Marktberichte

Crash oder Rally?: Angstfaktor Italien lässt Dax-Kurse taumeln

Katerstimmung am deutschen Aktienmarkt: Nach dem deutlichen Abschlag vom Donnerstag folgen am Freitag weitere Verluste. "Die Nervosität ust groß", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Dofel. Die Blicke wenden sich nach Italien.

Deutlich fallende Kurse zum Wochenschluss am deutschen Aktienmarkt - im Tagestief landet der Dax nahe der 10.400er Marke - zeigen, wie nervös und verunsichert die Anleger hierzulande sind. Den Grund dafür sehen Marktteilnehmer vor allem im am Sonntag bevorstehenden Verfassungsreferendum in Italien. Jüngste Umfragen sehen ein "Nein" und damit ein Scheitern der Regierung um Ministerpräsident Matteo Renzi voraus. Das sei nun aber zum Großteil in den Kursen eingepreist, sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel.

Der Dax liegt am Mittag 0,9 Prozent im Minus bei 10.433 Punkten. Das Tagestief markierte der Leitindex bei 10.403. Bereits am Donnerstag hatte er mehr als 100 Punkte oder rund 1 Prozent eingebüßt. Der MDax notiert 0,7 Prozent schwächer bei 20.499 Zählern. Der TecDax verliert 1,0 Prozent auf 1679 Stellen.

Italien als Taktgeber

In Italien will Regierungschef Renzi mit dem Vergassungsreferendum die Macht des Senats beschränken. Allerdings zeichnet sich Umfragen zufolge eine Niederlage ab. Dann, so frühere Aussagen Renzis, werde er zurücktreten. Das wiederum würde neue Sorgen wegen der Stabilität des italienischen Bankensektors auslösen. Der sitzt auf mehr als 200 Milliarden Euro an failen Krediten. Renzis Regierung soll einem Medienbericht zufolge deshalb bereits mit der EU-Kommission über Staatshilfen für die am schwersten angeschlagene Monte Paschi gesprochen haben. Der Aktienkurs Paschis ist in diesem Jahr bereits mehr als 85 Prozent gefallen. 55 Prozent der Anteilseigner sind Kleinaktionäre.

Für Verunsicherung sorgt aber auch die Wahl des Bundespräsidenten in Österreich, denn ein Sieg von Norbert Hofer dürfte die Sorge vor einer Stärkung der rechtspopulistischen Kräfte in Europa weiter antreiben.

Zunächst und mit Spannung werden aber die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag erwartet. Experten sagen für den November die Schaffung von 175.000 neuen Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft voraus. Im Vormonat lag das Plus bei 161.000. Von den Zahlen erhoffen sich Investoren Hinweise darauf, wie rasch die Notenbank Fed die Zinsen anhebt. Bislang erwarten sie einen Schritt Mitte Dezember und zwei weitere im kommenden Jahr.

Dax: Autowerte und SAP im Blick

Bei den Einzelwerten im Dax belasten schwache Geschäftszahlen des Software-Dienstleisters Workday die SAP-Titel. Sie verlieren 2,1 Prozent. Der Kurs von Workday war am Donnerstagabend um 12 Prozent eingebrochen.

Nur als "beschränkt gut" werden die starken US-Branchenvorgaben für Europas Autowerte gesehen. Der US-Sektor war zwar nach guten US-Absatzzahlen der Hauptgewinner an Wall Street mit einem Plus von 3,8 Prozent. "Das war aber eine rein amerikanische Erfolgsstory", sagt ein Händler. Zudem habe die US-Branche übergeordnet von den verstärkten "Reflation Trades" angesichts steigender Zinsen profitiert. Dabei stünden auch Autowerte als Zykliker auf der Kaufliste. Für deutsche Hersteller sah es indes nicht so gut aus: So gehe das optisch hohe Plus von 24 Prozent bei VW nur auf den statistischen Basiseffekt nach dem Absatzeinbruch infolge des Dieselskandals im Vorjahresmonat zurück. "Zudem gab es horrende Rabatte, die die Profitabilität dieser Verkäufe infrage stellen", sagt ein Analyst. VW geben 1,4 Prozent ab. BMW und Daimler verlieren 0,3 und 1,3 Prozent.

TecDax: Aixtron fallen

Aixtron geben 6,1 Prozent ab. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, wird US-Präsident Barack Obama die Übernahme von Aixtron durch die chinesische Grand Chip Investment wohl blockieren. Dies wäre das zweite Mal, dass Obama eine Übernahme aus Gründen der nationalen Sicherheit verhindert. Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman ist Aixtron-Kunde. "Die Entscheidung kommt nicht wirklich überraschend, belastet die Aixtron-Aktie aber dennoch ", sagt ein Marktteilnehmer.

Steil abwärts um über 3 Prozent geht es bei SLM Solutions. Das zwischenzeitlich gescheiterte Übernahmeangebot des US-Technologieriesen General Electric hat Spuren hinterlassen: Der 3D-Drucker-Hersteller senkte sowohl seine Umsatz- als auch seine Margenprognose für das laufende Jahr deutlich. "Das war zu befürchten", heißt es im Handel zu den Zahlen.

