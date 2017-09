Startseite

Calls mit Verdoppelungspotenzial: Kaufempfehlungen für Daimler

Wenn die Daimler-Aktie ihren aktuellen Höhenflug auf 68 Euro fortsetzt, dann können Anleger mit Long-Hebelprodukten zu hohen Renditen gelangen.

Am 28.8.17 wurde an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wie sich ein Kursanstieg der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) mit Long-Hebelprodukten optimieren ließe. Damals notierte die Daimler-Aktie bei 61,85 Euro. Mittlerweile befindet sich der Daimler-Kurs bei 64,07 Euro und die Long-Hebelprodukte befinden sich bereits mit bis zu 67 Prozent im Plus.

Nachdem Experten die Daimler-Aktie mit Kurszielen von bis zu 90 Euro erneut zum Kauf empfahlen, setzte sich die Daimler-Aktie heute mit einem Kursanstieg von 3 Prozent an die Spitze aller DAX-Werte. Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats ihren aktuellen Höhenflug zumindest auf 68 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte auch jetzt noch für hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 65 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 65 Euro, Bewertungstag 17.11.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD7CN83, wurde beim Aktienkurs von 64,07 Euro mit 0,169 – 0,172 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Daimler-Aktie in spätestens einem Monat zumindest auf 68 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,35 Euro (+103 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF26378, wurde beim Aktienkurs von 64,07 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro taxiert.

Gelingt der Daimler-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 68 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,70 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 59,14 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 59,14 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CV2AUN7, wurde beim Aktienkurs von 64,07 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro taxiert.

Wenn sich der Kurs der Daimler-Aktie in nächster Zeit auf 68 Euro erhöht, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,89 Euro (+71 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de