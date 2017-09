Startseite

Calls mit 78%-Chance: Kaufempfehlungen für Osram

Wenn sich der Kurs der Osram-Aktie wieder dem oberen Rand der Tradingrange annähert, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte als sinnvoll erweisen.

Seitdem die Osram-Aktie (ISIN: DE000LED4000) Ende Juni ihren Höchststand oberhalb von 74 Euro erreichte, trat der Aktienkurs in eine volatile Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 67 bis 73 Euro ein. Derzeit nähert sich der heute zeitweise um mehr als ein Prozent schwächere Aktienkurs dem unteren Rand der Tradingrange an.

Da die als leicht unterbewertet angesehene Osram-Aktie in den vergangenen Tagen von Experten mit Kurszielen von bis zu 87 Euro zum Kauf empfohlen wurde, besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Aktie ihre aktuelle Schwächephase bald überwinden könnte und sich zumindest wieder auf den Weg zum oberen Ende der Bandbreite begibt. In diesem Fall wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 70 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Osram-Aktie mit Basispreis bei 70 Euro, Bewertungstag 13.12.17, BV 0,1, ISIN: DE000HU84ND9, wurde beim Aktienkurs von 68,16 Euro mit 0,20 - 0,21 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Osram-Aktie im Verlauf des nächsten Monats zumindest auf 72 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,34 Euro (+62 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,69 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Osram-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,69 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF2J9Y8, wurde beim Aktienkurs von 68,16 Euro mit 0,40 – 0,41 Euro taxiert.

Gelingt der Osram-Aktie in den nächsten Wochen ein Kursanstieg auf die Marke von 72 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,73 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,07 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Osram-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,07 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DGX4NV1, wurde beim Aktienkurs von 68,16 Euro mit 0,73 – 0,74 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der Osram-Aktie auf 72 Euro erhöht, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,09 Euro (+47 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Osram-Aktien oder von Hebelprodukten auf Osram-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de