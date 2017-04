Long-Hebel mit 68%-Chance: MTU nach Zahlen fest

Wenn der Kurs der MTU-Aero Engines-Aktie in den nächsten 2 Monaten auf 140 Euro ansteigt, dann werden Long-Hebelprodukte überproportional hohe Erträge abwerfen.

Mit einem Kursanstieg von mehr als 2 Prozent führte im frühen Handel des 28.4.17 die Aktie auf MTU-Aero Engines, ISIN: DE000A0D9PT0, die Gewinnerliste der MDAX-Werte an. Das Umsatzplus von 15 Prozent auf 1.26 Milliarden Euro, die 20-prozentige Verbesserung des operativen Ergebnisses, die Anhebung der Ergebnismarge von 12,0 auf 12,4 Prozent, sowie die Steigerung des Nachsteuergewinns nach Steuern um 21 Prozent auf 111 Millionen Euro verhalfen dem Unternehmen im ersten Quartal 2017 zu einem sehr gelungenen Start in das Jahr 2017.

Die Bestätigung der Jahresprognose sollte den Aktenkurs auch in Zukunft auf seinem Weg zu dem von Experten bei bis zu 142 Euro angesetzten Kursziel unterstützen.

Risikobereite Anleger mit der Marktmeinung, dass die Aktie des Flugzeugtriebwerkeherstellers MTU-Aero Engines-Aktie, die in den vergangenen 12 Monaten um mehr als 50 Prozent zulegen konnte, auf dem Weg zum Kursziel in den nächsten 2 Monaten zumindest die Marke von 140 Euro erreichen wird, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 136 Euro

Der Citi-Call-Optionsschein auf die MTU-Aero Engines-Aktie mit Basispreis bei 136 Euro, Bewertungstag 11.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000CY01696, wurde beim Aktienkurs von 132,15 Euro mit 0,46 – 0,48 Euro gehandelt.

Wenn die MTU-Aero Engines-Aktie in den nächsten 2 Monaten ihre Aufwärtsbewegung auf 140 Euro fortsetzen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,73 Euro (+52 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 122,2091 Euro

Der Citi-Open End Turbo-Call auf die MTU-Areo Engines-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 122,2091 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CY3K0J6, wurde beim Aktienkurs von 132,15 Euro mit 1,04 – 1,05 Euro taxiert.

Wenn der Kurs der MTU-Aero Engines-Aktie in absehbarer Zukunft wirklich auf 140 Euro ansteigt, dann wird der Turbo-Call – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – einen inneren Wert von 1,77 Euro (+68 Prozent) erreichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU- Aero Engines-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU- Aero Engines-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

