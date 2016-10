Hebelprodukte

75%-Chance bei Kursanstieg auf 85€: SAP erhöht den Ausblick

Wenn die SAP-Aktie nach dem positiven Blick in die Zukunft weiter zulegen kann, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Wer in den vergangenen Monaten in SAP-Aktien oder in Long-Hebelprodukten auf die SAP-Aktie investiert war, konnte bislang mit hoher Wahrscheinlichkeit stattliche Erträge erwirtschaften. Seit Anfang Juli 2016 legte der Aktienkurs bis zum 24.10.16 immerhin um mehr als 23 Prozent auf bis zu 82,60 Euro zu.

Trotz der unterhalb der Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen, die in der Vorwoche veröffentlicht wurden, legte der SAP-Kurs wegen des optimistischen Ausblicks für das kommende Geschäftsjahr deutlich zu und scheint sich nun dem bei 82,60 Euro liegenden Jahreshöchststand anzunähern. Wenn die SAP-Aktie im Zuge einer Jahresendrally in den nächsten Wochen auf 85 Euro zulegen kann, dann werden Long-Hebelprodukte wieder hohe prozentuelle Gewinnchancen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 83 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 83 Euro, fällig am 12.12.16, BV 0,1, ISIN: CH0308461463, wurde beim SAP-Aktienkurs von 82,05 Euro mit 0,14 – 0,15 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der SAP-Aktie im Verlauf des kommenden Monats auf 85 Euro erhöht, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,24 Euro (+60 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 78,65 Euro

Der Vontobel-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 78,65 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000VN40LU5, wurde beim Aktienkurs von 82,05 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro taxiert. Wenn die SAP-Aktie in den nächsten Wochen auf 85 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,63 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 75,965 Euro

Wer mit einem höheren Sicherheitspuffer an einem Kursanstieg der SAP-Aktie teilhaben möchten, könnte hingegen auf den BNP-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 75,965 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PB7SX21, zugreifen, der beim Aktienkurs von 82,05 Euro mit 0,62 – 0,63 Euro taxiert wurde.

Kann die SAP-Aktie in absehbarer Zeit auf 85 Euro zulegen, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,90 Euro (+43 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de