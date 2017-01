Hebelprodukte

130%-Chance bei Kursanstieg auf 7,82€: E.ON mit bullishem Eindruck

Wenn die E.ON-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 7,82 Euro fortsetzt, dann können Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Erträge erzielen.

Laut einer im BNP-Newsletter "Daily Aktien" veröffentlichten Analyse macht das Chartbild der E.ON-Aktie derzeit einen bullishen Eindruck. Hier die Analyse:

"Rückblick: E.ON fiel nach einer langen Abwärtsbewegung im Oktober 2016 auf ein Tief bei 6,04 EUR zurück. Danach setzte eine Bodenbildung in Form eines Doppelbodens ein. Am Mittwoch brach die Aktie über die Nackenlinie dieser Formation bei 6,90 EUR nach oben aus und vollendete damit diese Bodenformation. Am Donnerstag legte der Versorger weiter zu und durchbrach dabei auch den Widerstand bei 7,07 EUR. Am Freitag kam es zwar zu einem kleinen Rücksetzer, aber der Wert behauptete sich über 7,07 EUR.

Ausblick: Damit macht das Chartbild der E.ON-Aktie auf Sicht der nächsten Tage und Wochen einen bullischen Eindruck. Eine weitere Aufwärtsbewegung bis zumindest 7,82 EUR ist möglich. Ein Rückfall unter 6,90 EUR wäre aber kritisch zu werten. Denn in diesem Fall könnte eine Stopp Loss Welle einsetzen."

Wer davon ausgeht, dass die E.ON-Aktie in den nächsten Tagen auf 7,82 Euro ansteigen wird, könnte mit Long-Hebelprodukten hohe Erträge erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 7,50 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis bei 7,50 Euro, Bewertungstag 17.3.17, BV 1, ISIN: DE000GD2DPG3, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 7,24 Euro mit 0,272 - 0,292 Euro gehandelt. Legt die E.ON-Aktie in den nächsten zwei Wochen auf 7,82 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Kaufoptionsscheines auf 0,53 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 6,9016 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,9016 Euro, BV 1, ISIN: DE000SC0JS28, wurde beim Aktienkurs von 7,24 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro taxiert. Wenn der Kurs der E.ON-Aktie bald auf 7,82 Euro ansteigt, dann wird der sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,92 Euro (+130 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 6,5264 Euro

Der höher gepufferte BNP-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,5264 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR1T4H1, wurde beim vorliegenden Aktienkurs mit 0,077 -0,087 Euro taxiert. Bei einem Kursanstieg auf 7,82 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,13 Euro (+49 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de