Hebelprodukte

115%-Chance bei Kurssprung auf 115€ : Siemens-Angriff auf Jahreshoch

Wenn die Siemens-Aktie in den nächsten Wochen das alte Jahreshoch überwinden kann, um danach auf 115 Euro anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im UBS-Newsletter "KeyInvest Daily Trader" veröffentlichten Analyse könnte die Siemens-Aktie in Kürze einen neuen Angriff auf das Jahreshoch und darüber hinaus starten. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Der Kurs von Siemens pendelte zwischen Anfang 2014 und August dieses Jahres in kurzfristigen volatilen Preisschwüngen im Bereich zwischen 80 Euro und 100 Euro. Dabei wurden die genannten Kursmarken jeweils nur für kurze Zeit über- bzw. unterboten. Im Dezember 2015 startete eine Abwärtsbewegung vom damaligen Hoch bei 99,00 Euro und wurde erst Mitte Februar bei einem Tief von 79,23 Euro gestoppt. Die anschließende Erholung vollzog sich in einem mustergültigen kurzfristigen Aufwärtstrend, in dessen Verlauf Siemens Ende Mai ein Hoch bei 98,69 Euro erreichte.

Nach einer weiteren Korrektur in den Bereich von 90,00 Euro startete Anfang Juli eine fulminante Aufwärtsbewegung, in deren Verlauf Siemens Anfang August mit einer Notierungslücke die 100,00-Euro-Marke nach oben durchbrach. Die Aufwärtsbewegung kam erst Mitte November beim derzeit gültigen Jahreshoch von 110,60 Euro zum Stehen. Nach einer kurzen Konsolidierung schoss die Aktie gestern um drei Prozent in die Höhe und ging mit einem Schlusskurs von 109,00 Euro aus dem Handel. Damit könnte in den nächsten Tagen ein erneuter Angriff auf das Jahreshoch erfolgen."

Wenn die Siemens-Aktie im nächsten Monat ihre Aufwärtsbewegung auf 115 Euro ausweitet, dann werden Anleger mit Long-Hebelprodukte hohe Ertragsmöglichkeiten vorfinden.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 17.2.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD05PS5, wurde beim Siemens-Kurs von 108,05 Euro mit 0,263 – 0,27 Euro gehandelt. Kann die Siemens-Aktie im nächsten Monat auf 115 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,58 Euro (+115 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 101,189 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 101,18911 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW32X29, wurde beim Aktienkurs von 108,05 Euro mit 0,70 – 0,71 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie – ohne vorher die KO-Marke zu berühren oder zu unterschreiten - auf 115 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,38 Euro (+94 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de