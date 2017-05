Startseite

23% Seitwärtschance: Öl-Discount-Calls

Mit Discount-Calls auf den Ölpreis können Anleger auch bei einem gleich beliebenden oder leicht nachgebenden Ölpreis positive Rendite erwirtschaften.

In den vergangenen 12 Monaten wurde der Preis für ein Fass Brent Crude Oil zumeist innerhalb der breiten Tradingrange von 42 bis 58 USD gebildet. Seit Anfang Mai konnte sich der Ölpreis nach einem kurzen und vor allem heftigen Kurseinbruch wieder deutlich oberhalb der Marke von 50 USD etablieren. Laut Analyse der DZ Bank könnte der Rückgang der US-Lagerbestände bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Nachfrage und die Verlängerung der Förderkürzungen von Saudi-Arabien und Russland eine Trendwende beim Ölpreis bewirken.

Für Anleger mit der Einschätzung, dass das Abwärtspotenzial des Ölpreises nicht allzu hoch sein sollte, könnte nun der geeignete Zeitpunkt für eine Investition in Discount-Calls auf Brent Crude Oil gekommen sein. Im Gegensatz zu "normalen" Long-Hebelprodukten ermöglichen Discount-Calls auch bei einer Seitwärtsbewegung oder bei leicht nachgebenden Notierungen des Ölpreises die Chance auf positive Rendite.

Discount-Call mit Basispreis bei 38 USD

Der BNP-Discount-Call auf Brent Crude Oil mit Basispreis bei 38 USD, Cap bei 43 USD, BV 1, Bewertungstag 26.10.17, ISIN: DE000PB555D8, wurde beim Preis des Brent Crude Oil-Futures Dezember 2017 von 52,70 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,122 USD mit 3,95 – 4,00 Euro gehandelt.

Wenn der Ölpreis am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 43 USD notiert, dann wird der Schein mit 5 USD (Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap), was beim aktuellen Euro/USD-Kurs einem Eurogegenwert von 4,46 Euro entsprechen wird, zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieser Schein in 5 Monaten die Chance auf einen Ertrag von 11,5 Prozent, wenn der Ölpreis nicht auf 43 USD oder darunter fällt. Befindet sich der Ölpreis am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Ölpreis subtrahiert wird. Bei einem Ölpreis unterhalb von 38 USD wird der Schein wertlos verfallen.

Discount-Call mit Basispreis bei 40 USD

Für Anleger mit höheren Renditewünschen, höherer Risikobereitschaft und einer eher bullishen Markteinschätzung könnte der DZ Bank-Discount-Call auf Brent Crude Oil mit Basispreis bei 40 USD, Cap bei 50 USD, BV 1, Bewertungstag 26.10.17, ISIN: DE000DG4TD30, interessant sein, der beim vorliegenden Ölpreis mit 7,16 – 7,22 Euro gehandelt wurde. Notiert Brent Crude Oil am Bewertungstag auf oder oberhalb von 50 USD, dann wird dieser Schein mit 8,91 Euro (=10 USD) zurückbezahlt und somit für einen Ertrag von 23,41 Prozent sorgen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brent Crude Oil oder von Hebelprodukten auf Brent Crude Oil dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de