dollar - unabhängig vom Wahlausgang in den USA.

