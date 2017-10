Startseite

Lukrative (Turbo)-Calls : Infineon vor Kursschub?

Wenn die Infineon-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auf 23,25 Euro ausweiten kann, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Mit den an dieser Stelle bereits mehrmals präsentierten Long-Hebelprodukten auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) konnten Anleger in den vergangenen Wochen hohe Erträge erzielen. Auch heute, am 13.10.17, startete die Infineon-Aktie mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag. Die bestätigten Kaufempfehlungen einiger Experten, welche die Kursziele allerdings bereits auf dem aktuellen Kursniveau definieren und somit wenig Kursfantasie nach oben hin widerspiegeln, könnten den Aktienkurs bei einem freundlich bleibenden Börsenumfeld, zumindest unterstützen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de besteht für die Aktie Steigerungspotenzial auf bis zu 23,25 Euro, sofern der Aktienkurs die Marke von 19,68 Euro nicht unterschreitet. Wer beim aktuellen Infineon-Kurs von 21,64 Euro von einem bald einsetzenden Kursanstieg auf 23,25 Euro ausgeht, könnte einen kleinen Teil seines Portfolios in Long-Hebelprodukte investieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 22 Euro, Bewertungstag 12.12.17, BV 1, ISIN: DE000PP0A7Z2, wurde beim Aktienkurs von 21,64 Euro mit 0,70 – 0,71 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Infineon-Aktie im Verlauf des nächsten Monats zumindest auf 23,25 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,43 Euro (+101 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20,73 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,73 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF2Z6D8, wurde beim Aktienkurs von 21,64 Euro mit 0,98 – 1,00 Euro taxiert. Gelingt der Infineon-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 23,25 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,52 Euro (+152 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 20,51 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat mit Basispreis bei 18,8196 Euro, KO-Marke bei 20,51 Euro, BV 1, ISIN: DE000GD778G8, wurde beim Infineon-Aktienkurs von 21,64 Euro mit 2,83 – 2,85 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 23,25 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 4,43 Euro (+55 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de