Europa: Kursrutsch bei Agfa

An der Brüsseler Börse brechen Aktien von Agfa-Gevaert mehr als 20 Prozent ein. Die deutsche Compugroup hat die Übernahme des Herstellers von Medizin- und Drucktechnik abgeblasen, ohne dafür Gründe zu nennen. Analysten hatten die Verbindung beider Unternehmen zwar als strategisch sinnvoll eingestuft, jedoch überwogen die Befürchtungen, dass sich Compugroup an der schieren Größe des Deals überheben könnte. Compugroup steigen dagegen 1,2 Prozent.

USA: Vorsicht auch an der Wall Street

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Vor allem die Sorgen um das Verfassungsreferendum in Italien und mögliche negative Auswirkungen eines "Nein" auf die Eurozone sorgen für Zurückhaltung. Eine Ablehnung könnte die Regierung von Matteo Renzi zu Fall bringen und damit auch den angeschlagenen italienischen Bankensektor belasten. Der S&P-500-Future gibt aktuell um 0,3 Prozent nach.

Ob der US-Arbeitsmarktbericht für einen Impuls sorgen kann, bleibt abzuwarten. Eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember wird weithin erwartet, sogar ein schwacher Arbeitsmarktbericht dürfte an dieser Einschätzung kaum etwas ändern. Jedoch hatte bereits am Mittwoch der als Indikator geltende ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor Stärke gezeigt. Analysten rechnen beim offiziellen Bericht mit einem Stellenaufbau um 180.000 und einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent.

Bei den Einzelwerten könnten die Aktien von Workday unter Druck geraten. Der Softwareanbieter weitete den Verlust im dritten Quartal aufgrund gestiegener Kosten und verschobener Aufträge aus, schnitt aber letztlich doch besser als befürchtet ab. Auch die Starbucks-Aktien werden mit einem Minus erwartet, nachdem der langjährige Chef, Howard Schultz, die CEO-Position abgeben wird. Der 63-Jährige wird allerdings als Chairman im Unternehmen bleiben. Die Aktie verlor nachbörslich gut 3 Prozent.

Devisen: Was bringt der US-Arbeitsmarktbericht?

Der Euro präsentiert sich zunächst etwas stärker, gibt zum Mittag aber wieder ab. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,0646 Dollar. Das sind 0,1 Prozent weniger als noch am Donnerstagabend. Damit behauptet sich der Euro wieder klar über der Marke von 1,06 Dollar, unter die er diese Woche mehrfach gerutscht war - zuletzt am Donnerstagnachmittag.

Im Blick steht nun vor allem der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag im Fokus. Die Experten der Helaba erwarten hier einen starken Einfluss auf den Devisenmarkt. Ein guter Arbeitsmarkt, der die Erwartungen für einen Zinsschritt in den USA untermaure, könnte den Euro wieder deutlich unter die Marke von 1,06 Dollar drücken. Das Italien-Referendum spielt nach Aussagen der Analysten der Commerzbank am Markt derzeit noch keine Rolle.

Rohstoffe: Gewinnmitnahmen bei Öl

Der Ölpreis gibt nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 53,50 Dollar. Das sind rund 0,8 Prozent weniger als noch am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 1,8 Prozent auf 50,48 Dollar. Manche Investoren gehen auf Nummer sicher und nehmen Gewinne mit, wie es am Markt heißt. Die von der Opec beschlossene Förderkürzung sei zwar ein starkes Signal, müsse aber noch umgesetzt werden, betonen Analysten. In der Vergangenheit hatten sich viele Opec-Mitglieder nicht an Vorgaben gehalten.

Insgesamt haben sie nach der Opec-Entscheidung zu einer Drosselung der Förderung in dieser Woche aber kräftig zugelegt und stehen vor dem stärksten Wochenplus seit Februar. Auf Sicht von drei Tagen sind die Ölpreise um ungefähr 12 Prozent gestiegen.

Asien: Vorsichtige Anleger

Vor dem Wochenende nahmen Anleger an den ostasiatischen Aktienmärkten erst einmal Gewinne mit und hielten sich mit Käufen zurück. Sie zeigten sich zudem vorsichtig wegen des am Sonntag anstehenden Verfassungsreferendums in Italien, das als schwere Belastungsprobe für die dortige Regierung betrachtet wird.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,9 Prozent nach. In Tokio schloss der Nikkei-Index 0,5 Prozent schwächer mit 18.426 Punkten. Der Shanghai Composite verlor 0,9 Prozent auf 3244 Zähler. In Sydney verabschiedete sich der S&P/ASX200 0,8 Prozent tiefer.

In Japan legten Bankaktien gegen den Trend zu. Der entsprechende Index zog 3,4 Prozent an. Hintergrund sind die gestiegenen Renditen von japanischen Staatsanleihen. Kursverluste gab es dagegen bei Apple-Zulieferern. Einem Medienbericht zufolge schwindet die Nachfrage nach dem iPhone 7, so dass der Konzern weniger von diesen Smartphones nachbestellt. Daher sanken die Aktien von Alps Electric 3,7 Prozent, Taiyo Yuden 1,9 Prozent und Murata Manufacturing 3,3 Prozent.

