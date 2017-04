33%-Chance bei Kurserholung: Erholungspotenzial bei Zalando?

Wenn sich der Kurs der Zalando-Aktie vom gestrigen Kursrutsch halbwegs erholen kann, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Obwohl Zalando, der Betreiber der führenden europäischen Online-Plattform für Mode, eine deutliche Umsatzsteigerung von mehr als 20 Prozent bekannt gab, gab der Kurs der im MDAX-Index gelisteten Aktie am 19.4.17 um 5 Prozent nach. Auch heute, am Tag nach dem Kursrutsch, startete die Zalando-Aktie mit einem Minus von mehr als 2 Prozent in den Handelstag.

Da das Unternehmen an seinen Jahreszielen festhält und einige Analystenhäuser, wie die DZ Bank oder die Baader Bank, ihre Kaufempfehlungen bestätigten, könnte sich der aktuelle Kursrutsch als Übertreibung erweisen. Wenn die Zalando-Aktie in den nächsten 2 Wochen auch nur einen Teil der jüngsten Verluste aufholt, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 38 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 38 Euro, Bewertungstag 16.6.17, BV 0,1, ISIN: DE000DGQ16E0, wurde beim Aktienkurs von 37,65 Euro mit 0,14 – 0,15 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Zalando-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder auf 39 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,20 Euro (+33 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,644 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,644828 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU78KL0, wurde beim Aktienkurs von 37,65 Euro mit 0,24 – 0,25 Euro zum Handel angeboten.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 39 Euro wird der Turbo-Call – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – einen inneren Wert von 0,33 Euro (+32 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,50 Euro

Der höher gepufferte Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CE5PQL1, wurde beim Aktienkurs von 37,65 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der Zalando-Aktie in den nächsten Tagen wieder auf 39 Euro erholt, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,45 Euro (+28 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de