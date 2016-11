Hebelprodukte

83%-Chance bei Kursrückgang auf 6,34€: Tradingchance bei Commerzbank

Wenn der Kurs der Commerzbank-Aktie in den nächsten Tagen auf 6,34 Euro korrigiert, dann wird sich die Investition in Short-Hebelprodukte rentieren.

Laut einer im BNP-Newsletter "Daily Aktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der Commerzbank-Aktie die Möglichkeit auf einen Kursrückgang möglich. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Aktie der Commerzbank fiel im Juli 2016 auf ein Tief bei 5,31 EUR zurück und setzte danach zu einer Bodenbildung an. Diese vollendete der Wert am 11. November mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 6,70 EUR. Anschließend kletterte er zunächst auf 7,35 EUR, wo Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese führten die Aktie in den letzten Tagen zurück auf die Marke bei 6,70 EUR.

Ausblick: Die Commerzbank könnte im Bereich um 6,70 EUR durchaus wieder nach oben drehen. Gelingt dies, dann wären nachfolgend Kursgewinne in Richtung 8,00 und 8,34 EUR möglich. Ein Anstieg über 6,89 EUR würde einen kleinen Doppelboden auf Intradaybasis vollenden und damit das bullische Szenario unterstützen. Sollte es allerdings zu einem deutlichen Rückfall unter 6,70 EUR kommen, dann würde ich das Chartbild eintrüben. Abgaben in Richtung 6,34 EUR wären dann zunächst möglich."

Wer beim aktuellen Commerzbank-Kurs von 6,68 Euro das negative Szenario eines Kursrückganges auf 6,34 Euro favorisiert, könnte zur Umsetzung dieser Marktmeinung auf Short-Hebelprodukte setzen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 6,50 Euro

Der BNP-Put-Optionsschein auf die Commerzbank-Aktie mit dem Basispreis bei 6,50 Euro, Bewertungstag 20.1.17, BV 1, ISIN: DE000PB64454, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 6,68 Euro mit 0,33 – 0,35 Euro gehandelt.

Gibt die Commerzbank-Aktie in der nächsten Woche auf 6,34 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Verkaufsoptionsscheines auf 0,48 Euro (+37 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 6,999 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,998674 Euro, BV 1, ISIN: DE000UW494F3, wurde beim Aktienkurs von 6,68 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro taxiert.

Wenn der Kurs der Commerzbank-Aktie in den nächsten Tagen auf die Marke von 6,34 Euro zurückfällt, dann wird der sich der innere Wert des derzeit 18-fach gehebelten Turbo-Puts auf 0,66 Euro (+83 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

