In Asien ist das Börsenjahr vorbei: Am Devisenmarkt zuckt es heftig

Das Börsenjahr 2016 klingt ruhig aus. Die Börsen machen am frühen Nachmittag Feierabend. Richtungsweisende Impulse werden nicht mehr erwartet. Bei dünnen Umsätzen macht allerdings der Euro plötzlich einen großen Satz nach oben.

Die deutschen Standardwerte sind am letzten Handelstag des Jahres mit einem kleinen Verlust gestartet.

Der Dax gibt in den ersten Handelsminuten um 0,12 Prozent auf 11.436,93 Punkte nach. Geprägt vom Brexit-Votum und dem Wahlsieg Donald Trumps steuert er damit im Gesamtjahr auf einen Zugewinn von etwa 6,5 Prozent zu.

Das Handelsumfeld wird zu Wochenschluss mangels klarer Impulse von den Weltbörsen und einer nur dünnen Agenda ähnlich ruhig bleiben wie an den vergangenen Tagen. Hinzu kommt, dass an diesem Freitag nur verkürzt gehandelt wird. Statt um 17.30 Uhr schließt der Dax bereits um 14 Uhr.

Auch in London endet der Handel zur Mittagszeit. In der zweiten Börsenreihe ist das Bild ähnlich: Der MDax gibt um 0,11 Prozent auf 22.123,59 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verliert 0,19 Prozent auf 1809,69 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 geht es moderat nach unten.

"Die Orientierungslosigkeit der Weihnachtswochen wird mit Sicherheit enden und deutlich Schwung in den Markt kommen", sagt Daniel Saurenz von Feingold Research n-tv.de. Ob es dann aufwärts oder abwärts gehe, hänge einzig davon ab, ob die Investoren die zahlreichen Risiken weiterhin großzügig ausblendeten oder doch Risikoprämien auf politische und wirtschafltiche Unsicherheit verlangen. "Ein Anstieg über 12.000 Zähler beim Dax und über 20.000 beim Dow ist möglich, aber längst kein Selbstläufer."

Asien: Ohne einheitliche Richtung

Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien gingen ohne einheitliche Richtung aus dem Börsenjahr 2016. Am letzten Handelstag des Jahres zeigten nur die Börsen in Hongkong und Sydney etwas stärkere Kursausschläge, die aber jeweils nicht fundamental erklärt wurden. In Sydney war von Gewinnmitnahmen die Rede, in Hongkong von einer technischen Gegenbewegung.

In Tokio büßte der Nikkei-Index 0,2 Prozent ein auf 19.114 Punkte, nachdem er zu Beginn des Handels schon auf fast 19.000 Punkte abgesackt war. Die Jahresbilanz für den Nikkei-Index fällt äußerst bescheiden aus mit einem Plus von rund 0,5 Prozent. Immerhin war es aber das fünfte Jahresplus in Folge. Fortgesetzt wird der Handel in Tokio nach dem Jahreswechsel erst am Mittwoch.

Wie in der Schweiz, Großbritannien, Russland und den USA bleiben die Börsen in Japan, Schanghai, Hongkong und Australien wegen eines Ausgleichstags für Neujahr geschlossen.

Bei den Einzeltiteln zeigte sich in Japan in den vergangenen Tagen eine erste Erholung bei der um über 40 Prozent eingebrochenen Toshiba-Aktie. Sie legte am Freitag um 9,4 Prozent zu. Einige Analysten bezeichneten den Kurseinbruch der Aktie als überzogen. Die Nachricht von den Einmalverlusten sei nun eingepreist", sagte Masaya Yamasaki, Analyst bei Nomura. Toshiba hatte zu Wochenbeginn angekündigt, Abschreibungen in Dollar-Milliardenhöhe auf das Nukleargeschäft seiner US-Tochter Westinghouse vornehmen zu müssen, ohne diese bislang genauer zu quantifizieren.

