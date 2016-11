Hebelprodukte

97%-Chance bei anhaltender Schwäche: S&P500 vor der Wahl bearish?

Wenn sich die Schwäche beim S&P500-Index in den kommenden Tagen fortsetzt, dann können Anleger mit Short-Hebelprodukten hohe Erträge erzielen.

Die in den vergangenen Tagen gestiegene Nervosität über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen wird wohl auch in den nächsten Tagen anhalten. Deshalb erscheint es als nicht unwahrscheinlich, dass sich die Schwäche am US-Aktienmarkt bis zur Wahl noch weiter fortsetzen wird.

Wer in den nächsten Tagen von einer schwächeren Kursentwicklung des nach wie vor auf einem hohen historischen Niveau notierenden S&P500-Index ausgeht, könnte mit Short-Hebelprodukten überproportional von solch einer Kursbewegung profitieren.

Put-Optionsschein mit Strike bei 2.100 USD

Der Goldman Sachs-Put-Optionsschein auf den S&P500-Index mit Basispreis bei 2.100 USD, Bewertungstag 16.12.16, BV 0,01, ISIN: DE000GL1PNY7, wurde beim Indexstand von 2.104 Punkten und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,1082 USD mit 0,448 – 0,453 Euro gehandelt.

Wenn der S&P500-Index bis zum Wahltag, den 8.11.16, auf 2.050 Punkte nachgibt, dann wird sich der handelbare Preises des Verkaufsoptionsscheines bei etwa 0,72 Euro (+59 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 2.152,51 USD

Der Vontobel-Open End Turbo-Put auf den S&P500-Index mit Basispreis und KO-Marke bei 2.152,5105 USD BV 0,1, ISIN: DE000VN4U264, wurde beim Indexstand von 2.104 Punkten mit 4,63 – 4,68 Euro taxiert.

Gibt der Index im Verlauf der kommenden Woche auf 2.050 Punkte nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 9,20 Euro (+97 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 2.193,51 USD

Der über einen höheren Sicherheitspolster verfügende ING-Open End Turbo-Put auf die S&P500-Index mit Basispreis und KO-Marke bei 2.193,51 USD, BV 0,0,1, ISIN: DE000NG048F6, wurde beim vorliegenden Indexstand mit 0,85 – 0,86 Euro quotiert.

Bei einem S&P500-Indexstand von 2.050 Punkten wird der handelbare Preis des Turbo-Puts bei etwa 1,38 Euro (+60 Prozent) liegen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des S&P500-Index oder von Hebelprodukten auf den S&P500-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de