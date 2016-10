Marktberichte

Angst vor geldpolitischer Wende: Aktien runter, Anleihen rauf

Spekulationen über eine Drosselung der Billiggeldflut der EZB verderben den Anlegern die Lust auf Aktien. Auch der Anleihemarkt steht unter Druck: Die Kurse fallen, die Renditen legen leicht zu.

Die jüngsten Spekulationen um die EZB-Anleihekäufe ziehen dem deutschen Aktienmarkt den Boden weg. Die Meldung von Bloomberg vom Vorabend über ein schrittweises Zurückfahren der Käufe schon vor ihrem geplanten Ende im März 2017 sorge für "etwas Nervosität" an den Finanzmärkten, sagte ein Händler.

Sollte dieses Szenario eintreten, würde sich das Umfeld für Anleihen und Aktien ändern. Dies ist deutlich bei den Anleihen zu erkennen, die bereits klar unter Abgabedruck stehen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag zwar mit minus 0,02 Prozent noch immer im negativen Bereich. Allerdings lag die Verzinsung am Vortag mit minus 0,09 Prozent deutlich darunter.

Dax und EuroStoxx verharren derweil bei jeweils minus 0,6 Prozent und 10.545 bzw. 3010 Punkten.

Die Spekulationen über ein allmähliches Zudrehen des Geldhahnes der EZB hatten am Vorabend, nach Kassaschluss an den europäischen Aktienmärkten die Runde gemacht. Ein Notenbank-Sprecher kommentierte den Bericht zwar unmittelbar mit dem Hinweis, dass ein solches Vorgehen von der EZB nicht diskutiert worden sei. Offenbar wollen die Finanzmarktteilnehmer das aber nicht für bare Münze nehmen.

"Die EZB könnte tatsächlich drosseln und etwas Neues versuchen, da die Ankäufe an ihre Grenzen stoßen", sagte Stratege Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Kritik aus der Bundesregierung scheint bei der EZB gefruchtet zu haben." Anleger begännen, eine sich abzeichnende Änderung der Geldpolitik der großen Notenbanken der Welt wahrzunehmen, erklärte Analyst Chris Weston vom Broker IG die Nervosität.

Die Bundesbank warnt schon länger vor gefährlichen Nebenwirkungen einer zu lang anhaltenden Phase niedriger Zinsen, auch aus der Politik kommen zunehmend kritische Stimmen. Sparkassen und andere Banken beklagen, dass ihnen im Zinsgeschäft die Erträge wegbrechen. Einige Fachleute befürchten zudem Preisblasen am Aktien- und Immobilienmarkt.

Die anderen Börsenbarometer zeigten ebenfalls nach Süden. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte 0,6 Prozent auf 21.566 Punkte ein, der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,8 Prozent auf 1803 Zähler.

Auf der Unternehmensseite blieben Banken das Gesprächsthema:

Die Commerzbank-Aktien fielen um 1,4 Prozent. Analysten äußerten sich zwar durchaus positiv zu den Umbauplänen des Konzerns, verwiesen aber auch auf die lange Dauer, bis die Früchte geerntet werden könnten.

Die Anteilsscheine der Deutschen Bank hielten sich deutlich besser, wenn auch die leichten Gewinne nicht hielten. Ein Händler verwies auf die weiter bestehende Hoffnung auf eine günstige Einigung mit der US-Justiz auf eine Strafzahlung wegen umstrittener Hypothekengeschäfte. Das Geldhaus könnte laut "Platow-Brief" Streit mit einer Strafe von maximal fünf Milliarden Dollar beilegen. "Jeder Euro, den die Bank weniger zahlen muss, tut gut", sagte ein Händler. Bei einer geringeren Strafe könnten Hoffnungen aufkeimen, dass die Bank die Zahlungen vielleicht sogar ohne Kapitalerhöhung schaffen könnte.

RWE blieben unter Abgabedruck und büßten 2,3 Prozent ein. Im Handel heißt es, dass die Verkäufe im Zusammenhang mit dem anstehenden Börsengang von Innogy am Freitag stehen könnten. Möglicherweise machten einige Anleger Platz in ihren Portfolios. Auch werde befürchtet, dass sich Kommunen von weiteren RWE-Stücken trennen könnten. Für diese hat das RWE-Papier mit dem Ausfall der Dividende stark an Attraktivität verloren. Die RWE-Aktie sei auf dem aktuellen Niveau noch immer zu teuer, sagt ein Händler.

Die Aktie der Lufthansa verlor knapp 0,2 Prozent. Das Papier gehört zu den großen Dax-Verlierern des Jahres. Seit Jahresbeginn hat es bereits ein Drittel an Wert eingebüßt. Damit schwindet die Marktkapitalisierung und mit ihr eine von zwei wichtigen Kennziffern für die Indexzugehörigkeit. In der September-Rangliste der Deutschen Börse könnte die Aktie noch einen ausreichenden Platz einnehmen, weil die Aktie erst die letzten Tage des Monats unter Druck geraten war. Sollte die Aktie allerdings im Oktober weiterhin unter 10 Euro handeln, könnte es knapp werden -der Fast-Exit per Dezember droht. Aussichtsreichster Aufrückerkandidat wären Deutsche Wohnen, damit könnte neben Vonovia ein zweites Unternehmen aus der Immobilienbrache in den Dax aufsteigen.

