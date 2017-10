Startseite

Calls mit 99%-Chance: Münchener Rück am Widerstand

Wenn die Münchener Rück-Aktie ihre hoch gesteckten Kursziele anpeilt, dann wird sich die Veranlagung in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de zog die Münchener Rück-Aktie (ISIN: DE0008430026) im Jahr 2016 nach dem Test der Unterstützung bei 141,45 Euro stark an und legte danach an den bei 187,35 Euro liegenden Widerstand zu, an dessen Überwindung sie bereits zweimal gescheitert ist. Kann die Aktie diesen Widerstand durchbrechen, dann eröffnet sich Steigerungspotenzial auf bis zu 206,50 Euro. Andernfalls müssen Anleger mit einem Kursrückgang auf bis zu 170,540 Euro rechnen.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 187,60 Euro davon ausgeht, dass die Aktie nun den Weg nach oben einschlagen wird, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 190 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis bei 190 Euro, Bewertungstag 11.12.17, BV 0,1, ISIN: CH0289153147, wurde beim Aktienkurs von 187,60 Euro mit 0,28 – 0,29 Euro gehandelt.

Gelingt der Münchener Rück-Aktie im nächsten Monat auf ihrem Weg zum bei 206,50 Euro liegenden Kursziel zumindest der Anstieg auf 195 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,56 Euro (+93 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 181,606 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 181,606 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD2FYX8, wurde beim Aktienkurs von 187,60 Euro mit 0,66 – 0,67 Euro taxiert.

Kann die Münchener Rück-Aktie in naher Zukunft auf 195 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,33 Euro (+99 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 175,10 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat mit Basispreis bei 163,7435 Euro, KO-Marke bei 175,10 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GD74326, wurde beim Aktienkurs von 187,60 Euro mit 2,41 – 2,42 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Münchener Rück-Aktie auf 195 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 3,12 Euro (+29 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Münchener Rück-Aktien oder von Hebelprodukten auf Münchener Rück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de