80%-Ertrag bei Korrektur auf 145€: Neue Chancen mit Adidas-Puts?

Wer nach dem starken Kursanstieg der Adidas-Aktie nun von einer Korrektur des Aktienkurses profitieren möchte, könnte den Umtausch von bislang ertragreichen Calls in Puts in Erwägung ziehen.

Mit den am 16.12.16 an dieser Stelle präsentierten Long-Hebelprodukten auf die Adidas-Aktie konnten Anleger bislang hohe Erträge erzielen. Beim damaligen Aktienkurs von 143,60 Euro war von einem Kursanstieg auf bis zu 150 Euro ausgegangen worden, der bis zum Jahresende 2016 eintreten sollte. Obwohl die Aktie in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten war, notiert sie mit aktuell 152,00 Euro noch immer deutlich oberhalb der am 16.12.16 ins Treffen geführten Zielmarke.

Mit dem Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 146 Euro, Bewertungstag 17.2.17, BV 1, ISIN: DE000GD1S2G7, konnten Anleger bislang einen Ertrag von 68 Prozent erzielen. Der HVB-Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 134,289592 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU7NMM4, befindet sich derzeit mit 78 Prozent im Plus.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie nach der starken Aufwärtsbewegung im Januar 2017 nun doch wieder zur Schwäche neigen könnte, empfiehlt sich, die mit den Calls erzielten Gewinne zu realisieren. Geht man sogar von einem Kursrückgang auf bis zu 145 Euro aus, dann könnte sich die Investition in Short-Hebelprodukte rentieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 150 Euro

Der Goldman Sachs-Put-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 150 Euro, Bewertungstag 17.3.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD2NUH0, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 152 Euro mit 0,466 – 0,473 Euro gehandelt.

Korrigiert der Kurs der Adidas-Aktie in den nächsten zwei Wochen auf 145, Euro, dann wird der Put-Optionsschein einen handelbaren Preis von 0,76 Euro (+61 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 160,175 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 160,175048 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW1SRP9, wurde beim Aktienkurs von 152 Euro mit 0,83 – 0,84 Euro zum Handel angeboten.

Wenn die Adidas-Aktie in den nächsten Tagen auf 145 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,51 Euro (+80 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de