Marktberichte

Dünne Umsätze, kleines Plus: Anleger behalten Finanzwerte im Auge

Die letzten Handelstage des Jahres locken nur noch wenige Anleger. Diejenigen, die noch am Markt aktiv sind, behalten Italiens Krisenbank Monte dei Paschi im Auge. Bewegung gibt es auch bei der Deutschen Bank.

Zum Auftakt des Handels zwischen den Jahren halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt bedeckt.

Der Dax steigt zwar um 0,2 Prozent auf 11.470 Punkte, aber die Umsätze sind nach den Weihnachtsfeiertagen gering. Dass die Londoner Börse noch geschlossen bleibt, dürfte sich zusätzlich auf das Handelsvolumen auswirken - möglicherweise mit der Folge erhöhter Volatilität in Einzeltiteln.

Die DZ Bank erwartet eine lethargische Bewegung auf hohem Niveau, ähnlich, wie dies bereits in der Vorweihnachtswoche der Fall war. Mit dem steilen vorherigen Anstieg ab dem 2. Dezember sei die typische Weihnachtsrally bereits vorweggenommen worden, so die Marktexperten der Bank. Aktuell sehen sie wenige Chancen, diese weiter fortzusetzen, zumal mit der 11.430-Punkte-Marke bereits ein Kursziel mit hoher charttechnischer Relevanz abgearbeitet worden sei.

"Der Dax ruht sich auf seinem Plus von 1000 Punkten seit Anfang Dezember aus. Die Anleger blicken bereits ins kommende Jahr", sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der MDax bewegt sich über 22.100 Punkten weiterhin auf einem Rekordniveau. Er legt 0,2 Prozent auf 22.148 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax gewinnt 0,6 Prozent auf 1799 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 geht es im frühen Handel moderat um 0,1 Prozent nach oben.

Im Fokus stehen weiter die Finanzwerte: Deutsche Bank legten zum Auftakt um 0,7 Prozent zu. Am Freitag hatte die Erleichterung über eine Einigung im Streit mit den US-Justizbehörden über Tricksereien auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt die Aktien zeitweise um fünf Prozent angeschoben.

Ansonsten bleibt die angespannte Lage bei der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi im Fokus: Die EZB hatte dem Geldhaus zufolge einen Kapitalbedarf von 8,8 Milliarden Euro ermittelt. Bislang war von fünf Milliarden Euro ausgegangen worden.

Die Agenda ist dünn. Auf den Terminkalendern steht auf der Konjunkturseite lediglich die Statistik zum US-Verbrauchervertrauen für Dezember (16 Uhr).

Die internationalen Vorgaben sind zudem neutral. An der Wall Street hatten sich die großen Indizes am Freitag nach Handelsschluss in Europa zwar leicht ins Plus gequält, doch blieb der Dow-Jones-Index auf dem Weg zur 20.000er Marke erneut stecken und schloss mit 19.933 Zählern nur geringfügig höher. Der S&P500 ging mit einem Plus von 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite mit plus 0,3 Prozent aus dem Handel. Auch in New York waren die Umsätze extrem dünn.

Asien: Nikkei schließt unverändert

Ebenfalls gebremst zeigte sich der Handel in Ostasien. Erneut wird an einigen Plätzen wegen beweglicher Feiertage nicht gehandelt, so in Hongkong, Australien und Neuseeland. Neue Impulse kommen zwar von der Konjunkturseite, die Börsianer lassen sie aber weitgehend kalt.

Aus Japan wurden Verbraucherpreise gemeldet, die auf das niedrigste Niveau seit vier Jahren gesunken sind und das nur einen Tag, nachdem der Notenbankchef des Landes, Haruhiko Kuroda, angekündigt hat, die Wirtschaft Japans werde im nächsten Jahr "einen großen Schritt" machen, um aus der Deflation auszubrechen.

Der Nikkei-Index schließt in Tokio unverändert bei 19.403 Punkten. Gestützt wird er etwas vom Devisenmarkt, wo der Dollar auf breiter Front zulegt, unter anderem also der Yen an Wert verliert. Das verbessert die Wettbewerbsfähigkeit Japans. Einen Kurseinbruch erlebt die Toshiba-Aktie. Das Unternehmen hat einen Bericht bestätigt, wonach es eine Wertberichtigung über umgerechnet 854 Millionen Dollar vornehmen muss im Zusammenhang mit der US-Tochter Westinghouse, die weltweit im Nukleargeschäft tätig ist.

In Schanghai bewegt sich das Marktbarometer ebenfalls um die Vortagesstände, in Seoul geht es mit dem Kospi um 0,2 Prozent nach oben. Auch hier sorgen negative Konjunkturdaten für keine erkennbare Nervosität. In Südkorea ist das Verbrauchervertrauen auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren gefallen, wozu unter anderem der Korruptionsskandal von Staatspräsidentin Park Geun-hye beitrug.

Rohstoffe: Ölpreise kaum verändert

Am Rohstoffmarkt haben sich die Ölpreise zu Handelsbeginn kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 55,13 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als zum Handelsschluss am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 9 Cent auf 53,11 Dollar.

Quelle: n-tv.de