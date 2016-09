Marktberichte

Dax-Vorschau: Anleger brauchen starke Nerven

Der Oktober könnte den Börsen so manchen Herbststurm bescheren. Die bevorstehende US-Präsidentenwahl sowie die Turbulenzen im Bankensektor sorgen für Unruhe. Am Montag ist kein Handel in Frankfurt - es ist "Tag der Deutschen Einheit".

Aktienanleger sollten sich zum Start in das Schlussquartal 2016 warm anziehen, denn der Börsenmonat Oktober verspricht ungemütlich zu werden. "Die Nervosität der Anleger nimmt angesichts der nahenden US-Wahlen und der Schwäche im Bankensektor zu", sagt Stratege Jörg Rahn von Marcard, Stein & Co. Jörg Krämer von der Commerzbank meint, das "Risiko Trump" dürfte zunehmend in den Mittelpunkt rücken und die Volatilität steigen lassen.

Investoren sehen die angekündigten Reformen des republikanischen Kandidaten Donald Trump kritisch. Seine demokratische Herausforderin Hillary Clinton steht dagegen für Kontinuität. Investoren warten nun auf die neuesten Umfragewerte nach dem ersten TV-Duell der beiden.

Unterstützung für die Börsen könnten stabile Wirtschaftsdaten aus Europa und Amerika liefern. "Dennoch ist es vorstellbar, dass der Dax die Marke von 10.000 Punkten testen wird", sagt Rahn.

Krisenfaktor Deutsche Bank

Vor allem die Krise bei der Deutschen Bank bereitet den Anlegern Bauchschmerzen. Weil einige Hedgefonds Gelder bei Deutschlands größtem Geldhaus abgezogen haben, fielen die Aktien des Instituts am Freitag in der Spitze um neun Prozent auf das neue Rekordtief von knapp unter 9,90 Euro. Mehrere Bankenaufseher und Vorstandschef John Cryan warnten davor, deshalb in Panik zu verfallen.

Die Marktreaktionen angesichts der drohenden milliardenschweren US-Strafe wegen Tricksereien im Immobiliengeschäft seien übertrieben, erklärten auch die Analysten von Credit Suisse. Allerdings könne für die Bank durch andere Rechtsstreitigkeiten - beispielsweise Geldwäschevorwürfe in Russland - weiterer Gegenwind entstehen. "Banken sind sehr stark von Vertrauen abhängig. Sollte dieses im Fall Deutsche Bank weiter schwinden, könnte die Politik mit Lippenbekenntnissen eingreifen." Bislang hält sich die Bundesregierung bedeckt.

Auch die Commerzbank steht nach der Ankündigung eines Abbaus von fast 10.000 Stellen bei Börsianern im Fokus. Das zweitgrößte deutsche Kreditinstitut lädt am Dienstag zu seinem Investorentag.

Solider US-Arbeitsmarktbericht voraus

Zahlreiche Konjunkturdaten werden die Anleger in Atem halten. So stehen am Montag Einkaufsmanagerindizes für dies- und jenseits des Atlantiks auf der Agenda. Zudem steht der ISM-Konjunkturindex aus den USA an. Es müsse sich zeigen, ob die Schwäche im August wirklich nur von temporärer Natur gewesen sei, sagt HSBC-Volkswirt Stefan Schilbe. In Deutschland können Anleger erst tags darauf auf die Daten reagieren, denn am Montag bleiben die Börsen feiertagsbedingt (Tag der Deutschen Einheit) geschlossen. In China ist sogar die gesamte Woche arbeitsfrei (Goldene Woche).

Am Donnerstag stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie für August im Mittelpunkt. Das Highlight zum Wochenschuss ist der US-Arbeitsmarktbericht für September. Experten rechnen mit einem Aufbau von 176.000 Stellen nach zuvor 151.000. "Das Vollbeschäftigungsziel der Fed ist nahezu erreicht", meint Commerzbank-Stratege Bernd Weidensteiner. Der von Fed-Chefin Janet Yellen zuletzt verbreitete Optimismus hinsichtlich des Arbeitsmarktes spreche für eine Zinserhöhung spätestens im Dezember. Sollten die Zahlen hingegen negativ überraschen, dürften sich die Zinserwartungen weiter nach hinten verschieben, sagt Rahn.

Im Blick behalten Investoren auch die stark schwankenden Ölpreise nach der überraschenden Einigung der erdölexportierenden Länder (Opec) auf eine Förderbremse. Skepsis über eine erfolgreiche Umsetzung hatte die Preise zuletzt wieder gedrückt.

RWE-Ökostromtochter kommt an die Börse

Mit dem für Freitag geplanten Börsengang der RWE -Ökostromtochter Innogy steht die größte Emission seit dem Jahr 2000 an. Der von der Energiewende gebeutelte Versorger RWE könnte bei dem Gang aufs Parkett bis zu fünf Milliarden Euro einsammeln. Die Aktien der Tochter stoßen auf großes Interesse. RWE hatte die Preisspanne mit 32 bis 36 Euro festgelegt.

Spannend dürfte es am Dienstag beim Investorentag des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB werden. Der aktivistische Investor Cevian drängt auf eine Abspaltung des Stromnetzgeschäfts. Doch Insidern zufolge will das Management an seiner größten Sparte festhalten.

Quelle: n-tv.de