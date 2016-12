Hebelprodukte

82%-Chance bei Kursanstieg auf 175$ : IBM verlässt Abwärtstrend

Wenn die IBM-Aktie den bei 175 USD liegenden Widerstand erreicht, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Laut einer im UBS-Newsletter "KeyInvest Daily Trader" veröffentlichten Analyse konnte die IBM-Aktie ihren langfristigen Abwärtstrend beenden. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Mit dem Erreichen des derzeit gültigen Allzeithochs bei 215,90 USD im März 2013 begann bei IBM ein Abwärtstrend, der erst in der vergangenen Woche mit dem Bruch der langfristigen Abwärtstrendgeraden beendete werden konnte. Dabei befand sich die Aktie noch zu Jahresbeginn in einer sehr kritischen Phase. Im Februar war der Kurs von IBM bei 116,90 USD auf das niedrigste Kursniveau seit Juli 2009 gefallen. Von diesem zyklischen Tiefpunkt erholte sich die Aktie mit zwei kräftigen Aufwärtsschüben bis zum temporären Zwischenhoch bei 164,96 USD Mitte August. Die anschließende Korrektur wurde am 10. November mit einem Aufwärts-Gap beendet. Seitdem bewegt sich der Titel innerhalb eines Aufwärtstrends stetig nach oben. Dabei wurde in der vergangenen Woche die seit 2013 gültige Abwärtstrendgerade im Bereich von 164,00 USD nach oben durchbrochen. Aus charttechnischer Sicht ist der Weg jetzt frei bis zum Widerstand bei 175,00 USD."

Wenn die IBM-Aktie im kommenden Monat den bei 175 USD liegenden Widerstand erreicht, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 175 USD Euro

Der UBS-Optionsschein auf die IBM-Aktie mit Basispreis bei 175 USD, fällig am 20.1.17, BV 0,1, ISIN: CH0296001453, wurde beim IBM-Kurs von 166,20 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,056 USD mit 0,26 – 0,28 Euro gehandelt. Erreicht die IBM-Aktie im nächsten Monat die Marke von 175 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,51 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 154,70 USD

Der Vontobel-Open End Turbo-Call auf die IBM-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 154,70 USD, BV 0,1, ISIN: DE000VN5EET0, wurde beim genannten Aktienkurs mit 1,16 – 1,19 Euro taxiert. Wenn die IBM-Aktie – ohne vorher die KO-Marke zu berühren oder zu unterschreiten - auf 175 USD ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,92 Euro (+61 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,55 USD

Der Commmerzbank-Open End Turbo-Call auf die IBM-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,55 USD, BV 0,1, ISIN: DE000CD4LGM3, der beim Aktienkurs von 166,20 USD mit 2,48 – 2,54 Euro quotiert wurde, wird bei einem Kursanstieg der IBM-Aktie auf 175 USD einen Ertrag von 28 Prozent abwerfen, da er dann einen inneren Wert von 3,26 Euro erreichen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von IBM-Aktien oder von Hebelprodukten auf IBM-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de