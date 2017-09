Startseite

Prolongierter Höhenflug: Vw Vzg.-Calls mit Zusatzpotenzial

Wenn die VW Vzg.-Aktie ihre aktuelle Rally auf 140 Euro fortsetzt, dann wird sich auch nach den Kursanstiegen der vergangenen Zage der Einstieg in Long-Hebelprodukte noch lohnen.

Wer am 1.9.17, als die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) noch bei 126,15 Euro notierte, in die an dieser Stelle präsentierten Long-Hebelprodukte auf die VW Vzg.-Aktie investiert hat, konnte bislang – beim aktuellen Aktienkurs von 133,32 Euro - Buchgewinne von bis zu 118 Prozent erwirtschaften.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de könnte es mit dem Kursanstieg der Aktie nach der Überwindung des bei 130,25 Euro liegenden Widerstandes sogar noch weiter nach oben gehen. Erreicht der Aktienkurs in den nächsten Wochen die Marke von 140 Euro, dann wird sich auch jetzt noch die Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 135 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 135 Euro, Bewertungstag 13.11.17, BV 0,1, ISIN: CH0341443866, wurde beim Aktienkurs von 133,32 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der VW Vzg.-Aktie in einem Monat auf 140 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,65 Euro (+63 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 129,06 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 129,06 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF268K2, wurde beim Aktienkurs von 133,32 Euro mit 0,50 – 0,51 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 140 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,09 Euro (+114 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 127,055 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 127,054845 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HW22P36, wurde beim Aktienkurs von 133,32 Euro mit 0,70 - 0,71 Euro taxiert.

Kann die VW Vzg.-Aktie in naher Zukunft ihren Höhenflug auf 140 Euro ausweiten, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,29 Euro (+82 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de