An der Schanghaier Börse endete der Freitag mit einem Plus von 0,2 Prozent und das Jahr 2016 mit einem Minus von 12,3 Prozent. Anders als im Vorjahr war das Börsenjahr in Schanghai von deutlich weniger starken Schwankungen geprägt. 2015 war der Markt im Sommer um 43 Prozent eingebrochen. In Erinnerung daran hätten die Anleger sich 2016 mit kreditfinanzierten Aktienkäufen zurückgehalten, bilanzierten Händler. Einem Absturz gleich im Januar um über 20 Prozent - ausgelöst von Sorgen um ein möglicherweise nachlassendes Wirtschaftswachstum Chinas - schloss sich im Jahresverlauf eine Erholung an, die aber nur einen Teil der Auftaktverluste wieder wettmachte.

In Sydney endete das Börsenjahr nach einem verkürzten Handel mit einem Minus von 0,6 Prozent. Unter dem Strich legte der S&P/ASX-200 im abgelaufenen Jahr um knapp sieben Prozent zu und schnitt damit besser ab als viele Indizes in Ostasien. Der australische Aktienmarkt folgt traditionell stärker den Vorgaben aus den USA und Europa. Händler begründeten das Tagesminus mit leicht negativen Vorgaben aus den USA und Einbußen bei den zuletzt gestiegenen Rohstoffaktien. In Südkorea war bereits am Donnerstag das letzte Mal gehandelt worden, dort lautet die Jahresbilanz auf ein kleines Plus von gut drei Prozent.

Rohstoffe: Öl im Plus

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostete 57,07 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als zum Handelsschluss am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 17 Cent auf 53,94 Dollar.

Am letzten Handelstag des Jahres verlief der Handel am Ölmarkt in ruhigen Bahnen. Der überraschende Anstieg der US-Ölreserven in der vergangenen Woche hatte am Donnerstag keine merklichen Kursbewegungen ausgelöst.

Devisen: Euro reißt nach oben aus

Während sich der Handelstag an den Aktienmärkten erwartungsgemäß ruhig anlässt, kommt es am Devisenmarkt zum Jahrsschluss noch einmal zu Kurskapriolen bei Euro und Dollar. In einem dünnen Handel an Asiens Börsen schoss die Gemeinschaftswährung innerhalb weniger Minuten um mehr als eineinhalb US-Cent auf 1,07 Dollar in die Höhe. Das war der höchste Stand seit dem 8. Dezember. Sie gab einen Großteil ihrer Gewinne zwar schnell wieder ab, hielt sich aber über 1,05 Dollar, was einem Plus von 0,4 Prozent entspricht.

Händler begründeten den Ausreißer nach oben mit kurzfristig orientierten Anlegern, die den Euro zum Jahresultimo in eine für sie günstige Richtung bewegen wollten.

Trotz der jüngsten Zuwächse steht der Euro davor, 2016 mit Verlusten zu beenden. In den vergangenen zwölf Monaten verlor er knapp vier Prozent. Bei Anlegern machen sich zunehmend Sorgen um ein Auseinanderbrechen der Euro-Zone breit, zudem gewann der Dollar deutlich an Wert. Anfang 2015 war der Euro noch rund 1,20 Dollar wert gewesen. Die Stärke des "Greenback" führen Börsianer unter anderem auf die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten zurück.

Der Dollar-Index, der den Wert der Devise zu sechs anderen wichtigen Währungen widerspiegelt, gewann aufs Jahr gesehen mehr als vier Prozent auf 102,40 Punkte. Wenige Tage vor Weihnachten hatte der Index mit 103,65 Punkten den höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. Anleger spekulieren auf einen von Trump ausgelösten Wirtschaftsboom in den USA sowie auf weitere Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Sie hatte im Dezember erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen angehoben .

Für Anleger des Pfund Sterling war 2016 alles andere als entspannt. Aufs Jahr gesehen büßte die britische Währung gut 16 Prozent an Wert ein. Seit dem Votum der Briten für den Ausstieg aus der Europäischen Union (EU) am 23. Juni ging es mit dem Pfund bergab.

Quelle: n-tv.de