Hebelprodukte

159% Gewinn mit Chance auf mehr: Lukrative Wacker Chemie-Calls

Wer von einer Fortsetzung der Wacker Chemie-Rally ausgeht, könnte den Umtausch der bereits tief ins Geld gelaufenen Hebelprodukte in höher gehebelte (Turbo)-Calls in Erwägung ziehen.

Wer vor einem Monat in die an dieser Stelle vorgestellten Long-Hebelprodukte auf die Wacker Chemie-Aktie investiert hat, konnte bereits sehr hohe prozentuelle Gewinne für sich verbuchen. Der Commerzbank-Call mit Basispreis bei 75 Euro, ISIN: DE000CD04XP7, befindet sich derzeit mit 151 Prozent im Plus. Der Citi-Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 66,375 Euro, ISIN: DE000CW9QHU9 konnte nach dem Kursanstieg der Wacker Chemie-Aktie von 71 auf bis zu 82 Euro sogar um 159 Prozent zulegen.

Wer nach der Veröffentlichung der guten Quartalszahlen von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung des Aktienkurses ausgeht, könnte nun den Umtausch in höher gehebelte, den neuen Marktbedingungen besser angepassten Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen. Anleger, die nicht den gesamten Verkaufserlös der alten Hebelprodukte für den Kauf der neuen aufwenden wollen, sondern nur jenen Betrag, der auch vor einem Monat eingesetzt wurde, investieren, stellen mit solch einer Vorgangsweise auch gleich einen Teil der bislang angefallenen Gewinne sicher.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 80 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis bei 80 Euro, Bewertungstag 14.12.16, BV 0,1, ISIN: DE000CN57EF5, wurde beim Aktienkurs von 81,15 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro gehandelt.

Legt die Wacker Chemie-Aktie innerhalb des kommenden Monats auf 85 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,55 Euro (+38 Prozent) befinden.

Der oben erwähnte lukrative, aber bereits tief ins Geld gelaufene Call-Optionsschein mit dem Basispreis bei 75 Euro wird in diesem Fall nur mehr einen weiteren Kursgewinn in Höhe von 12 Prozent ermöglichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 76,087655 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 76,087655 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW3DM13, wurde beim Wacker Chemie-Aktienkurs von 81,15 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro taxiert.

Wenn der Kurs der Wacker-Chemie-Aktie in den nächsten Wochen seinen Anstieg auf 85 Euro fortsetzt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,89 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wacker Chemie-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wacker Chemie-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de