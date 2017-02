111%-Chance für Trader: Infineon beendet Konsolidierung

Wenn die Infineon-Aktie im kommenden Monat auf ihrem Weg nach oben auf 18,50 Euro zulegt, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Laut einer im BNP-Newsletter "Daily Aktien" veröffentlichten Analyse konnte die Infineon-Aktie in den vergangenen Tagen die Konsolidierung beenden. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Infineon-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei im November 2016 auf ein Hoch bei 17,13 EUR. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung gelang ihr am 25. Januar 2016 der Ausbruch nach oben und ein Anstieg auf 17,96 EUR. Dort kam es zwar zu Gewinnmitnahmen, aber diese können als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab November 2016 angesehen werden. Inzwischen durchbrach der Chiphersteller seinen kurzfristigen Abwärtstrend und setzt sich sogar nach oben ab.

Ausblick: Damit ist die kleine Konsolidierung ab dem Hoch vom 06. Februar 2017 beendet. Infineon kann nun die Rally der letzten Monate und Jahre fortsetzen und dabei zunächst bis 17,96 und später bis ca. 19,50-20,00 EUR ansteigen. Ein Rückfall in den Abwärtstrend ab November 2016 bei aktuell 16,57 EUR wäre allerdings ein klar bärisches Zeichen."

Wenn die Infineon-Aktie nach dem Überwinden des bei 17,96 Euro liegenden Widerstandes auf ihrem Weg zum Kursziel von 19,50 Euro innerhalb des nächsten Monats zumindest auf 18,50 Euro zulegt, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 18 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 18 Euro, Bewertungstag 21.4.17, BV 1, ISIN: DE000PR1U3E7, wurde beim Infineon-Aktienkurs von 17,45 Euro mit 0,40 – 0,42 Euro gehandelt.

Legt die Infineon-Aktie im nächsten Monat auf 18,50 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Kaufoptionsscheines auf 0,76 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,5604 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,5604 Euro, BV 1, ISIN: DE000PR3WCP3, wurde beim Aktienkurs von 17,45 Euro mit 0,91 – 0,92 Euro taxiert.

Wenn der Kurs der Infineon-Aktie im nächsten Monat auf 18,50 Euro ansteigt, dann wird der sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,94 Euro (+111 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de