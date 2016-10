Hebelprodukte

96%-Chance bei Fortsetzung der Rally: Höhenflug der Osram-Aktie

Wenn sich der Höhenflug der Osram-Aktie in den nächsten Tagen fortsetzt, dann werden Long-Hebelprodukte für überproportional hohe Erträge sorgen.

Mit einem Kursplus von mehr als 30 Prozent innerhalb des vergangenen Monats führt die Osram-Aktie die Gewinnerliste der MDAX-Wert mit deutlichem Vorsprung an. Beflügelt von Übernahmegerüchten sprang der Aktienkurs allein in der letzten Handelswoche um mehr als 20 Prozent nach oben und notiert derzeit mit 59,72 Euro knapp unterhalb seines am 6.10.16 gesehenen Allzeithochs von 61,75 Euro.

Risikobereite Anleger, die nach dem massiven Kursanstieg der Vorwoche davon ausgehen, dass die Lizitation der Anbieter um Osram den Aktienkurs noch weiter beflügeln wird, könnten einen kleinen Einsatz in Long-Hebelprodukte auf die Aktie des Leuchtmittelherstellerkonzerns wagen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 56 Euro

Der im Geld liegende (Delta +0,68) HVB-Call Optionsschein auf die Osram-Aktie mit Basispreis bei 56 Euro, Bewertungstag 14.12.16, BV 0,1, ISIN: DE000HU3RBP0, wurde beim Osram-Aktienkurs von 59,72 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro gehandelt.

Beflügeln die Übernahmegerüchte den Kurs der Osram-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen auf 65 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,96 Euro (+60 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55 Euro

Der Citi-Open End Turbo-Call auf die Osram-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CX7HDH7, wurde beim Aktienkurs von 59,72 Euro mit 0,50 – 0,51 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Osram-Aktie auf 65 Euro wird sich der innere Wert des derzeit 11,7-fach gehebelten Turbo-Calls auf 1,00 Euro (+96 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,486 Euro

Wer mit möglichst hohem Sicherheitspuffer und Hebelwirkung von einem Kursanstieg der Osram-Aktie profitieren möchte, könnte den ING-Open End Turbo-Call auf die Osram-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,486 Euro, BV 1, ISIN: DE000NG14PJ5, für eine Veranlagung ins Auge fassen.

Beim genannten Aktienkurs wurde der Turbo-Call mit 13,30 – 13,38 Euro quotiert. Bei einem bald einsetzenden Kursanstieg der Osram-Aktie auf 65 Euro wird sich der handelbare Preis des Turbo-Calls auf 18,55 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Osram-Aktien oder von Hebelprodukten auf Osram-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de