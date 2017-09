Startseite

Long-Hebel mit hohen Chancen: Wacker Chemie am Allzeithoch

Nachdem die Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881) am Jahresbeginn 2017 bei 115,20 Euro ein neues Allzeithoch verzeichnete, begann in den darauf folgenden Monaten eine ausgeprägte Korrekturbewegung, von der sich die Aktie erst in den letzten Monaten erholen konnte. Laut Analyse von www.godmode-trader.de generierte die Aktie am vergangenen Freitag mit der Bildung eines neuen Allzeithochs ein Kaufsignal, das einen weiteren Anstieg des Aktienkurses zur Folge haben könnte.

Wenn die Wacker Chemie-Aktie in den nächsten Wochen zumindest auf 122 Euro zulegen kann, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 114,008 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 114,008 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UV0MN57, wurde beim Aktienkurs von 117,81 Euro mit 0,43 – 0,44 Euro taxiert.

Kann die Wacker Chemie-Aktie in den nächsten Wochen auf 122 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,79 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 111,81 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 111,81 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CV405V9, wurde beim Aktienkurs von 117,81 Euro mit 0,66 – 0,68 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Wacker Chemie-Aktie auf die angepeilten 122 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,01 Euro (+49 Prozent) erhöhen.

Faktor-Zertifikate

Wer hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung an einem Kursanstieg der Wacker Chemie-Aktie teilhaben möchte, könnte die Investition in Faktor-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Während das Morgan Stanley Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF1H6G4 die Kursschwankungen des Aktienkurses mit 3-facher Hebelwirkung abbildet, können Anleger mit dem Morgan Stanley Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF1H6J8, sogar mit 5-facher Hebelwirkung von einem Kursanstieg der Wacker Chemie-Aktie profitieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wacker Chemie-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wacker Chemie-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de