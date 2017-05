Startseite

Automobilsektor im Blick: Anleger am Brückentag weiter in Defensive

Auch am Freitag ist laut Händlern kaum mit einer Belebung des Aktienhandels zu rechnen. Schon am Feiertag hatten sich die meisten Anleger bedeckt gehalten, so dass die Umsätze extrem dünn waren.

Europas Börsen dürften am Freitag wenig verändert starten. Nach Christi Himmelfahrt dürften viele Akteure den letzten Handelstag der Woche als Brückentag nutzen. Leicht auf die Stimmung drückt auch der weiter nachgebende Ölpreis. Die Opec hatte sich am Donnerstag darauf geeinigt, die bereits beschlossenen Förderbegrenzungen bis März 2018 zu verlängern. Zusätzliche Kürzungen soll es aber nicht geben.

Der DAX wird zur Eröffnung bei 12.606 Punkten indiziert nach einem Schluss von 10.622 Punkten am Vortag. Für den Euro-Stoxx-50 zeichnet sich ein Beginn bei 3.580 Punkten ab nach 3.585 Punkten. Wegen des verkürzten Bondhandels an der Wall Street dürften die Volumina auch am Aktienmarkt vor dem Wochenende ausdünnen. Für Kursausschläge könnten im Verlauf des Tages Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu Welthandel und Protektionismus auf dem G7-Gipfeltreffen auf Sizilien sorgen.

Nach erneuten Vorwürfen von Trump zum deutschen Handelsüberschuss steht am Morgen der deutsche Automobilsektor im Blick. Der US-Präsident soll die Überschüsse vor EU-Vertretern als "sehr böse" bezeichnet haben. Trump wolle die millionenfachen Autoverkäufe deutscher Hersteller in den USA stoppen. "Das ist nicht wirklich neu, aber auch nicht gerade hilfreich", sagt ein Händler.

Heino Ruland von Ruland Research merkt hierzu an, dass Trump in der Öffentlichkeit immer weniger ernst genommen werde und politisch immer mehr in Bedrängnis gerate, wie die jüngsten Berichte über Ermittlungen des FBI gegen Trumps Schwiegersohn in der Russland-Affäre zeigten. Grundsätzlich sei das eigentliche Problem der deutschen Automobilindustrie jedoch, dass diese technologisch bei der E-Mobilität gegen Herstellerländer wie China und die USA zurückfalle.

Asien: Rekordjagd in Seoul geht weiter

Die seit dem Opec-Treffen am Donnerstag fallenden Ölpreise sind am Freitag an den ostasiatischen Börsen und in Australien das bestimmende Thema. Aktien aus dem Ölsektor stehen in der ganzen Region auf der Verliererseite und geben damit an einigen Plätzen auch die Richtung für den Gesamtmarkt vor. Das trifft vor allem für den rohstofflastigen Aktienmarkt in Sydney zu. Dort verliert der S&P/ASX-200 knapp 0,7 Prozent. An den anderen Plätzen ist die Tendenz uneinheitlich bei geringen Ausschlägen.

Am meisten tut sich noch in Seoul, wo sich der Kospi weiter von Rekordhoch zu Rekordhoch schwingt. Er legt um weitere 0,5 Prozent zu, getragen von Konjunkturzuversicht. Neue Nahrung erhält sie von Daten zum Verbrauchervertrauen. Der entsprechende Index ist auf ein Dreijahreshoch gestiegen, angetrieben von Hoffnungen in den neuen Staatspräsidenden und dessen angekündigte Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur. Rückenwind kommt außerdem vom andauernden Höhenflug des Schwergewichts Samsung. Die Aktie legt um weitere 1,1 Prozent zu und hat damit seit Jahresbeginn fast 30 Prozent an Wert gewonnen.

In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,4 Prozent nach auf 19.740 Punkte, gebremst vom im Handelsverlauf etwas anziehenden Yen. Damit verschlechtern sich die Exportaussichten der japanischen Exporteure verschlechtern. Kein positiver Impuls geht von neuen Preisdaten aus Japan aus. Im Mai sind die Kernverbraucherpreise zwar um 0,1 Prozent gestiegen, während Ökonomen unveränderte Preise erwartet hatten. Experten führen das kleine Plus aber lediglich auf gestiegene Energiepreise zurück. Um wirklich für einen stabilen, die Konjunktur stützenden Preisauftrieb zu sorgen, benötige es eine breitere Basis. An den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong bewegen sich die Leitindizes kaum vom Fleck.

Unter Druck stehen in Hongkong die Aktien von Lenovo. Profitierten sie am Vortag noch stark von den vorgelegten Geschäftszahlen des Technologieunternehmens, fällt der Kurs nun um 3 Prozent wieder zurück. Nomura und Morgan Stanley haben sich negativ zu den Zahlen geäußert. Laut Nomura verfehlte der operative Gewinn die Erwartungen und Morgan Stanley bemängelt die sinkenden Margen im PC-Geschäft und die sich ausweitenden Verluste bei Smartphones.

Devisen: Eurokurs leicht gefallen - Britisches Pfund unter Druck

Der Kurs des Euro ist am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1203 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1214 (Mittwoch: 1,1193) US-Dollar festgesetzt. In der Eurozone werden am Vormittag lediglich Stimmungsindikatoren aus Italien veröffentlicht. Datenseitig stehen die USA im Blick. So wird die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das erste Quartal erwartet.

Zudem stehen noch die Auftragseingänge für langlebige Güter als auch das Konsumklima der Universität von Michigan auf dem Kalender. Deutlich gefallen ist jedoch das britische Pfund. Händler verwiesen auf eine neue Umfrage zu den anstehenden Parlamentswahlen. Demnach hat die oppositionelle linke Labour-Partei deutlich aufgeholt. Zuletzt hatte sich der anstehende Brexit zunehmend in den Konjunkturdaten niedergeschlagen. So hat die Wirtschaft Großbritanniens zu Beginn des Jahres laut Zahlen vom Donnerstag noch stärker an Fahrt verloren als erwartet. Der Außenhandel und der private Konsum dämpften die Wirtschaftsentwicklung. Das Pfund fiel unter 1,15 Euro und wurde zuletzt mit 1,1494 Euro gehandelt. In der Nacht hatte das Pfund noch 50 Cent höher notiert.

Rohstoffe: Ölpreise knüpfen an Vortagesverluste an

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sank auf 51,26 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 48,63 Dollar. Die Ölpreise waren bereits am Donnerstag stark unter Druck geraten. Die Ölminister der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hatten zwar ein erwartungsgemäß seit Januar geltendes Produktionslimit um neun Monate bis zum März 2018 verlängert. Die Märkte schienen aber doch etwas enttäuscht, begründete Jan Edelmann, Analyst bei der HSH Nordbank, die Kursverluste. Einige hätten offenbar noch mit etwas mehr gerechnet. Die Opec-Vertreter zeigten sich jedoch zufrieden mit dem Ergebnis. "Neun Monate sind das Optimum", sagte Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih. Ziel der Maßnahme ist es, den Ölpreis zumindest zu stabilisieren.

Quelle: n-tv.de