Chancenreiche Calls: Hochstufung für ThyssenKrupp

Wenn die ThyssenKrupp-Aktie im nächsten Monat wieder ihren Jahreshöchststand erreicht, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Die Nachricht über die bevorstehende von ThyssenKrupp und Tata Steel in Europa ließ den Kurs der ThyssenKrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001) am 20.9.17 zeitweise um mehr als 5 Prozent ansteigen. Auf Tagesschlusskursbasis beendete die Aktie den Handelstag mit einem Plus von 2,42 Prozent.

Bis auf wenige Ausnahmen gehen die meisten Analysten von positiven Auswirkungen der Fusion auf den weiteren Kursverlauf der ThyssenKrupp-Aktie aus. Während die Experten der UBS die Aktie mit einem Kursziel von 20,50 Euro zum Verkauf empfehlen, bekräftigen die Analysten der Commerzbank und von Warburg Research mit Kurszielen von 32 Euro ihre Kaufempfehlungen.

Wenn die ThyssenKrupp-Aktie im Verlauf des nächsten Monats auf ihrem Weg zum ambitionierten Kursziel zumindest auf ihren Jahreshöchststand im Bereich von 27 Euro ansteigt, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditechancen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 25,50 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis bei 25,50 Euro, Bewertungstag 13.11.17, BV 0,1, ISIN: CH0341139969, wurde beim ThyssenKrupp-Aktienkurs von 25,60 Euro mit 0,10 – 0,11 Euro gehandelt.

Kann der Kurs der ThyssenKrupp-Aktie im Verlauf des nächsten Monats auf 27 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,16 Euro (+45 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,93 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,93 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF26GS3, wurde beim Aktienkurs von 25,60 Euro mit 0,73 – 0,75 Euro taxiert. Kann die ThyssenKrupp-Aktie in den nächsten Wochen auf 27 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,07 Euro (+176 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 23,60 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat mit Basispreis bei 22,0491 Euro, KO-Marke bei 23,60 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GD515K6, wurde beim ThyssenKrupp-Aktienkurs von 25,60 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 27 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,49 Euro (+36 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Hebelprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de