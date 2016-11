Hebelprodukte

33%-Chance oberhalb von 40$: Öl-Stay High-Optionsscheine

Wenn sich der Ölpreis in den nächsten Monaten zumindest stabil entwickelt, dann werden Stay High-Optionsschein für stattliche Erträge sorgen.

Die Ankündigung der OPEC, die tägliche Ölförderung ab dem 1.1.17 zu reduzieren, ließ am 30.11.16 den Ölpreis schlagartig um bis zu neun Prozent ansteigen. Auch am 1.12.16 setzte sich die Rally – wenn auch nicht im gleichen Tempo wie am 30.11.16 – fort. Trotz des Kurssprunges gehen Experten von einem weiteren Anstieg des Ölpreises aus.

Wer hingegen die Marktmeinung vertritt, dass die Schwankungsbereitschaft des Brent Crude Oil-Preises, der in den vergangenen zwei Tagen immerhin von 46 auf 52 USD zulegen konnte, hoch bleiben wird und dass das Abwärtspotenzial nach der Förderdrosslung nicht allzu groß sein sollte, könnte die Veranlagung in Stay High-Optionsscheine in Erwägung ziehen.

Im Gegensatz zu "normalen" Calls oder Turbo-Calls, die ja nur bei einem Kursanstieg des Basiswertes Gewinne ermöglichen, bieten die Stay-High-Optionsscheine auch bei gleich bleibenden oder nachgebenden Kursentwicklungen positives Renditepotenzial. Je näher die entscheidenden KO-Levels, umso höher das Risiko und die Renditechancen und umgekehrt.

Stay High-Optionsschein mit KO-Level bei 37,50 USD

Der SG-Stay High-Optionsschein auf Brent Crude Oil mit dem KO-Level bei 37,50 USD, Bewertungstag 8.9.17, ISIN: DE000SE7WK51, wurde beim Brent Crude Oil-Preis von 52,00 USD mit 8,70 – 8,90 Euro gehandelt.

Verbleibt der Ölpreis bis zum Bewertungstag immer oberhalb des KO-levels, dann wird der Schein am 15.9.17 mit 10 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieser Schein bei einem bis zu 27,88-prozentigen Rückgang des Ölpreises in den nächsten neun Monaten die Chance auf einen Ertrag von 12,36 Prozent. Wird das KO-Level berührt, dann wird dies den Totalverlust des Kapitaleinsatzes zur Folge haben, da der Schein in diesem Fall mit 0,001 Euro zurückbezahlt wird.

Stay-High-Optionsschein mit KO-Level bei 40 USD

Für Anleger mit höhere Risikobereitschaft und höheren Renditevorstellungen könnte auch der SG-Stay High-Optionsschein auf Brent Crude Oil mit KO-Level bei 40 USD, Bewertungstag 8.9.17, ISIN: DE000SE7WK44, interessant sein, der beim vorliegenden Referenzpreis mit 7,33 – 7,53 Euro taxiert wurde.

Dieser Schein ermöglicht in etwas mehr als neun Monaten die Chance auf einen Ertrag von 32,80 Prozent, wenn der Ölpreis bis zum Bewertungstag niemals um 23,08 Prozent auf 40 USD oder darunter nachgibt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brent Crude Oil oder von Hebelprodukten auf Brent Crude Oil dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de