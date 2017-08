Startseite

Bullishe Tradingchance: SAP: Doppeltop nach Allzeithoch

Wenn die SAP-Aktie den bei 91,86 Euro liegenden Widerstand überwindet, dann könnte der Weg zum alten Allzeithoch frei werden.

Der Kurs der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) reagierte auf die unter den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen mit einem leichten Rückgang. Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich die Aktie in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, die am 6.6.17 bei ihrem Allzeithoch von 96,38 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Danach bildete der Aktienkurs ein Doppeltop aus, das die Aktie nun in eine Seitwärtsbewegung zwischen 89,83 und 91,86 Euro beförderte. Gelingt der SAP-Aktie der Anstieg auf 91,86 Euro, dann eröffnet sich Steigerungspotenzial bis zum alten Allzeithoch bei 96,38 Euro. Gelingt dieser Anstieg nicht, dann könnte das nach wie vor aktive Verkaufssignal für einen Kursrückgang der Aktie auf bis zu 87,55 Euro sorgen.

Für bullish eingestellte Anleger mit der Marktmeinung, dass sich die SAP-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder dem bei 96,38 Euro liegenden Allzeithoch annähern wird, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 92 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 92 Euro, Bewertungstag 15.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD9JBX0, wurde beim Aktienkurs von 90,76 Euro mit 0,155 – 0,160 Euro gehandelt. Schafft es die SAP-Aktie, im Verlauf des nächsten Monats das bei 96,38 liegende Allzeithoch zu erreichen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,45 Euro (+181 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 87,717 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 87,717 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW7UMX7, wurde beim Aktienkurs von 90,76 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro taxiert. Gelingt der SAP-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 96,38 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,86 Euro (+168 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 84,88 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 84,88 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF10R32, wurde beim Aktienkurs von 90,76 Euro mit 0,60 – 0,61 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der SAP-Aktie in den nächsten Wochen auf 96,38 Euro erhöht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,15 Euro (+88 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de