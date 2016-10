Hebelprodukte

106%-Chance bei Kursanstieg auf 45€: Zalando im Aufwärtstrend

Wenn die Zalando-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 45 Euro ausweiten kann, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe prozentuelle Erträge sorgen.

Mit Long-Hebelprodukten auf die Zalando-Aktie konnten Aktionäre und Anleger, die in Long-Hebelprodukte auf die Aktie investierten, hohe Erträge erzielen. Laut einer im Commerzbank-Newsletter „ideas daily“ veröffentlichten Analyse könnte sich die Aufwärtsbewegung noch weiter fortsetzen. Hier die kurze Analyse:

„Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando befindet sich in allen Zeitfenstern in einem intakten Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Anteilsschein nach einer mehrmonatigen Abwärtskorrektur bis 22,81 EUR ab dem dort im Juni markierten Tief eine Kursrally gestartet, die die Notierung bis an das alte Rekordhoch vom Dezember 2015 bei 36,63 EUR beförderte. Im Dunstkreis dieser Marke kam es dann nach einer Bullenfalle zu einer Korrekturbewegung bis 33,80 EUR und anschließend zur Ausbildung einer steigenden Keilformation. Nach der Vorlage positiv aufgenommener Geschäftszahlen erfolgte im gestrigen Handel der dynamische und von hohem Handelsvolumen begleitete Ausbruch auf der Oberseite. Die Aktie schloss nur knapp unterhalb des im Tagesverlauf markierten neuen Rekordhochs. Das technische Bias bleibt aufgrund des gesehenen Ausbruches bullish, solange kein Rückfall unter das letzte Zwischentief bei 36,58 EUR erfolgt. Potenzielle nächste Zielbereiche lassen sich bei 40,39 EUR, 41,66-42,91 EUR und 45,17 EUR ausmachen. Ein kurzfristiger Rücksetzer in Richtung 38,59/38,90 EUR würde jedoch nicht überraschen. Unterhalb von 36,58 EUR (Tagesschlusskursbasis) entstünde Korrekturpotenzial in Richtung 35,51 EUR und 33,80/34,50 EUR.“

Kann die Zalando-Aktie innerhalb des nächsten Monats ihren Höhenflug auf 45 Euro ausbauen, dann bieten die nachfolgend präsentierten Long-Hebelprodukte hohe Renditechancen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 42 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 42 Euro, Bewertungstag 14.12.16, BV 0,1, ISIN: DE000CN9DXR1, wurde beim Aktienkurs von 40,98 Euro mit 0,16 - 0,17 Euro gehandelt. Wenn die Zalando-Aktie im nächsten Monat auf 45 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,35 Euro (+106 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,558 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,558064 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU6PWY5, wurde beim Aktienkurs von 40,98 Euro mit 0,55 – 0,57 Euro taxiert. Wenn der Zalando-Aktie – ohne vorher auf die KO-Marke zurückzufallen oder diese zu unterschreiten – der Kursanstieg auf der 45 Euro gelingt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,84 Euro (+47 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de