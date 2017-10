Startseite

Wall Street eröffnet in grün: Aktienrally in den USA geht weiter

Während der Börsenhandel in Deutschland feiertagsbedingt ruht, geht die Rally an der Wall Street in eine neue Runde. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 markieren gleich zum Handelsstart Rekordhochs. Bei den Einzeltiteln stehen Auto- und Waffenhersteller im Blick.

Die gute Stimmung vom Vortag setzt sich an den New Yorker Börsen in gedämpfter Form fort. Starke Konjunkturdaten hatten bereits am Vortag den Amoklauf in Las Vegas in den Hintergrund treten lassen. "Die US-Märkte haben die neue Woche sowie das Quartal begonnen, wie sie das alte beendet hatten - mit Rekordständen. Diese wurden unterstützt durch einen überraschend überzeugenden ISM-Index für September, der keinerlei Belastungen durch die jüngsten Wirbelstürme im Südwesten des Landes zeigte", sagt CMC-Marktanalyst Michael Hewson.

Im frühen Handel in New York steigt der Dow Jones um weitere 0,2 Prozent auf 22.606 Punkte, während der S&P 500 um 0,1 Prozent auf 2531 Zähler zulegt. Beim Nasdaq beträgt das Plus 0,2 Prozent auf 6527 Stellen.

Für Optimismus sorgen Konjunkturdaten, die schon am Montag die Kurse angetrieben hatten. Zunehmend konzentrieren sich die Investoren auch auf die Unternehmensbilanzen für das dritte Quartal.

Nach Zahlen von Thomson Reuters erwarten Analysten, dass die im S&P gelisteten Unternehmen im Schnitt einen 6,2 Prozent höheren Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal einfahren werden.

Im Unterschied zu den US-Börsen bewegt sich an den europäischen Börsen wenig. Die jüngste, achttägige Aufwärtsbewegung lief zwar anfangs noch etwas weiter, erlahmte dann aber im Tagesverlauf. Der Euro-Stoxx-50 steht zuletzt nahezu unverändert bei 3603 Punkten und auch der Stoxx-50 bewegt sich kaum vom Fleck. Der Handel verläuft in extrem engen Spannen. Hier macht sich auch der Feiertag in Deutschland bemerkbar.

Einzelwerte: Auto- und Waffenhersteller

Für die Aktie von Tesla ist die Stimmung in den USA nicht sehr positiv, die Titel notieren zuletzt 2,8 Prozent niedriger. Im Handel ist von enttäuschenden Nachrichten zum hoch gelobten Modell 3 die Rede. Der Elektroautobauer produzierte in der dritten Periode weniger Fahrzeuge diesen Typs als vom Markt erhofft.

Im Sitzungsverlauf könnten die US-Absatzzahlen im Automobilsektor für Bewegung sorgen. Ford und General Motors legen im Vorfeld um 1,9 bzw. 3,4 Prozent zu. Bei Ford wird der neue CEO Jim Hackett zudem auf einem Investorentag zur Entwicklung des Unternehmens Stellung beziehen.

Nachdem die Papiere von MGM Resorts International bereits am Vortag mit einem Abschlag von 5,6 Prozent unter dem Amoklauf in Las Vegas gelitten haben, verliert die Aktie nun weitere 0,1 Prozent. Das schlimmste Blutbad der US-Geschichte kostete mindestens 59 Menschen das Leben und spielte sich direkt an einer Liegenschaft des Unternehmens ab.

Der Kurs des Handfeuerwaffenherstellers Smith & Wesson bzw. des Mutterkonzerns American Outdoor Brands legt um 2,1 Prozent zu; Sturm Ruger & Co gewinnen 0,8 Prozent. Beide Titel hatten bereits am Vortag zugelegt. Nach Attentaten wie jenem in Las Vegas entfacht in den USA regelmäßig die Diskussion um schärfere Waffengesetze. Kurzfristig könnte dies den Absatz beflügeln, so der Spekulation im Markt.

Der US-Hausbauer Lennar hat die Gewinn- und Umsatzschätzungen des Marktes im dritten Quartal übertrumpft. Die Nachfrage nach Eigenheimen sei gestiegen und in der Folge seien auch die durchschnittlichen Verkaufspreise geklettert, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien steigen um 3,5 Prozent.

AZZ brechen dagegen um 8,4 Prozent ein. Der Hersteller von Elektrokomponenten verfehlte die Gewinnprognosen des Marktes erneut deutlich. Neben den Wirbelstürmen wurde das Unternehmen von der Pleite bei Westinghouse Electric belastet.

Devisen: Dollar wieder fester

Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar nach den guten Vortagesdaten obenauf und baut seine Aufschläge zu vielen Währungen sogar noch aus - so zum Beispiel zum Yen. Für den US-Notenbankpräsidenten aus Dallas, Robert Kaplan, bleibt die Tür für kurzfristige Zinserhöhungen in den USA offen. Der Euro erholt sich dagegen trotz der Spanienkrise mit dem Generalstreik in Katalonien etwas und steigt auf 1,1754 Dollar nach einem Tagestief unter 1,17 - etwas gestützt von stärker als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen in der Eurozone.

Rohstoffe: Rätselraten um Ölpreise

Die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen macht Gold nicht sonderlich attraktiv. Der Preis der Feinunze legt aber nach dem jüngsten starken Rückgang nun um 0,1 Prozent zu auf rund 1.71 Dollar. Die Zinsspekulationen sorgen für Desinteresse auch am US-Rentenmarkt, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verharrt bei 2,34 Prozent.

Auch beim Erdöl bewegt sich wenig. US-Leichtöl der Sorte WTI gibt leicht ab um 0,2 Prozent auf 50,47 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent verharrt bei 56,10 Dollar. "Immer dann, wenn die Preise steigen, fragt man sich am Markt, ob nun mehr gefördert wird und die Preise dadurch gedeckelt sind", sagt Hedgefondsverwalter Richard Fullarton von Matilda Capital Management, nachdem Brent zuvor auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren geklettert war. Banken haben ihre Rohölpreisprognosen indes den fünften Monat in Folge gesenkt, wie eine Umfrage unter 15 Finanzinstituten durch das Wall Street Journal ergab.

Quelle: n-tv.de