Allerdings gaben die Immobilienwerte deutlich stärker als der Gesamtmarkt nach. Auch hier wird im Handel auf die Spekulationen verwiesen, dass die EZB ihre Wertpapierkäufe reduzieren könnte. Der damit verbundene Rendite-Anstieg wäre eine negative Nachricht für den Immobiliensektor, einem der Profiteure der extrem lockeren Geldpolitik der Zentralbanken. Vonovia verloren 2,6 Prozent, LEG Immobilien 2,1 Prozent, Deutsche Wohnen fielen 3,6 Prozent und Ado Properties reduzierten sich um 3,8 Prozent.

Air Berlin kletterten derweil um 3,6 Prozent. Pläne für ein gemeinsames Touristikgeschäft mit der Ferienflug-Linie Tuifly konkretisieren sich.

Wall Street: Warten auf Daten

Der heutige Mittwoch bedeutet für Anleger auch ein Großkampftag bei der Verarbeitung von Konjunkturdaten. Der ADP-Arbeitsmarktbericht und die Handelsbilanz für August wurden bereits veröffentlicht. Die ersten Rückmeldungen von der Konjunkturfront fielen enttäuschend aus.

Die US-Unternehmen haben im September weniger Stellen geschaffen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 154.000 Stellen. Analysten hatten hingegen ein Plus von 173.000 Jobs vorausgesagt. Im August waren unter dem Strich 175.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 2.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

"Das Jobwachstum ist in den letzten Monaten langsamer geworden, aber nur, weil sich die Wirtschaft der Vollbeschäftigung nähert", sagte Mark Zandi, Chefökonom von Moody's Analytics. "Die Zahl der offenen Stellen befindet sich auf einem Rekordhoch, die Entlassungen auf einem Rekordtief, und der Arbeitsmarkt bleibt in vollem Schwung."

Der ADP-Bericht stützt sich auf etwas über 400.000 US-Unternehmen mit rund 23 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.

Ökonomen rechnen damit, dass im September auf der Basis des offiziellen Jobreports 170.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei 4,9 Prozent.

Im frühen US-Handel folgen mit dem Markit-Einkaufsmanagerindex für September, dem ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im September und dem Auftragseingang der Industrie für den August weitere wichtige Daten.

Zu guter Letzt werden die wöchentlichen Rohöllagerbestände veröffentlicht, die über den Umweg des Ölmarktes auch Einfluss auf die Wall Street nehmen könnten.

"Der ADP-Bericht und die Arbeitsmarktdaten am Freitag dürften die Zinsspekulationen weiter entfachen", sagte Chefmarktstratege Colin Cieszynski von CMC Markets. Zuletzt hatten zwei Vertreter der US-Notenbank ganz klar für baldige Zinserhöhungen noch im laufenden Jahr plädiert - darunter Jeffrey Lacker aus Richmond. Dieser könnte am Mittwoch nachlegen, denn er wird sich gegen Mittag US-Ostküstenzeit erneut zu Wort melden.

Asien: EZB und Hitachi

Die Aktienmärkte in Fernost standen im Bann des Berichts über geringere Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank. Die Aussicht, dass irgendwann die Notenbanken ihren Geldhahn wieder zudrehen könnten, habe für Nervösität am Markt gesorgt, sagte Ric Spooner, Chefanalyst bei CMC Markets.

Für Aufsehen in Tokio sorgte auch ein Bericht, wonach der Elektrotechnik- und Maschinenbaukonzern Hitachi sich unter anderem vom Werkzeughersteller Hitachi Koki trennen könnte. Die Hitachi-Aktien legten 5,3 Prozent zu. Die Papiere von Hitachi Koki gewannen mehr als zehn Prozent.

Devisen: Pfund bricht erneut ein

Weiter nach unten ging es wegen der Sorge vor negativen Folgen des Brexit für das Pfund Sterling. Die britische Devise fiel erstmals seit 1985 unter die Marke von 1,27 Dollar.

Auch zum Euro ging es weiter abwärts: die Gemeinschaftswährung kletterte zum Pfund auf ein Fünf-Jahres-Hoch von 88,42 Pence. "Die Kursbewegung scheint sich von den Konjunkturdaten abzukoppeln, die eigentlich zeigen, dass die britische Wirtschaft okay ist", sagte Analystin Kathleen Brooks von Forex.Com. Indes wuchsen die Geschäfte der Dienstleister in der Euro-Zone im September langsamer. Der Einkaufsmanagerindex sank um 0,6 auf 52,2 Punkte, wie das Markit-Institut mitteilte.

Rohstoffe: Ölpreis legt zu

Der Goldpreis reagierte auf die Meldung über ein Zurückfahren der Anleihekäufe durch die EZB besonders stark. Er fiel um 3,3 Prozent auf 1270 Dollar, erholte sich am Morgen aber wieder etwas auf 1273 Dollar. Bundesanleihen gerieten am Vorabend ebenfalls unter Druck, konnten sich aber wie der Goldpreis auf niedrigerem Niveau stabilisieren.

Die Ölpreise haben im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 51,31 US-Dollar und damit 44 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November stieg um 47 Cent auf 49,17 Dollar. Hinweise auf sinkende Rohöllagerbestände in den USA hatten den Ölpreisen deutlich Auftrieb gegeben.

